טרגדיה במוסקבה: נערה בת 15 התחשמלה למוות באמבטיה שלה, ככל הנראה לאחר שהפילה לתוכה את הטלפון הסלולרי שלה, אשר באותו זמן היה מונח בטעינה. הנערה, שמכונה באמצעי התקשורת אנה קיי, נמצאה רק חצי שעה לאחר מכן, ורק משום ששכן מלמטה דיווח על נזילת מים בתקרה שבדירתו.

חדר האמבטיה שבו התרחצה אנה היה נעול. אביה החורג נאלץ לפרוץ את הדלת, וכך מצא אותה ללא רוח חיים באמבטיה, כאשר הסמארטפון הטעון היה בתוך המים. פרמדיקים שהוזעקו למקום אישרו כי הנערה מתה כתוצאה מהתחשמלות. אמה וסבתה של אנה היו בדירה בזמן התקרית אך לא שמעו שום דבר חריג.

Schoolgirl, 15, dies from massive electric shock after ‘dropping her charging smartphone in the bath’ https://t.co/tDOY7sWDy7