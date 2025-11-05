חברת הסייבר הישראלית ארמיס (Armis), שמגינה על חברות בעלות ציוד רגיש כמו בתי חולים או חברות חשמל ומים, הודיעה היום על סבב גיוס טרום-הנפקה בסך 435 מיליון דולר, מה שמביא את שווי החברה ל-6.1 מיליארד דולר. את הסבב הובילה קרן הצמיחה של גולדמן סאקס (Growth Equity at Goldman Sachs Alternatives), והשתתפו בו קרן CapitalG (קרן הצמיחה של אלפאבית, חברת האם של גוגל), לצד Evolution Equity Partners ומשקיעים קיימים.

ההשקעה היא לא סתמית ומגיעה על רקע הצמיחה המתמשכת של החברה. לאחרונה חצתה החברה את רף ה-300 מיליון דולר בהכנסות חוזרות שנתיות (ARRׂׂ) - כאשר הוסיפה 100 מיליון דולר הכנסות בתוך פחות מ-12 חודשים. ארמיס כיום משרתת כ-40 מחברות מהפורצ'ן 100, שבע מחברות פורצ'ן 10, ומגינה על ארגונים מובילים ברחבי העולם, כולל מפעלי ייצור, חברות תעופה, מוסדות פיננסים, ארגוני בריאות, ישויות מדינתיות וסוכנויות פדרליות. מוקדם יותר השנה ארמיס ביצעה סבב סקנדרי בסך 100 מיליון דולר שסיפק נזילות לעובדים, וחיזק את בסיס המשקיעים ארוך הטווח של החברה.

בראיון לגלובס לפניי כחודשיים, סיפר אחד המייסדים, יבגני דיברוב, שהחברה מתכננת להנפיק בסוף שנת 2026, ועל פי האתר היא גם דחתה עסקאות השקעה אחרות שהונחו על שולחנה, כולל הצעה לרכישת השליטה בה מידי אינסייט על ידי תומא בראבו בשווי מוערך של 5 מיליארד דולר.

ארמיס נוסדה בשנת 2016 בידי יבגני דיברוב (מנכ"ל) ונדיר יזרעאל (CTO). ארמיס מעסיקה כיום כ-850 עובדים בישראל וברחבי העולם. ההון שגויס יסייע לארמיס להמשיך את המומנטום, כחלק מהתוכנית האסטרטגית לשלוש השנים הקרובות: להגיע להכנסות ARR של מיליארד דולר ולהיערך להנפקה. כמו כן, ההשקעה תאפשר לארמיס להמשיך את החדשנות המוצרית, להרחיב את הגו-טו-מרקט, ולבצע רכישות אסטרטגיות.

בשנתיים האחרונות ביצעה ארמיס שלוש רכישות כדי להעמיק את יכולותיה בתחומי הענן, הבינה המלאכותית ואבטחת ה-OT. על פי החברה, שלוש הרכישות הללו כבר מייצרות עשרות מיליוני דולרים בהכנסות, וארמיס תמשיך לבחון הזדמנויות נוספות לצמיחה אורגנית ולא-אורגנית בשוק.