רוב גדול של העובדים במפעל טסלה רוב גדול של העובדים במפעל טסלה ליד ברלין נשלחו הביתה מתחילת השבוע, כאשר הייצור ב"ג'יגה-פקטורי" היחיד באירופה הופסק בשל התקפה מכוונת על תשתית החשמל של מפעל; כך מסרה אמש החברה האמריקאית, שהחלה לייצר כלי רכב חשמליים בגרינהיידה הסמוכה לבירת גרמניה לפני כשנתיים, בקצב הולך וגובר.

ארגון שמאל רדיקלי לקח אחריות על הצתה של תשתית החשמל באזור, בנימוק שטסלה פוגעת בסביבה ומנצלת משאבי טבע לטובת רווחים. משאל-עם אזורי על הרחבת המפעל בחודש שעבר נתקל ב"לא" מהדהד מצד התושבים. אילון מאסק, המיליארדר העומד בראש טסלה, כינה את התוקפים ה"אקו-טרוריסטים המטומטמים ביותר בעולם".

ראשית הפרשה, שמעוררת עניין גם ברמה הפדרלית והביאה לאזהרות לגבי רמת הפגיעות של התשתיות בגרמניה, בסוף השבוע האחרון. אלמונים הציתו שנאי וכן עמוד חשמל גדול, כעשרה קילומטרים ממפעל טסלה בעיירה גרינהיידה שבמדינת ברנדנבורג. כוחות כיבוי אש הוזנקו למקום, אך בשל המיקום של התשתית בשדה נידח, השריפה התפשטה וגרמה לנזק רב.

מפעל של טסלה (ארכיון) | צילום: רויטרס

קבוצת פעילים מהשמאל הרדיקלי בגרמניה בשם "קבוצת וולקן" קיבלה אחריות על המעשה. "אנחנו אלו שחיבלו במפעל טסלה היום", כתבו במייל שנשלח לכלי תקשורת, "המפעל שלהם ניזון מאדמה, ממשאבים, מבני אדם ומעבודה, ו'יורק החוצה' 6,000 רכבי שטח, מכונות הרג ומשאיות מפלצתיות בשבוע". הקבוצה קראה ל"השמדה מוחלטת של המפעל".

זו אינה החזית העוינת היחידה שבה נתקלת טסלה, שהחלה את הייצור במפעל לפני כשנתיים, באזור. החברה פתחה ליד ברלין את המפעל הראשון שלה באירופה, אחרי שקיבלה תמיכה ממשלתית נדיבה ו"אור ירוק" תיכנוני, בניסיון להפוך את ברלין לבירת תחום כלי הרכב החשמליים. היא מייצרת כעת כחצי מיליון כלי רכב במפעל, אך מתכננת להגביר את הייצור למיליון בשנה הבאה. תוכניותיה, הכוללות הרחבה של אזורי השילוח, האחסון והייצור, נתקלו בזעם של התושבים המקומיים בשבועות האחרונים. שני שלישים מהם התנגדו לתוכנית, שכעת ככל הנראה תצטרך לעבור שינויים.

נזק של מאות מיליוני אירו

הממשלה הפדרלית הודיעה כעת באמצעות שרת הפנים כי הם חוקרים את האירוע, ונבדקים המניעים. שר הפנים של מדינת המחוז ברנדנבורג אמר כי ההתקפה "אינה קשורה בשום צורה ואופן למחאה לגטימית. אלו הם פושעים ואנחנו נאתר אותם בכל האמצעים האפשריים". גם תושבי גרינהיידה עצמה נמצאים ללא חשמל מאז האירוע. בינתיים, מאסק מיהר להגיב ברשת החברתית X, וכתב כי אם אכן ההתקפה נעשתה על ידי ארגון שמאל קיצוני, הרי ש"מדובר באקו-טרוריסטים המטומטמים ביותר בעולם", בשל הפגיעה דווקא במכוניות חשמליות.

These are either the dumbest eco-terrorists on Earth or they’re puppets of those who don’t have good environmental goals.



Stopping production of electric vehicles, rather than fossil fuel vehicles, ist extrem dumm. — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2024

בינתיים, הייצור במפעל שותק. מנהל המפעל מסר לתקשורת בברלין כי "רוב גדול מבין 12,000 העובדים נשלחו הביתה" וכי בעבור החברה מדובר ב"התקפה ברורה על ייצור תעשייתי במדינת המחוז ברנדנבורג". הוא העריך כי החברה לא תשוב לייצר בכמויות רגילות השבוע. המנהל דיבר על "נזק משמעותי ברמה של מספר בעל תשע ספרות", כלומר מאות מיליוני אירו. הוא אמר כי אינו יכול לשלול השפעה של המתקפה על תוכניות ההתרחבות של המפעל.

