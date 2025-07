ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין ביום שני לפודקאסט בן יותר משעה של משפיעני רשת אמריקאים המכונים Nelk Boys, שעורר הדים רבים בעולם ותגובות שליליות נגד ישראל. גרסתו המלאה של הראיון ביוטיוב גרפה יותר ממיליון צפיות, וקטעים מתוכו שעלו לרשת X צברו גם הם מיליוני צפיות.

נראה כי נתניהו ניסה לפנות לקהל צעיר, בפודקאסט בשם Full Send, שמזוהה עם הימין וראיין את טראמפ בשנים 2022, 2023 ו-2024 וכן את אילון מאסק, בן שפירו, מייק טייסון ואחרים, אך זה "חזר אליו כבומרנג". המראיינים שלו, קייל פורגרד וארון "סטייני" סטיינברג, הם חברים בקבוצת ה-Nelk Boys, משפיעני רשת מוכרים בזכות ולוגים וסרטוני מתיחות, בעלי יותר מ־8.5 מיליון מנויים ביוטיוב.

בעקבות הראיון עם נתניהו, ערוץ היוטיוב של הפודקאסט איבד יותר מ-10,000 מנויים תוך יום אחד, לפי פלטפורמת המעקב אחר רשתות חברתיות Social Blade. ביוטיוב, התגובות הבולטות לפרק היו ביקורתיות כלפי חוסר ההכנה של המארחים ו"שאלות רכות מדי".

בראשית הראיון עם נתניהו אמר פורגרד: "אני רואה כל כך הרבה דברים על מה שקורה בישראל, באיראן ובפלסטין, ולמען האמת, אני פשוט לא ממש יודע מה קורה שם". סטיינברג אמר שגם הוא מקווה "להחכים" באמצעות הראיון עם נתניהו.

בהמשך הראיון כינה נתניהו את המפגינים נגד ישראל "אנטי-אמריקאים" והשווה את החיים בישראל לחיים תחת משטר מדכא באיראן. הוא גם תקף את מועמד השמאל הדמוקרטי לראשות עיריית ניו יורק, זוהרן ממדאני, שטען שפעולותיה של ישראל בעזה הן "רצח עם" ואמר שיעצור את נתניהו אם יבקר בעיר, וכינה את הצעותיו לעיר "שטויות".

כשנשאל מדוע "שונאים אותו כל כך בעולם", ענה נתניהו: "הרבה תעמולה. קודם כל, לא שונאים אותי בעולם". הוא אמר שישראל זכתה לתמיכה רבה מאירופה, וטען שהמתקפה על איראן "שחררה גם אותם, כי אותם טילים איראניים כוונו גם לאירופה ולבסוף לאמריקה".

"התעמולה קיימת, אני לא מכחיש", אמר נתניהו. "אבל לפעמים האמת קורית. ומה שישראל עשתה עם הנשיא טראמפ זה להגן על החברות החופשיות מפני איום. המשטר האיראני תולה הומוסקסואלים מעגורנים".

בסרטון שעלה בעמוד ה-X של Nelk Boys וצבר 11 מיליון צפיות, נשאל נתניהו למה אומרים שישראל מרעיבה את האנשים בעזה. רה"מ השיב: "אנחנו מנסים להכניס את המשאיות פנימה, ונחשו מה קורה, חמאס גונב את האוכל, לוקח לעצמו את החלק הטוב ביותר, מעלה את המחירים ואז מוכרים את האוכל לאוכלוסייה הרעבה שלהם, אם הם נותנים להם בכלל, ואז לוקחים את הכסף כדי לגייס עוד רוצחים למכונת הטרור שלהם".

בשבוע האחרון פורסם כי התושבים ברצועת עזה מדווחים על רעב, קריסת שירותים בסיסיים ואלימות מצד חמאס. על פי הודעה של משרד הבריאות הפלסטיני מאתמול, מ-7 באוקטובר מתו מרעב ומתת־תזונה 101 בני אדם, בהם 80 ילדים.

חסן פיקר, הסטרימר השמאלני הקיצוני שהוא מתנגד ידוע לישראל, ופעיל הימין הקיצוני ניק פואנטס היו בין המבקרים של פרק הפודקאסט ביום שני, כל אחד בשידורו שלו, ושניהם שוחחו עם פורגרד וסטיינברג על הנושא.

"פשוט נתתם במה למי שהוא פושע מלחמה, מי שמבצע רצח עם, והצגתם אותו באור ניטרלי יחסית", אמר פיקר לפורגרד וסטיינברג בשידור שלו, וכינה את נתניהו אדולף היטלר. "אי אפשר להיות ניטרליים כשיש לכם הזדמנות לשוחח עם מישהו כמו בנימין נתניהו. אבל זה מה שקרה - ויש פה אחריות מוסרית גם עליכם".

הוא הוסיף שאם הייתה לו הזדמנות לראיין את נתניהו, היה עושה זאת – אך נערך היטב עם בדיקת עובדות ומטיח בו ביקורת על "טענות שנויות במחלוקת". בתגובה, אמר פורגרד שסגנון הראיונות שלהם "עשוי לאפשר לנו להביא את האנשים הכי גדולים בעולם".

"אני חושב שכשתראו את הפודקאסט המלא, תבינו, 'הנה, אלה החברה שמביאים אורחים גדולים. אולי הם לא בהכרח אלה שיתקפו אותם בשאלות קשות'", אמר פורגרד. "וזה מה שאתם כבר תצפו לקבל".

פואנטס, גם הוא בשידור משותף עם פורגרד וסטיינברג, הביע זעזוע מההשוואה המוסרית שנעשתה בינו, מישהו שסופג גינויים על דעותיו, לבין "ראש מדינה זר שהורג נשים וילדים". "זה אדם שנמצא בעיצומו של מה שהוא בעצם טיהור אתני ורצח עם", אמר פואנטס.

בסרטון תגובה לביקורת, אמר פורגרד שהסגנון שלהם הוא "להביא את האנשים הכי שנויים במחלוקת על כדור הארץ לפודקאסט", והזכיר שהם אירחו את טראמפ ב-2022 (כשנחשב למת פוליטית), אנדרו טייט ואו-ג'יי סימפסון. הוא אמר שהם לא העיתונאים הכי טובים, "אנחנו לא פאקינג פירס מורגן", אולם "אנחנו מביאים את האנשים הכי שנויים במחלוקת, שואלים אותם שאלות ואנחנו משאירים לכם את הצופים לעצב את הדעה האינטליגנטית שלכם".

בהמשך הם אמרו שהם מתכוונים "לתת לצד השני את ההזדמנות" לדבר בפרק הבא, אם כי לא ברור במי מדובר. "מישהו צריך לעשות את זה", אמר פורגרד. "ואם אנחנו צריכים להיות אלה שסופגים את האש ונחשבים לרעים כי אנחנו מביאים אנשים שנויים במחלוקת – אז נראה לי שאנחנו מוכנים לעשות את זה".

בתגובה נוספת בלייב לאחר הראיון שלהם, הם נאלצו להתמודד עם ביקורת רבה על עצם האירוח של נתניהו. באותו שידור אמר פורגרד: "מישהו אמר שלהביא את נתניהו זה כמו לארח את היטלר המודרני, בכנות זאת נקודה טובה. אנחנו פה כדי ללמוד".

היזם הפעיל החברתי, אלקנה בר איתן, מומחה לתיירות חינוכית ותיירות התפוצות, סיפר שהוא יזם את הראיון הזה, שהוא מכיר את סטיינברג עוד כשהיה חניך שלו בנסיעה של נוער יהודי-אמריקאי לפולין וישראל. לדבריו, הראיון היה "כישלון חרוץ ונזק עצום לישראל", כך מתוך טור שכתב להארץ בנושא.

"כגודל הציפייה, גודל האכזבה. כאב לראות ולשמוע איך נתניהו, עד לא מזמן מצוין בהסברה ואלוף בשיווק ישראל בעולם, פספס את ההזדמנות והוכיח שאיבד את זה גם באנגלית. למרות השאלות הקלות והאווירה הידידותית נתניהו הדגים ניתוק מוחלט מהמציאות", כתב בר איתן. עוד ציין שנתניהו הזכיר את החטופים, רק אחרי שנשאל ולא בעצמו, רק כשדיבר על 7 באוקטובר בדקה ה-46.