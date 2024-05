כבר שנים שמדברים על מכשירים מתקפלים של אפל, אבל אולי יש סיבה טובה לכך. פטנט שהתגלה לאחרונה מרמז על תכונה ייחודית שיכולה להפוך את אפל למובילה גם בתחום הטלפונים המתקפלים. לפי האתר appleinsider, הוגש פטנט למשרד הפטנטים והמסחר האמריקאי (USPTO) המפרט מכשיר עם מסך מתקפל שמתקן את עצמו. הטכנולוגיה זו יכולה להיות מיושמת על מגוון מכשירים, כולל מחשבים ניידים, טאבלטים, סמארטפונים, צגים או מכשירים לבישים. הפטנט, לעומת זאת, מציין שהחומר ה"מרפא" את עצמו יכול לכסות את כל התצוגה או רק את החלק הגמיש שלה.

המסמך של הפטנט מתאר את תהליך התיקון העצמי האוטומטי, שבו החומר ממלא שקעים ושריטות ללא התערבות חיצונית. לחלופין, ניתן להאיץ את התיקון באמצעות חום, אור או זרם חשמלי. יש גם אזכורים לתיקון בעזרת חום שמתרחש במהלך הטעינה או בתזמון מוגדר מראש - נגיד, בזמן שאתם ישנים.

החלק המתקן את עצמו הוא החלק המעניין ביותר בפטנט. למרבה הצער, בעוד שיש 147 אזכורים אליו בלמעלה מ-11,000 מילים של הפטנט, יש הרבה פרטים על מה שהתיקון העצמי יעשה, ומעט מאוד על איך בדיוק זה יקרה.

"למכשיר אלקטרוני עשוי להיות ציר המאפשר לכופף את המכשיר סביב ציר כיפוף", נכתב בפטנט של אפל. "תצוגה עשויה להשתרע על ציר הכיפוף. כדי להקל על כיפוף סביב ציר הכיפוף ללא נזק, התצוגה עשויה לכלול שכבת כיסוי לתצוגה עם חלק גמיש".

אפל מציעה שהשכבה הגמישה הזו עשויה בעצמה "לכלול שכבה של אלסטומר", וזהו אלמנט התיקון העצמי. האלסטומר ניתן למתיחה, אך ניתן לגרום לו לחזור לצורתו המקורית - קצת דומה ל-memory foam במזרנים ונעליים. בדרך כלל, היכולת לחזור לצורה קודמת מופעלת על ידי חום, כמו חום גוף מאדם שישן על מזרון.

"תיקון עצמי עשוי להתרחש בשכבת החומר ללא הנחיה (למשל, כאשר הציפוי המתקן את עצמו נקרע, חומר הציפוי עשוי למלא את השקע גם ללא התערבות חיצונית)", ממשיכה אפל. "לחלופין, התיקון העצמי עשוי להיות יזום או להיות מזורז על ידי חום, אור, זרם חשמלי או סוג אחר של גירוי חיצוני".

זה לא יהיה המקרה הראשון של טכנולוגיה עם תיקון עצמי בגאדג'טים. LG הציגה בעבר תכונה זו בשנת 2013 עם סמארטפונים מסוג ה-G Flex שלה, שיכולים לתקן שריטות קלות על הגב שלהם. עם זאת, לטכנולוגיה הזו היו מגבלות והיא לא ממש הצליחה להתמודד עם נזק עמוק יותר.

יישום זה על מסכי טלפון מתקפלים, הנוטים יותר לשריטות בשל האופי הפלסטי שלהם, עשוי להיות מהפכני ולסגור את הפער שנוצר בין אפל למתחרות שלה כמו סמסונג בכל הנוגע למכשירים מתקפלים. חשוב לציין שזוהי רק הגשת פטנט, ואין שום ודאות שאפל תטמיע את הטכנולוגיה הזו במוצרים שלה - וגם אם היא כן תעשה זאת, זה כנראה ייקח זמן.