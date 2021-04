נראה שאילון מאסק ממשיך להסתבך. אחרי שמשטרת טקסס הכריזה שתבצע חיפוש במטה החברה בעקבות התאונה הקטלנית בה נהרגו שני אנשים בסוף השבוע (שבת), הצרות מתפשטות גם לצד השני של העולם: לקוחה מאוכזבת שהתפרעה בביתן החברה בתערוכת הרכב בשנגחאי נעצרה לחמישה ימים, ותיעוד האירוע שוטף את הרשתות החברתיות במדינה.

לפי המשטרה המקומית, האישה ו"שותפתה לפשע", העונות לשמות ג'אנג ולי, "יצרו כאוס" בתערוכה מוקדם יותר השבוע (שני) כשהגיעו להביע את אי שביעות רצונן מהאופן שבו טסלה טיפלה בתקלת הבלמים של צ'אנג. בסרטונים מהאירוע, שהפכו לוויראליים, ניתן לראות את ג'אנג על גג המכונית כשהיא לובשת טישרט עם הכיתוב "הבלמים לא עובדים" וצועקת סיסמאות דומות. במקביל, אנשי הביטחון במקום מנסים להרגיע את ההמון ולפזר את המהומה.

בעקבות האירוע, טסלה הצהירה כי אכן מדובר בלקוחת החברה, שהייתה מעורבת בתאונת התנגשות מוקדם יותר השנה בעקבות חריגה מהמהירות המותרת. עוד נמסר כי הלקוחה במגעים להחזרת הרכב, אך אלה הוקפאו בעקבות בחינה של גורם צד שלישי. יום אחר כך (שלישי), אחרי שהסרטון שטף את Weibo הסינית ואת סוכנויות הידיעות הפועלות בחסות המשטר, טסלה פרסמה הודעת התנצלות על כך שלא טיפלה בזמן בתלונתה של הלקוחה, והודיעה שתפתח בביקורת פנימית סביב התנהלותה בסין.

A female Tesla owner climbed on top of a car’s roof at the Tesla booth to protest her car’s brake malfunction at the Shanghai auto show Monday. The booth beefed up its security after the incident. pic.twitter.com/ct7RmF1agM — Global Times (@globaltimesnews) April 19, 2021

סין היא אחד השווקים החשובים ביותר עבור החברה; בשנגחאי גם פועל מפעל המייצא רכבים לסינגפור, אוסטרליה, ניו זילנד ואירופה. מוקדם יותר השנה אסר צבא סין על רכבי טסלה להיכנס לבסיסים, בעקבות התקנתן של מצלמות בכלי הרכב. בתגובה, טסלה הצהירה שהמצלמות פועלות רק בתחומי צפון אמריקה.