נועם שזיר, עילוי ה-AI שגוגל החזירה לחברה תמורת כמעט 3 מיליארד דולר, עולה לכותרות בארה"ב בעקבות דיווח של האתר The Information על כמה הודעות שיצרו סערה בפורום הפנימי של החברה. באביב האחרון פרסם שזיר, סגן נשיא של תחום התכנות של גוגל ואחד ממנהלי תחום ג'מיני, תגובה באחד הפורומים הפנימיים של החברה, בתגובה לפוסט שעסק בשאלה כיצד עובדי גוגל יכולים לתמוך בעמיתיהם הטרנסג'נדרים והא-בינאריים ביום הבינלאומי לנראות טרנסג'נדרית.

"אני לא מאמין שלבני אדם יש תכונה שנקראת מגדר", כתב שזיר, לפי עותק של הפוסט שנצפה על ידי The Information. "אני לא מאמין שאלוהים שם אנשים בגוף הלא נכון. אני לא מאמין שזה בסדר לסרס ילדים. לכם יש זכות לאמונות שלכם. אני לא שותף להן".

התגובה גרמה לגל של ביקורת מצד עובדים אחרים בגוגל. אחת התגובות הגיעה מג'ף דין, המנהל הישיר של שזיר באותו זמן ואחד מהבכירים המוערכים ביותר בתחום ה-AI בגוגל. "נועם, אתה לא חייב להסכים עם כל העמדות שאחרים מביעים, אבל כמנהיגים, תמיכה בכל הקהילה של העובדים שלנו היא משהו שאנחנו צריכים לעשות - לא ליצור סביבות שלא מראות תמיכה בכולם", כתב דין.

דייויד סילבר, בכיר בחטיבת Google DeepMind, שמפתחת את טכנולוגיית ה-AI המרכזית של החברה, כתב כי "מנהיגות היא זכות, והמילים שאנו אומרים חשובות". מאוחר יותר מחק מפעיל של הפורום את תגובתו של שזיר.

על פי The Information ייתכן שהפוסט הפר את מדיניות העובדים של גוגל, האוסרת על אפליה והטרדה על בסיס זהות מגדרית וסטטוס טרנסג'נדרי. עובדים שמפרים את המדיניות עשויים לעמוד בפני צעדי משמעת, החל מהתרעה בעל-פה ועד פיטורים. דובר מטעם גוגל אמר כי החברה אינה מגיבה בנושאי משמעת פנימיים.

Google paid ~$3 billion to hire AI genius Noam Shazeer.



He’s helped Gemini meaningfully since then but also kept posting inflammatory statements that angered colleagues and prompted Google to censor him. pic.twitter.com/0dTxySQXxq — Amir Efrati (@amir) November 7, 2025

שזיר, בין הישראלים הבכירים ביותר בחברה, מצטרף לבעיות שגם ככה יש בין עובדי גוגל למדיניות של החברה מול ישראל. כבר שנים שהחברה מהווה זירה מרכזית למאבקים תרבותיים ואקטיביזם בסיליקון ואלי. בשנה שעברה החברה פיטרה עשרות עובדים שהשתתפו בהשתלטות והפגנה נגד חוזה מחשוב הענן של גוגל מול ישראל.

בשנת 2018, אלפי עובדים יצאו להפגנת מחאה נגד טיפול החברה בתלונות על הטרדות מיניות. ובשנת 2017, גוגל פיטרה מהנדס תוכנה בשם ג'יימס דאמור לאחר סערה סביב מסמך בן עשרה עמודים שכתב, שבו ערער על מדיניות הגיוון של גוגל וטען כי נשים פחות אסרטיביות ויותר נוטות ל"נוירוטיות" מאשר גברים. מאז גוגל וחברות נוספות אימצו מדיניות שמטרתה להרתיע עובדים מלהגרר לעימותים פוליטיים. בשנת 2019 גוגל הציגה קווים מנחים קהילתיים הקוראים לעובדים להימנע מהשמצות ושל "הפיכת יום העבודה לוויכוח סוער על פוליטיקה או חדשות".

שזיר בן ה-49 עומד בחזית עבודת הפיתוח של ג'מיני, המודל המתקדם של גוגל, ומנסה לסייע לחברה להשיב את מעמדה אחרי עלייתה של OpenAI. הוא גם מקורב למייסדי גוגל סרגיי ברין ולארי פייג'. לפני שנה גוגל החזירה אותו לשורותיה כחלק מהסכם של 2.7 מיליארד דולר עם הסטארטאפ שלו, Character.AI.

ובכל זאת, שזיר פיתח מוניטין כמי שמפרסם תגובות פרובוקטיביות בנושאים רגישים, כמו המלחמה בעזה ומגדר, בפורומים פנימיים, לפי עובדים נוכחיים ולשעבר. גוגל מחקה תגובות רבות שלו. עובדים אף פנו להנהלת DeepMind להתלונן.

Meta made an acquisition offer to Reseracher for $1 billion – Google offered almost $3 billion.



Google’s $2.7 billion acquisition of CharacterAI brought back AI pioneer Noam Shazeer - but his outspoken posts on gender, Gaza, and politics have ignited internal strife.



Shazeer’s… pic.twitter.com/g2oZ3vQHto — Chubby♨️ (@kimmonismus) November 7, 2025

לדוגמה, ביולי, כאשר עובדת שיתפה כתבה על מחקר שהראה שמודלים גדולים מציעים לנשים לבקש שכר נמוך יותר מגברים, פרץ דיון. חלק רצו לוודא שג'מיני לא סובל מהטיה דומה. אבל שזיר ניסה לסגור את הדיון וביקר את העובדת שהעלתה את המידע. עובדים אחרים, כולל ג'ף דין, התווכחו איתו. גם כאן תגובתו של שזיר נמחקה.

עימותים סביב עזה

המצב הסלים ביוני בערוץ פנימי בשם GDM AI Principles. הערוץ נוצר לאחר שגוגל עדכנה את עקרונות השימוש בטכנולוגיות AI שלה, והסירה הגבלות קודמות על פיתוח מערכות שניתן להשתמש בהן לפגיעה ישירה בבני אדם או לצורכי מעקב. הדבר עורר דאגה בקרב עובדים - במיוחד סביב השימוש בטכנולוגיה במלחמה בעזה.

שזיר היה פעיל בערוץ והאשים פעמים רבות עובדים המבקרים את ישראל או את העדכון באנטישמיות. כאשר עובדי הערוץ הציעו להיפגש לארוחת צהריים כדי לדון ביוזמת התאגדות, שזיר כתב: "LOL (צוחק בקול רם) מצאתם דרך לקחת את מועדון האנטישמיות שלכם נגד ישראל מחוץ לרשת, איפה שאני לא יכול להגיב לכם על זה". לאחר תלונות חוזרות, הוצא שזיר מהערוץ והגישה אליו הוגבלה.

"לא צריכים את זה בגוגל"

מאז שחזר מ-Character.AI, תרומתו הטכנולוגית של שזיר הייתה משמעותית. הוא פתר בעיה קריטית בארכיטקטורת האימון של ג'מיני והוביל מאמצים בחקר מודלים עם הקשר ארוך.