משתמשים רבים התלוננו בשבועות האחרונים על כך שדגל פלסטין עולה כהצעת השלמה למילה ירושלים במקלדת האייפון שלהם. התלונות נערמו, ואפל נאלצה להודיע שמדובר בבאג שיתוקן בעדכון הגרסה הבא. ואכן, ה-iOS 17.5 ששורר בסוף השבוע שעבר, כלל את התיקון המיוחל שהעלים את הדגל ומשאיר את המילה ירושלים ללא השלמה אוטומטית, ממש כמו שאר הערים בעולם.

גרסת iOS 17.4.1 הייתה זו שהציגה לעולם את הטעות הזאת, ובגרסת הבטא של ה-iOS 17.5 כבר הוצג פתרון לאותה תקלה. כעת הגרסה המלאה שוחררה לכולם, והמשתמשים יכולים לחזור לכתוב ירושלים מבלי להיבהל מדגל פלסטין שיבצבץ לו במקלדת.

הגולשים שהתלוננו על הבעיה, רובם המוחלט ישראלים או תומכי ישראל כמובן, רמזו לקונספירציה אנטי יהודית שגרמה לבאג הזה. מנגד, על פי הערכות מקור התקלה הוא בפיצ'ר חיזוי החיפוש, המבוסס על למידת מכונה של מיליוני הודעות טקסט ויודע לתת אופציות השלמה לפי חיזוי רחב של משתמשים. ייתכן כי גם הכנסת אימוג'ים חדשים באותו עדכון גרסה, גרם לבלבול מערכות.

Dear @Apple @AppleSupport @tim_cook



I’ve just upgraded my software to version iOS 17.4.1, and now, when I type the capital of Israel , Jerusalem, I’m offered the Palestinian flag emoji. This didn’t occur on my phone immediately before this update.



Below is a… pic.twitter.com/Cw9TDmE6VD — Rachel Riley MBE (@RachelRileyRR) April 9, 2024