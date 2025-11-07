האם אייפון יכול לשרוד חמישה ימים ללא טעינה בחוף הים?

אזרחית טוענת כי במהלך גלישה הבוקר (שישי) בחוף הצוק היא מצאה אייפון עם תמונה של הפצ"רית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי ובתה בשומר המסך. במשטרה, שיודעים שלתומר-ירושלמי יש אייפון פרו, כמו הציבור - כפי שפורסם גם ב-mako, טוענים כי מדובר במכשיר שלה, ובשעות הקרובות הוא ייבדק ויועבר ליחידה החוקרת את הפרשה. במקביל, בית המשפט הורה היום לשחרר את תומר-ירושלמי למעצר בית בן 10 ימים ולא ליצור קשר עם המעורבים האחרים בפרשה.

גם אם עדיין לא נקבע סופית כי זה המכשיר המדובר, עולות שאלות כיצד אייפון יכול בכלל "לשרוד" חמישה ימים בחוף הים?

האם סוללה של אייפון יכולה לשרוד כל כך הרבה זמן?

במצב רגיל סוללת אייפון לא יכולה להחזיק מעמד ימים רבים ללא טעינה. בדרך כלל מדובר בכ-48-24 שעות לכל היותר, תלוי בשימוש. עם זאת, יש חריגים:

אם המכשיר כבוי לגמרי, הסוללה יכולה להחזיק מעמד מספר שבועות בלי להתרוקן לחלוטין.

אם המכשיר במצב טיסה, במצב חיסכון בסוללה, עם בהירות נמוכה וללא שימוש הוא יכול להחזיק כמה ימים (5-3) אך לא שבועות רבים.

אם הטלפון היה במצב טיסה, זה אומר שאי אפשר לאכן אותו?

כן. במצב טיסה כל הקשרים האלחוטיים - סלולרי, ווייפיי ו-GPS, כבויים. לא ניתן לאכן את המכשיר בזמן אמת כי אין תקשורת עם רשת סלולרית או אינטרנט.

אפליקציות כמו Find My iPhone לא יעבדו במצב זה, אלא אם המשתמש הפעיל את Find My network במכשירים תומכים (אייפון 11 ומעלה), שמאפשרת איתור גם כשהטלפון מנותק מהרשת. אבל זה דורש שהטלפון ישדר בלוטות' ושיהיו מכשירים של אפל בקרבת מקום.

האם אייפון יכול לשרוד במים כל כך הרבה ימים?

סביר מאוד להניח שלא. אייפונים עמידים למים בעומק של עד כשני מטרים למשך עד 30 דקות בלבד, לפי תקן IP68 (בדגמים חדשים). שהייה של ימים במים, במיוחד מים מלוחים או בוציים, כמעט בוודאות תגרום לנזק חמור כמו קורוזיה בלוח האם, חדירת מים פנימית והרס הסוללה.

מקרים שבהם אייפון נמצא אחרי ימים במים והוא עדיין פועל הם נדירים מאוד ונחשבים למזל גדול או נסיבות יוצאות דופן (כמו טמפרטורה נמוכה ומעט מים שחדרו).

אם לא הייתה קליטה, איך רואים "שיחה שלא נענתה"? בכמה מצבים:

אם הטלפון חזר לקליטה לאחר מכן, המערכת מקבלת מהשרת של הספק הסלולרי מידע על השיחות שהוחמצו בזמן שלא הייתה קליטה. במקרים אחרים, אם מישהו השאיר הודעה קולית, גם זה גורם להופעת התראה על שיחה שלא נענתה. לכן ייתכן לראות שיחה שלא נענתה גם אם בזמן אמת לא הייתה קליטה; ההודעה מסונכרנת בדיעבד כשהמכשיר חוזר לרשת.

אייפון 17 פרו | צילום: ליאת מצה, mako

"אם האייפון היה במים רדודים, לא הופעל עליו לחץ"

אלון גרעיני, יוטיובר טכנולוגיה ומתמחה באפל, מסביר בשיחה עם mako כי "הרבה מכשירי פרימיום כמו האייפון הזה לדוגמה עוברים תקן של עמידות במים - עמידות מפני חדירה של נוזלים ואבק למכשיר. אני לא יודע איזה אייפון יש לה, אבל אם יש לו אי דינאמי, הוא מעל 14.

"האייפון עובר בדיקה של אפל שהיא די מחמירה, שנקראת תקן IP68, שזה אומר שהוא יכול להיות בעומק של עד שישה מטר למשך של 30 דקות. אם האייפון היה במים רדודים ולא היה בעומק מאוד גדול, סביר להניח שלא היה עליו לחץ מאוד גדול ולכן לא נכנסו מים, והוא יכול להחזיק שם מעמד הרבה מאוד זמן. היו ניסויים באינטרנט למיניהם ששמו אייפונים כאלה ואחרים באקווריומים לתקופה ארוכה, והם החזיקו מעמד בלי בעיה".

באשר לסוללה הוא אומר: "לאייפון יש סוללה ממש טובה, בעיקר אם לא עושים כלום עם הטלפון. אם תיקח אייפון חדש שהסוללה שלו במצב טוב ותשים אותו על השולחן בבית, בלי לענות לשיחות טלפון, בלי לגלוש באינטרנט, הוא יכול להחזיק מעמד הרבה זמן - 5 ימים בקלות. אם הטלפון היה עם סוללה מלאה לפני שהוא הגיע למים, סביר להניח שהוא החזיק 5 ימים והיה מחזיק אפילו יותר".

מה אומרת יבואנית רשמית של אפל?

לדברי רשת iStore, משווקת רשמית של אפל והמעבדה הרשמית של אפל בישראל, הסיכוי שאייפון ישרוד כמה ימים במי ים נמוך מאוד. אף שהמכשיר מדורג כעמיד במים (IP68), העמידות חלה רק על מים מתוקים ונקיים.

מי ים גורמים לקורוזיה מיידית ונזק בלתי הפיך לרכיבים פנימיים. גם אם המכשיר פעל זמן קצר לאחר מכן, לרוב מתפתחות תקלות מאוחרות.

קליטה סלולרית ווייפיי כמעט ואינן חודרות את המים, ולכן מכשיר ששוקע בים לא ניתן לאיכון בזמן אמת. רשת Find My של אפל מאפשרת שידור אותות בלוטות' חלשים, אך גם היא אינה יעילה מתחת לפני הים.

במכשירים נתמכים, Find My ממשיכה לשדר גם כשהמכשיר כבוי או במצב טיסה, אך הדבר שוחק את הסוללה, ולכן הישרדותה למשך ימים עשויה להצביע על כך שהמכשיר נותק מרשת ה-Find My או שהוא הוטען לאחרונה.