משפט פתיחה שנכתב על ידי GPT | צילום: okcupid

נראה שצ'אט הבינה המלאכותית, ChatGPT, חדר כבר לכל תחום בחיינו, וגם לתחום ההיכרויות. לכבוד וולנטיינס דיי שחל השבוע, בדקנו מי הם הישראלים שמשתמשים ב-GPT בעולם הדייטינג - והאם ואיך זה עוזר להם.

גיא גורדון ביברשטיין, בן 24 מיבנה, מהנדס אווירונאוטיקה, פעיל באפליקציות היכרויות רבות למטרת זוגיות, בהן 3 הנפוצות ישראל – טינדר, אוקיקיופיד ובאמבל, אך גם כאלה פחות נפוצות בארץ כמו Hinge ו-Feeld, המיועדת לקהילה הבדסמית והא-מונוגמית.

הוא מספר כי הוא משתמש בצ'אט GPT כדי לנסח משפטי פתיחה באנגלית, בהשראת ד"ר סוס האהוב עליו, ושולח בקופי פייסט (העתק-הדבק) למאצ'ים שלו באפליקציה. "יש אחוז מאוד יפה של תגובות", הוא מספר ל-mako. "השתמשתי ב-GPT גם כדי לנסח לי מחדש את הפרופיל בלינקדאין ואת קורות החיים שלי. בסך הכול, אנשים בדרך כלל לא כותבים על עצמם באפליקציות ההיכרויות פרטים מעניינים שמאפשרים להתחיל שיחה, אז אני מחפש משהו שיהיה קצת משעשע, חרוזים מאוד עוזר, זה משפט פתיחה שהמטרה שלו היא לגרום לי לבלוט על פני גברים אחרים. השיחה לא תתקדם בעזרת הצ'אט, אבל היא תתחיל באמצעותו. זה כלי ביד היוצר".

גיא גורדון ביברשטיין | צילום: פרטי

ביברשטיין מספר כי השתמש בעבר גם במחולל התמונות דאלי כדי להתחיל עם מישהי בפייסבוק. "היא העלתה פוסט הכרות בפייסבוק, וכתבה שהיא מחבבת גברים עם זקנים ומראה ויקינגי, גדולים וחסונים, והצבע האהוב עליה הוא סגול. ביקשתי מצ'אט GPT שייצור פרומפט (תיאור) על ויקינג עם שיער סגול, עם תחומי עניין הבאים. את התיאור הכנסתי לדאלי וקיבלתי דמות מצוירת של ויקינג סגול מנופף. את זה פשוט הגבתי בפייסבוק, ואז היא כתבה לי. זה משהו שאני עושה די הרבה, משתמש בכלים האלה בשביל לבלוט על פני שאר החבר'ה. זה מה שחשוב".

ביברשטיין מציג את אחד מ-3 משפטי הפתיחה שיצר לו GPT, לאחר שביקש שייצור לו משפט פתיחה משכנע בחרוזים על פי ספריו של דוקטור סוס:. Are you a Thing One or Thing Two? Because you've got me in a spin and I don't know what to do". דבר אחד ודבר 2 (thing one and thing two) הן דמויות מספריו.

הוא מציג לנו דוגמאות לתגובה חיובית שהוא קיבל: "דוקטור סוס, גדלתי עליו, איזה מרגש", לצד תגובה שלילית: "חייבת להגיד לך שמשפטי הפתיחה שלך נוראיים". "זה כמובן עובד יותר טוב עם אנשים דוברי אנגלית", הוא מוסיף.

האם ומתי אתה מגלה לצד השני שהשתמשת בבינה מלאכותית?

"כל פעם. לא ישר בהתחלה, אבל אחרי יום-יומיים, אני מכניס את זה באלגנטיות. יש כאלה שמופתעות לטובה, יש כאלה לרעה. חלק אומרות, 'איזה מגניב', וחלק: 'אני בשוק, איך נפלתי לזה'. בגלל שאפליקציות שואבות המון זמן, ובראיה שלי להשקיע זמן רב באפליקציות זה בעייתי, שימוש כזה מייעל את התהליך. בסופו של דבר אני זוכה לחשיפה טובה. יש לי בערך 20-50 מאצ'ים בשבוע, ואני מקדיש לזה כל יום פחות מחצי שעה במצטבר. בסופו של דבר, מעטים המאצ'ים שמגיעים לדייט ראשון, בעיקר בגלל שבערך 95% מכלל המאצ'ים פשוט נעלמים אחרי 'היי, מה קורה?'".

בת-חן רונן, בת 27 מפתח תקווה, נמצאת כחודש באפליקציות אוקיי קיופיד ובאמבל. לדבריה, היא מבלה שם בעיקר בזמנה הפנוי אחרי הצהרים. "השתמשתי ב-GPT בכדי לנסח את הביו שלי טוב יותר באנגלית, למרות שאת הפניות אני מעדיפה לקבל מישראלים. הסיבה לכך היא שפרופיל באנגלית נראה הרבה יותר מרשים, ואני מקבלת הודעות מבחורים משכילים שנותנים על הכתוב דעה", היא מספרת.

"כתבתי ל-GPT שאני מעוניינת שינסח לי פרופיל שיראה שאני מחפשת קשר רציני, שאני חובבת אסטרולוגיה ושיחות עומק והוא ניסח לי את זה בצורה הטובה ביותר.

"Astrology buff and long-talk lover seeking a tall, thoughtful companion to explore life, the stars, and everything in between. Looking for someone who values in-depth conversations and a strong connection. Swipe right if you're ready for a love story that's written in the stars"

"כמובן שהוספתי גם כיתוב בעברית והדגשתי לאיזה סוג של בחורים אני מכוונת ולאילו פחות. אני חושבת שבסופו של דבר אנשים קוראים את הביו בעיקר כדי לקבל נושא שעליו אפשר לפתוח בשיח ואכן זה עזר".

בת חן רונן | צילום: פרטי

"הטכנולוגיה משנה את הדרך שבה אנחנו מוצאים אהבה היום"

סקר שערכה אפליקציית ההיכרויות OkCupid בקרב משתמשיה, מלמד כי שימוש בבינה המלאכותית בתחום הדייטינג עדיין זר לרוב הישראלים. על פי הנתונים, 50% מהישראלים מעידים כי שימוש בתמונת AI בפרופיל באפליקציית היכרות תגרום להם להחליק שמאלה (כלומר לוותר על המאץ'), בעוד ש-7% בלבד היו מחליקים ימינה.

73% מהישראלים העידו כי שימוש ב-AI ליצירת פרופיל היכרות או כתיבה של הודעות נחשבת מבחינתם פגיעה באמון. 32% העידו כי הם היו מפסיקים קשר עם בן אדם, אם הוא היה מתוודה שהשתמש ב-AI כדי לתקשר באפליקציה, בזמן ש-27% היו ממשיכים כרגיל למרות הווידוי.

בזמן ש-40% מהרווקים ורווקות ב-OkCupid מאמינים כי AI יוכל להחליף אינטראקציה אנושית בעתיד, 55% סבורים שאין סיכוי שזה יקרה.

יחד עם זאת, לי תום דותן, דייטולוגית ויועצת הדייטינג של OkCupid, דווקא רואה את היתרונות בשימוש בצ'אט בתחילת שיחה באפליקציות ההיכרויות. למסקנה זו הגיעה בעקבות ניסוי שערכה בתחילת השנה, במסגרתו רווקים ורווקות ביקשו מ-ChatGPT לנסח עבורם משפט פתיחה ושלחו אותו למאצ'ים שלהם באפליקציות היכרויות.

"לא הייתי אופטימית מדי, והייתי גם די בטוחה שהניסוי הזה לא יעבוד, אבל בכל זאת רציתי לתת לזה צ'אנס. בכל זאת, המשפטים ש-ChatGPT מנסח מאוד 'צ'יזים' ולפעמים אפילו גנריים. כבר ראיתי את עצמי כותבת מאמר דעה על איך האותנטיות וכתיבה מהלב תמיד ינצחו שורה מהונדסת על ידי בינה מלאכותית, אבל להפתעתי, טעיתי בגדול", מספרת תום דותן.

"משתתפי הניסוי יצאו לדרך ושלחו לי צילומי מסך של ההתכתבויות שלהם עם מאצ'ים שהתחילו באחת מהשורות ש-ChatGPT כתב עבורם. ברוב המקרים משפטי הפתיחה התקבלו מהצד השני בתגובות נלהבות, הובילו לשיח עמוק, ואפילו לדייטים".

מה התובנות שלך מהניסוי?

"השקעה במשפט פתיח חמוד או שנון יכולה להוביל להצלחה גבוהה יותר. אם יצא לכם לראות תיבת הודעות באפליקציית הכרויות אני דיי בטוחה שרובם התחילו ב-'היי'. וה'משקיעים' מוסיפים 'היי, מה קורה' או 'היי, אשמח להכיר'. אבל המטרה של שיחה באפליקציה היא ליצור חיבור רגשי ראשוני, שיגרום לצד השני לרצות להכיר אתכם יותר לעומק. כשכל ההודעות נראות אותו דבר, הכל מרגיש תפל, גנרי, משעמם ולא עושה חשק. ברגע שמישהו כותב משהו יוצא דופן, הסיכוי שהוא או היא יזכה לתשובה גובר".

תום דותן מדגישה כי הומור תמיד מתקבל בברכה באינטראקציה. "יש אין ספור מחקרים על אפליקציות שמדברים על זה שהאסטרטגיה הכי מוצלחת כדי לייצר קשר ראשוני היא שימוש בהומור", היא מסבירה. "בהנחה שהצד השני מוצא אתכם מושכים חיצונית והחליק עליכם ימינה, השלב השני זה להראות גם את החלק הפנימי שלכם, ואין ספק ששימוש בשורת פתיחה מתובלת בחוש ההומור משדרת ביטחון עצמי, אינטליגנציה גבוהה וגם קצת שובבות, שהן כולן תכונות סקסיות מאוד".

לי תום דותן, דייטולוגית ויועצת הדייטינג של OkCupid | צילום: רויטל דקל

מה כדאי לבקש מהצ'אט בשביל משפט פתיחה?

"כולנו אוהבים מחמאות ופידבק חיובי. השורות ש-ChatGPT הינדס התחילו בסוג של מחמאה, אבל בוא נזכור שהשורות נשלחו רק לאנשים שהיה להם מאץ', זאת אומרת שהנתון הראשוני אומר שכנראה הם מוצאים אתכם מושכים, ולכן להתחיל במחמאה מצחיקה יוצר חיבור רגשי. כשאנחנו מתחילים בשורה בסגנון כזה, אנחנו בעצם אומרים לצד השני: 'אתם מוצאים חן בעיניי'. בלי להתבייש, בלי להיות נבוכים, ומסתבר שזה גם משדר ביטחון עצמי. יש גם מחקר שמדבר על זה שאנשים מגיבים בצורה רגשית למחמאות אפילו יותר מלהעלאה בשכר, סקס טוב או עוגת שוקולד חמה. מסתבר שהבינה המלאכותית הבינה שמחמאות עובדות עלינו".

"בעיניי, להיעזר ב-ChatGPT כדי לנסח שורות פתיחה זה בדיוק כמו לעשות גוגל ולחפש רעיונות למשפטי פתיחה טובים, רק שמדובר בפלטפורמה מדויקת יותר. הטכנולוגיה משנה את הדרך בה אנחנו מוצאים אהבה כיום. פעם אנשים היו משתמשים בשדכנים והיום אנשים נעזרים באפליקציות", מסכמת לי דותן.

"הרגש של האהבה הוא אותו דבר, גם בעולמנו הטכנולוגי, וכדי להרגיש אותו בסופו של דבר אנחנו זקוקים למפגש פנים אל פנים. אני משערת שבעתיד בכל אפליקציית הכרויות יהיה צ'אט בינה מלאכותית שיעזור לנו להמציא את שורת הפתיחה האידיאלית עבורנו. אנחנו נמצאים בתחילת דרכה של טכנולוגיה פורצת דרך שיכולה לסייע לנו להתאהב".

מחפשים אהבה? הנה כמה המלצות של לי תום דותן איך להשתמש בצ'אט GPT

תמליץ לי על שורות פתיחת שיחה טובות שכדאי להשתמש כששולחים הודעות למישהו בפעם הראשונה באפליקציית היכרויות.

ככל שתהיו ספציפיים יותר ככה התשובה של הצ'אט תהיה מדויקת יותר. תעדכנו אותו בני כמה מי שאתם רוצים לשלוח להם את ההודעה, האם מדובר בגבר או באישה, תכתבו תחומי עניין שהם ציינו בפרופיל שלהם. ככל שתתנו יותר מידע, ככה השורות שתקבלו יהיו יותר מותאמות אליכם והרבה פחות גנריות. תכתוב פרופיל היכרויות מרתק שמשקף את האישיות שלי ואת תחומי העניין שלי תוך משיכת שותפים פוטנציאליים.

גם כאן, ככל שתכניסו יותר פרמטרים אישיים, ככה התוצאה שתקבלו תהיה טובה יותר.

למשל: כתוב פרופיל הכרויות לגבר גרוש בן 34, עם 2 ילדים קטנים וכלב חמוד, שאוהב לטייל בעולם, לקרוא ספרים, ללמוד שפות ומחפש אישה גרושה, טובת לב, חכמה והרפתקנית. תציע לי מקומות שווים לצאת אליהם לדייט ביום חורפי או קיצי.

לצ'אט יכולים להיות רעיונות לדברים שלא חשבתם עליהם ולעזור לכם להיות יצירתי. זה לא מאוד שונה מחיפוש תשובות ורעיונות בגוגל.