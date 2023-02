נוסע במטוס קיבל ביקורות קשות ברשתות החברתיות מחובבי ספורט, לאחר שנתפס בתמונה כשהוא היחיד בטיסה שלא צופה בסופרבול. התמונה שצולמה בתוך תא נוסעים חשוך הדגימה איך כולם במטוס היו דבוקים למשחק המותח בין קנזס סיטי לפילדלפיה, בו ניצחו קנזס 38-35.

יותר מ-100 מיליון אמריקאים צפו באירוע הספורטיבי, שהדבר הכי טוב בו היה כנראה ההופעה של ריהאנה במחצית, זאת לעומת גמר המונדיאל בו צפו מעל 4 מיליארד בני אדם בכל העולם.

אבל דווקא בטיסה הפנימית נמצא כנראה האמריקאי היחיד שפחות אכפת לו מהמשחק. במקום לראות את משחק חייו של פטריק מהומס, החליט הנוסע לראות את הסרט הדי בינוני "היצ''" של וויל סמית וקווין סמית.

התגובות ברשת לא איחרו לבוא, וכשעלתה התמונה לטוויטר ולשאר הרשתות החברתיות הגולשים לא ריחמו על הנוסע: "הבחור האחד שצופה בהיצ' במטוס הזה צריך להיות במאסר. הוא איום על החברה" כתב בן האפלינג, שדרן פודקאסט העוסק בכדורסל, שזכה לחשיפה של מעל 3 מיליון משתמשים.

The 1 dude watching Hitch on this plane should be jailed. A menace to society pic.twitter.com/Cut701G68h — Brett Hanfling (@Brett_Hanfling) February 13, 2023

היו עוד גולשים שהגיבו בנושא: "איפה השוטר של המטוס כשצריך אותו?" ואחר כתב: "החוצפה שיש לבן אדם". אבל דווקא הבלוג הפופולרי Barstool Sports הוסיף פרשנות שונה לבחירתו של הנוסע: "זה לא שהבחור שפשוט רצה לצפות בהיצ' אתמול בלילה - אנחנו מניחים שהאדם הזה ראה את הסרט מ-2005 בשלב מסוים קודם לכן. הבחור הזה רצה לשלוח מסר. הוא רוצה שכולם במטוס הזה יידעו שהוא רואה את עצמו כיצור עליון, כי לעולם לא יתעסק בפעילות נמוכה כמו צפייה בסופרבול", נכתב בבלוג.

"חוץ מהעובדה שהבחור הזה הוא הלוזר הכי גדול בעולם, אני מניח שהייתי שואל למה אינטלקטואל כזה טס במה שנראה כמו חברת JetBlue. אין ספק שאדם כזה צריך לטוס במחלקה ראשונה - או לפחות בחברת תעופה שיש לה מחלקה ראשונה. הניסיון להתנשא מהתא של טיסת JetBlue הוא אולי המטופש ביותר שראיתי אי פעם".

אבל כמה ממשתמשים ברשת החברתית רדיט היו מוכנים להגן על הנוסע המורד: "למען ההגינות כל מה שהוא צריך לעשות זה להסתכל על המסך שלידו והוא יכול לצפות גם בהיצ' וגם בסופרבול בו זמנית", כתב אחד.

"אולי הוא לא אוהב ספורט, אני אוהב ספורט וחשבתי שהסופרבול הוא משחק טוב, אבל מי אני שאשפוט מישהו שלא צופה בזה על המסך שלו, במיוחד כשהוא יכול להציץ על המסך של השכן שלו ולבדוק את התוצאה אם הוא רוצה", הוסיף אחר.

ואנחנו רק נוסיף את הדעה שלנו, אם הסופרבול היה כל כך מעניין כנראה שהכותרות מחוץ לארה"ב היו מתעסקות גם במשחק ולא רק בהופעה של כוכבת פופ במחצית שלו, כדאי שאוהדי הספורט האמריקאים יתחילו קודם להתעניין בספורט החשוב בעולם, ורק אחר כך יבקרו אדם שלא מתעניין בספורט, שלפי הוול סטריט ג'ורנל משוחק נטו 11 דקות בלבד מתוך ה-3 או 4 שעות שידור שלו.