מאות סרטוני דיפ פייק עם פניהן של השחקניות אמה ווטסון וסקרלט ג'והנסון, שהושתלו על גוף שאינו שלהן, רצו בפייסבוק ובאינסטגרם. באחד הסרטונים נראית ווטסון מחייכת בביישנות ומתכופפת מול המצלמה, ונראה כי היא יוזמת אקט מיני. אבל האישה הזאת היא לא כוכבת "הארי פוטר", אלא חלק מפרסומת עבור אפליקציית דיפ פייק בשם FaceMega, שמאפשרת למשתמשים להחליף פנים לכל דמות בסרטון שיבחרו.

ב-NBC דיווחו כי 230 סרטונים הוצגו בפייסבוק באינסטגרם, 127 הציגו את ווטסון ו-74 הציגו את ג'והנסון. כל הסרטונים הראו את השחקניות במצבים פרובוקטיביים וכללו רמיזות מיניות. חלק מהפרסומות כללו צלילים שלקוחים מאתר Pornhub.

דיפ פייק הוא תוכן שבו פרצופים או סאונד מוחלפים או עוברים מניפולציות. בדרך כלל יוצרי סרטוני דיפ פייק מייצרים סרטונים שבהם נראים מפורסמים כאילו הם מופיעים בהם מרצון, למרות שהם לא . אחד השימושים ההולכים וגוברים שלהם הוא ליצור פורנוגרפיה שמשתמשת בפנים של מפורסמים או כל אדם אחר, כולל ילדים.

הקמפיין הנוכחי היה פרסומת ל-FaceMega, אפליקציה שתמורת 8 דולר לשבוע, המשתמשים יכולים "להלביש" פרצופים שהם בוחרים (באמצעות העלאת תמונות לאפליקציה) על גופים של אנשים אחרים המופיעים בסרטונים. בעקבות הפרסום בתקשורת, FaceMega נמחקה מחנות האפליקציות של אפל וגוגל פליי.

כאשר לורן ברטון, סטודנטית לעיתונות בטנסי, ראתה את אותה פרסומת, היא צילמה ושיתפה בטוויטר, שם היא זכתה למיליוני צפיות. "קיבלתי את הפרסומת הזאת ומה לעזאזל?"

i got this ad yesterday and wow what the hell pic.twitter.com/smGiR3MfMb — lauren (@laurenbarton03) March 6, 2023

"אפשר להשתמש בזה נגד תלמידים מוחרמים בבתי ספר", אמרה ברטון ל-NBC. "זה יכול להרוס למישהו את החיים. זה משהו שאפשר לעשות בקלות ובחינם. כל מה שהייתי צריכה לעשות הוא להעלות תמונה של הפנים שלי, והייתה לי גישה ל-50 טמפלטים בחינם".

נראה שהפרסומות שהופצו נוגדות את התנאים וההגבלות של האפליקציה עצמה, שאומרים שהמשתמשים אינם רשאים "לפעול בצורה מטעה או להתחזות לכל אדם או ארגון". אף על פי שלא הוצגו מעשים מיניים בסרטונים, הרמיזות שלהם למעשים כאלו ממחישים כיצד ניתן להשתמש באפליקציה ליצירת תוכן מיני מזויף. האפליקציה מאפשרת למשתמשים להעלות סרטונים לביצוע מניפולציות וכוללת גם עשרות תבניות וידאו, שרבות מהן נלקחו מטיקטוק ומפלטפורמות מדיה חברתית דומות.

ב-NBC News דיווחו כי הקמפיין הגיע ממפתחת האפליקציות Ufoto Limited, שנמצאת בבעלות Wondershare, חברת האם הסינית שלה.

בהודעה לעיתונות בינואר 2020, מטא טענה כי תגביר את הפיקוח על תוכן מניפולטיבי, תוך שהיא מתייחסת ספציפית לפופולריות הגוברת של סרטוני דיפ פייק, החברה אמרה שתסיר סרטונים ותמונות שעברו מניפולציה מהדקת את אחיזתה בתוכן מניפולציה - החברה התייחסה ספציפית לפופולריות הגוברת של זיופים עמוקים. מטא אמרה שתסיר סרטונים ותמונות מזויפים, שמטרתם להונות בכוונה את האדם הממוצע.

דובר מטא מסר לאתר Gizmodo כי "המדיניות שלנו אוסרת על תוכן למבוגרים, ללא קשר אם הוא נוצר על ידי AI או לא, והגבלנו את הדף הזה מלפרסם בפלטפורמה שלנו".