בשבוע שעבר נשלחו כ-60 אלף צווי מילואים לקראת כיבוש העיר עזה במבצע "מרכבות גדעון ב'". רבות נכתב על הקשיים של המילואימניקים – החל מהנטל שלא מתחלק בצורה שוויונית, הסכנה הממשית לחייהם, דרך עזיבת המשפחה לפרקי זמן ארוכים ועד פגיעה קשה בבעלי עסקים ובשכירים שמאבדים את מקום עבודתם.

בקיץ 2023 החל ניב אטינגר עבודה חדשה בסטארטאפ קטן. כחודשיים לאחר מכן, ה-7.10 שינה את הכל. "נחתי בניו יורק ביום שישי, 6.10, עם אשתי שהייתה בהריון בחודש חמישי, ולמחרת כבר הייתי בארץ במלחמה תחת צו 8", הוא מספר ל-mako.

אטינגר הוא רב סרן במילואים בחיל האוויר בתפקיד מיוחד, עם עבר של שירות ארוך ומשמעותי. למרות שגם לפני המלחמה היה בשירות מילואים פעיל, האינטנסיביות הייתה הפעם חסרת תקדים. "ב-7 באוקטובר התחילה מציאות חדשה, ועד היום עשיתי מעל 600 ימי מילואים. ניסיתי לחזור לעבודתי במקביל לשירות, אבל השילוב בין 3 ימי עבודה בתפקיד חדש, 5 ימי מילואים בשבוע, ותינוק קטן בבית היה בלתי אפשרי, גם מבחינת המעסיק וגם מבחינתי", הוא אומר.

"אחרי מספר חודשים, הבנתי שלא אוכל לשלב בין הדברים 'ושחררתי' את המעסיק מהמחויבות כלפיי, מתוך הבנה שגם להם קשה. הרגשתי שהשיחות שעשינו מדי שבועיים כדי להבין אם אני בוחר בין מילואים לעבודה יושבות עליי. יש עולם ערכים שאני צריך להתמודד איתו".

המציאות הזו נמשכה במשך חודשים, במהלכם חיכה וקיווה שהמלחמה תסתיים. אולם, כשראה שהסוף לא נראה באופק, הבין שהוא צריך לקחת אחריות על עתידו המקצועי. הוא החל לחפש עבודה, אך הקושי היה גדול. "אחרי שנה ומשהו שאתה לא בתחום, זה טבעי שלא תהיה הכי חד", הוא משתף, "הגעתי לשלבים סופיים בהרבה תהליכים, אבל הרגשתי שאני לא עומד בקצב". הוא חשב שאולי המילואים הם הגורם, אבל הבין שהקושי האמיתי נובע מהפער המקצועי שנוצר, ומהקושי המנטלי למצוא כוחות לחפש עבודה בין גיחה לגיחה.

נקודת המפנה הגיעה דווקא מהבית. אשתו של אטינגר, לי, שעובדת בחברת פייבר (Fiverr) חזרה מהרצאה בנושא AI שניתנה בחברה, במסגרתה הציגה מנהלת מוצר מהחברה, קרן פרנק, כיצד היא נעזרת בבינה מלאכותית, שיכולה לפתור בעיות יומיות כמנהלת מוצר, מורכבות ופשוטות.

פרסומת

"חזרתי הביתה אחרי ההרצאה בה קרן הראתה שימושים פרקטיים ב-AI, והדבר הראשון שחשבתי היה: 'בקרוב כולם יצטרכו לשלוט ביכולות האלו, ניב לא מספיק מכיר את הכלים האלה, והוא חייב כדי לעבור את הראיונות הבאים'", אומרת לי. "בערב אחרי שהבן שלנו נרדם, כבר עברנו יחד על המצגת שלה. גם לו נפל האסימון שהוא חייב למצוא דרך מהירה ויעילה להשלים את הפער כדי בכלל להיות במשחק. והאסימון השני שנפל לו היה שהוא לא לבד בזה".

אטינגר יצר קשר עם אליעד ויסברג, סמנכ"ל הHR הגלובלי של פייבר, וקיבל את התמיכה של החברה ושל קרן Colors להרים מיזם בשם "חזרה לכשירות" – קורס שנועד לתת למילואימניקים ומילואימניקיות, שמתקשים לחזור לעבודה בהייטק, את הכלים העדכניים ביותר בתחום ה-AI.

"חברה טובה חיברה אותי לבן רוטנברג שהוא חלק מקליקה של מומחי תוכן ל-AI, ובן סייע לרתום את חבריו והקולגות שלו. גם אחרי שגיבשתי תוכנית ראשונית, מומחים נוספים שרק שמעו על הפרויקט, הצטרפו והעבירו הרצאה בהתנדבות, זה מאוד מחמם את הלב", הוא מספר.

חוזרים לכשירות, פייבר | צילום: פרטי

פרסומת

עשרות מילואימניקים שאיבדו את מקום עבודתם

אל הקורס נרשמו תוך שבועיים כ-70 משתתפים, והוא מועבר מדי שבוע במשרדי פייבר. "המשתתפים ביצעו יחד מאז ה-7 באוקטובר כמות ימי מילואים שמשתווה יחד ל-65 שנות שירות", אומר אטינגר. "63% ממשתתפי הקורס נפגעו תעסוקתית ואיבדו את עבודתם, וכל השאר נאבקים כדי להישאר רלוונטיים בהשוואה לחבריהם למשרד".

הקורס מיועד למגוון רחב של משתתפים - משרתי מילואים מכלל יחידות צה"ל, בכל הגילאים, החל ממשוחררים טריים וסטודנטים ועד סא"לים במיל', שנמצאו בסיטואציה מורכבת אל מול שוק העבודה המשתנה, לצד שלוש מנשות המילואימניקים שביקשו להצטרף, "והתקבלו באהבה גדולה".

"הבנתי שהצורך הזה הוא לא רק שלי, אלא של עוד מאות אנשים", אומר אטינגר. "היוזמה הזו צריכה להגיע לכל רחבי הארץ. נפגשתי עם דניאלה גיגי, מנהלת 'קהילת ברזל', עמותה שמסייעת למילואימניקים ולמפונים למצוא עבודה, שגם לה יש קשרים עם פייבר. ביחד אנחנו מנסים לבנות תוכנית עבודה רחבה ומשמעותית ולהקים קהילה, ולהוציא מחזורים נוספים של התוכנית בפריסה ארצית".

ומה הלאה?