פחות משבוע עבר מאז שאפל השיקה את ארבעת דגמי אייפון 12 – והשמועות על המוצרים הבאים של אפל כבר גועשות. על הכוונת: מחשבי מק חדשים עם ערכת השבבים של אפל, "סיליקון", לצד הרחבה של ליין האיירפודס – ועד המוצר המסתורי איירטאגס (AirTags), שבעזרתו תוכלו לעקוב אחרי חפצים.

זה מה שראינו בשני האירועים האחרונים של אפל:

מסתמן: אפל תשיק מחשבים חדשים בנובמבר

הלפטופים של אפל זוכים לפופולריות גוברת בישראל, אך נתח השוק שלהם נותר נמוך יחסית. ייתכן שהחידוש הבא שתציג אפל ישנה את התמונה לחלוטין: בסוף חודש יוני הצהירה החברה כי היא תנטוש את מעבדי אינטל, בהם השתמשה במשך יותר מעשור. במקומם, החברה תטמיע במחשביה שבבי ARM חדשים מייצור עצמי, שקיבלו את השם אפל סיליקון. בסך הכל מדובר בצעד טבעי לאור הביצועים המנצחים של שבבי A14, שניתן לראות בסדרת אייפד פרו ובאייפונים החדשים, אך צריך לשים לב גם לירידת קרנה של אינטל – שהולכת ומאבדת את היתרון הטכנולוגי ל-AMD. לפי השמועות, אפל תטמיע במחשביה שבב A14X שיכלול 12 ליבות. ניתן לצפות שהמחשבים החדשים יהיו מהירים יותר ממחשבי אפל מבוססי אינטל ויציגו גם שיפור בחיי הסוללה.

השמועה על השקת המחשבים בנובמבר היא כנראה הכי ודאית, מאחר שאפל הצהירה בעצמה שתשיק מחשב ראשון עם השבב החדש עד סוף השנה הקלנדרית; יחד עם זאת, אפשר לצפות שהמעבר לארכיטקטורה אחרת ייקח שנה לפחות, כך שאפל תצטרך להתחיל עם דגם אחד ולהתקדם משם. אז אילו מחשבים אפל תשדרג קודם? האנליסט מינג-צ'י קואו טוען שהמקבוק פרו בגודל 13.3 אינץ' והמקבוק אייר יהיו הראשונים שיזכו לשדרוג; אחרים מעריכים שאפל תשיק מקבוק עם מסך בגודל 14 אינץ'; ויש הטוענים שאפל תשיק איימק (iMac) עם מסך בגודל 24 אינץ', כתחליף לדגם הבסיסי בגודל 21.5 אינץ'.

האם אפל תרחיב את ליין האוזניות האלחוטיות שלה?

אחת השמועות הבולטות ביותר לקראת האירוע ב-13 באוקטובר הייתה שאפל תשיק אוזניות אוברהד (Overhead) תחת השם AirPods Studio. למעשה, אותן אוזניות מדוברות היו אמורות לחסל סופית את המותג Beats. בסופו של דבר אפל לא הציגה אוזניות חדשות, אך ייתכן שנראה אותן עד סוף 2020. חורשי השמועות מתבססים על תאריכי ההשקה של האיירפודס והאיירפודס פרו, שהושקו לקראת סוף השנה האזרחית.

לפי השמועות, ייתכן שנראה שני דגמים: דגם המיועד לספורט עם חומרים קלים ונושמים, ודגם פרימיום שיורכב מחומרים באיכות גבוהה; שניהם יכללו ביטול רעשים אקטיבי ו"עיצוב רטרו". ייתכן שנראה ריפודי אוזניים מגנטיים, כשהחלק העליון של האוזניות יהיה ניתן להתאמה אישית – ממש כמו הרצועות של השעונים החכמים. בנוסף, ייתכן שהאוזניות עצמן לא יחולקו לימין ולשמאל, אלא יזהו את המנח שלהן באופן אוטומטי.

אז מתי הן יגיעו? המדליף ג'ון פרוסר – שפספס לא מעט לאחרונה, כשאמר שאפל תשיק את האייפונים ב-15 בספטמבר ובמקומם קיבלנו אייפד ושעונים – טוען שהאירוע ייערך ב-16 במרץ 2021. המחירים יתחילו ב-350 דולר.

המוצר שלא היה: מתי אפל תשיק את ה-AirTags?

אנחנו שומעים על המוצר הזה כל כך הרבה זמן, ולעתים אנחנו חושדים שמדובר בפרי דמיונם הקודח של המדליפים והאנליסטים בטוויטר. אם פספסתם את הדיווחים הקודמים, אפל מפתחת מוצרי איתור קטנים שיזכו לשם AirTags. אם הם אכן קיימים, מדובר בתגיות קטנות שניתן יהיה להצמיד לחפצים כדי לעקוב אחריהם דרך השירות "Find My".

חלק מהמדליפים טוענים שהמוצר כבר מוכן להשקה – ועדויות לכך ניתן למצוא בשורות קוד שנמצאו בגרסאות מוקדמות יותר של iOS, מערכת ההפעלה הקודמת למכשירי אייפון, וגם בגרסה 14.3 שטרם שוחררה. ייתכן שאפל מעכבת את ההכרזה על המוצרים כדי לאפשר לחברות אביזרים לפתח אלטרנטיבות; מדובר בהסבר הגיוני, בהתחשב בהליכים המשפטיים שמתרחשים כעת נגד חברות הטק הגדולות בארצות הברית. כך או כך, המדליף ג'ון פרוסר משער שהם יצאו לשוק בנובמבר.

האם הסטרימר של אפל יזכה סוף סוף לעדכון?

אפל לא ריעננה את הסטרימר שלה מאז ספטמבר 2017, כך שניתן לצפות לעדכון בשנה הקרובה. לפי השמועות, אפל עובדת על מספר דגמים חדשים של אפל TV, כשבאחד מהם אנחנו עשויים לראות שבב A14X – כן, זה שאפל תשדך למחשבי הסיליקון החדשים. ישנן גם שמועות שאפל תאפשר לעקוב אחר מיקום השלט דרך שירות "Find My". לא היינו ממהרים לחסוך: לפי דיווח שפורסם בבלומברג בחודש אוגוסט, אפל תשיק את המוצר רק במהלך בשנה הבאה.

פתחו את היומנים: האירוע הבא – כנראה בנובמבר

חודש נובמבר כולל כמה תאריכים ציבוריים חשובים במיוחד בארצות הברית. ה-3 בנובמבר הוא יום הבחירות, כמובן; ב-11 בנובמבר מציינים בארצות הברית את יום הווטרנים; וב-26 בנובמבר חוגגים האמריקאים את חג ההודיה. אם אפל אכן תערוך אירוע בחודש נובמבר, התאריכים האופציונליים הם ה-9, ה-10 או ה-17 בנובמבר.