איימה ומקיימת: חברת מטא החלה לחסום את כל תוכן החדשות בפייסבוק ואינסטגרם בקנדה, שינוי שכל המשתמשים במדינה יראו במהלך "השבועות הקרובים". זאת בתגובה לחוק החדשות המקוונות שהעבירה קנדה, שיחייב חברות טכנולוגיה כמו מטא לנהל מו"מ עם גופי תקשורת ולשלם עבור תוכן החדשות שלהם.

החסימות לא חלות רק על אתרי החדשות בשתי הפלטפורמות, אלא גם על קישורים לכתבות ואתרי חדשות שישתפו המשתמשים בקנדה.

בטוויטר, שעכשיו נקראת X, עיתונאיות קנדיות מ-IndigiNews ו-The Sarnia Journal תקפו את השינוי של מטא. אן מרי מקנזי כתבה: "זמנים מפחידים. אני כבר לא יכולה לראות את הדף של IndigiNews או הסטוריז שלו באינסטגרם. מטא וגוגל החלו בתהליך החסימה. הלב שלי שבור, בגלל שעבדתי קשה מאוד על שתי כתבות בשבוע שעבר ויש אנשים שלא יכולים לגשת אליהן".

בצילומי המסך ששיתפה מתוך עמוד האינסטגרם של IndigiNews, נכתב: "אנשים בקנדה לא יכולים לראות את התוכן הזה".

Scary times. I’m no longer able to see the @IndigiNewsMedia page or stories on @instagram. #BillC18 isn’t even in full force yet, and Meta and Google have started the blocking process. My heart is broken b/c I worked really hard on two stories last week and there are folks who… pic.twitter.com/8WG0RLPH2x — Anna Mary Mckenzie (@legally_cree) July 31, 2023

טרה ג'פרי שיתפה צילום מסך מתוך פייסבוק ובו כתוב: "התוכן שלך שותף, אבל אי אפשר לצפות בו בקנדה", והוסיפה: "אני חושבת שהחלק הכי גרוע בקבלת ההודעה הזאת היום הוא העובדה שהיא הגיעה אחרי שפרסמנו על אישה נעדרת בסרניה (עיר בקנדה). לא רק ארגוני החדשות יסבלו מזה, אלא גם קהילות שלמות".

I think worst part of receiving this message today was the fact that it came after we posted about a missing woman in Sarnia. It’s not just the news orgs that will suffer the fallout of this. It’s entire communities. #BillC18 #LocalJournalismMatters pic.twitter.com/00HRxwdH6k — Tara Jeffrey (@TaraJeffrey) August 1, 2023

מטא מכנה את הצעד "החלטה עסקית", ואומרת שהיא בוחרת לחסום חדשות כדי לציית לחוק החדשות המקוונות. החברה אומרת שממשלת קנדה ביססה את החקיקה החדשה שלה "על הנחת היסוד השגויה שמטא מרוויחה באופן בלתי הוגן מתוכן חדשותי המשותף בפלטפורמות שלנו", תוך התעקשות שארגוני חדשות נהנים למעשה משיתוף המידע שלהם בפלטפורמות שלה, ואנשים לא מגיעים לפייסבוק או אינסטגרם בשביל חדשות.

הצעת החוק הקנדית קיבלה אישור מלכותי ביוני לאחר שנבדקה. גוגל מתכננת גם היא לחסום חדשות מקומיות מקנדה, בדומה למטא, כאשר החוק ייכנס לתוקף והדבר יקרה "לא יאוחר מ-180 יום" לאחר שהועבר ב-22 ביוני.