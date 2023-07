המיזוגן המוצהר, אנדרו טייט, חשף שקיבל יותר מ-20,000 דולר בהכנסות מפרסומות במסגרת תוכנית יוצרי התוכן החדשה של אילון מאסק בטוויטר - זאת יום לפני שתבע את המאשימה שלו בתיק של סחר במין שהכניס אותו לכלא ברומניה.

טייט, שנמצא במעצר בית מאז ה-31 במרץ, ועדיין עומד בפני אישומים באונס וסחר בבני אדם ברומניה, שיתף ביום חמישי צילום מסך של הרווחים שלו.

Every penny goes to https://t.co/YF6oqP3HRn pic.twitter.com/E2te9FIO52 — Andrew Tate (@Cobratate) July 13, 2023

ההודעה מטוויטר בירכה את המשפיען השנוי במחלוקת, שמוכר לפי הכינוי @Cobratate בטוויטר ומתגאה ביותר מ-7.2 מיליון עוקבים, על הכנסה של 20,379 דולר. "כל שקל הולך ל-tatepledge", כתב טייט בציוץ בנושא, הארגון הפילנתרופי של בן ה-36. הכסף משולם דרך חשבון Stripe שלו, פלטפורמת תשלומים שטוויטר מחייבת את היוצרים להחזיק כדי לקבל את התשלום.

טייט חזר לטוויטר רק בחודש נובמבר, אז החזיר מאסק את חשבונם של הרבה מושעים בפלטפורמה. ההחזרה קרתה תקופה קצרה, לאחר הרכישה המפורסמת ב-44 מיליארד דולר בחודש אוקטובר 2022. טייט הושעה מהפלטפורמה ב-2017 לאחר שהפר את תנאי השירות שלה בשל שורה של הערות "רעילות" על נשים.

מאסק הכריז על תוכנית התשלומים החדשה ליוצרי תוכן בחודש שעבר. "בעוד כמה שבועות, X/Twitter יתחילו לשלם ליוצרים עבור מודעות המוצגות בתשובות שלהם. התשלום הראשון מסתכם ב-5 מיליון דולר", צייץ אז מנכ"ל טסלה ו-SpaceX.

Starting today, Twitter will share ad revenue with creators for ads that appear in their reply threads — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2023

עם זאת, לא כל אחד יכול להרוויח כסף על המודעות האלה. "יש לאמת את היוצר, ורק מודעות המוצגות למשתמשים מאומתים (משלמים לטוויטר בלו) נחשבות", ציין מאסק.

אילון מאסק | צילום: Justin Sullivan, getty images

על פי "תקני המונטיזציה" של טוויטר, המשתמשים חייבים להיות גם בני 18 לפחות, להיות פעילים בפלטפורמה לפחות שלושה חודשים, למלא את כל פרטי הפרופיל ולחבר חשבון מאומת ב-Stripe, פלטפורמת תשלומים.

דרישות זכאות אחרות אומרות: "לשמור על ניהול תקין עם טוויטר", כלומר "ללא הפרות חוזרות של הסכם המשתמשים של טוויטר".

לא ברור עד כמה הדרישות הללו נאכפות, שכן טייט מרוויח עשרות אלפי דולרים מהפלטפורמה, שרק לאחרונה ביטלה את השעייתו שנמשכה כמה שנים, בעקבות הפרת המדיניות של טייט.

שבועות לאחר ההכרזה של מאסק על מודל ההכנסות החדש ליוצרים, נראה שבעלי חשבונות עם מספר גבוה של עוקבים הם הראשונים להרוויח ממנו. עם זאת, לא לגמרי ברור כיצד נקבעים המוטבים, באיזה סדר הם מקבלים תשלום או מתי הם יקבלו את הכספים שלהם.

מלבד טייט, חשבון מאומת בשם "End Wokeness" שיתף ביום חמישי שהוא מקבל 10,419 דולר. לא ברור מי עומד מאחורי החשבון, שיש לו למעלה מ-1.4 מיליון עוקבים ומתגאה בכך שהוא "נלחם, חושף וצוחק על תנועת ה-WOKE" בתיאור הפרופיל שלו.

הפרשן השמרני איאן מיילס צ'ונג, הידוע בכינוי @stillgray, שיתף צילום מסך דומה עם רווחים של 16,259 דולר. הוא צייץ את התמונה לצד מילה אחת: "מדהים". גם בני ג'ונסון, יוטיובר רפובליקני וחבר בארגון Turing Point USA, צייץ בטוויטר שהוא קיבל צ'ק של 9,546 דולר בסבב הראשון של תשלומי הכנסות מפרסומות של טוויטר.