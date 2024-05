זה לקח זמן, אבל בסוף גוגל נאלצה להודות שמאגר של 2,500 מסמכים סודיים שלה דלף לרשת, ולא סתם מאגר אלא מידע על הגביע הקדוש של החברה - מנוע החיפוש. המסמכים המדוברים מפרטים נתונים שגוגל עוקבת אחריהם, וחלקם עשויים לשמש באלגוריתם דירוג החיפוש הסודי שלה. המסמכים מציעים מבט חסר תקדים - אם כי לא ברור האם הוא עדכני - מתחת למכסה המנוע של אחת המערכות המשמעותיות ביותר שמעצבות את האינטרנט.

"אנחנו מציעים להיזהר מלהניח הנחות לא מדויקות לגבי מנוע החיפוש בהתבסס על מידע מחוץ להקשר, מיושן או חלקי", מסר דובר גוגל דייוויס תומפסון לאתר The Verge. "שיתפנו מידע נרחב על האופן שבו החיפוש עובד ומה הגורמים שהמערכות שלנו שוקלות, תוך כדי שהגנו על שלמות התוצאות שלנו מפני מניפולציות".

קיומו של החומר שדלף נחשף לראשונה על ידי מומחי האופטימיזציה למנועי חיפוש (SEO), ראנד פישקין ומייק קינג. כל אחד מהם פרסם בתחילת השבוע ניתוחים ראשוניים של המסמכים ותוכנם. גוגל לא הגיבה אתמול לבקשות שונות לתגובה על האותנטיות של ההדלפה, מה שכאמור, השתנה כעת.

Google Search algorithm leaked today.



It outlines 2,596 modules with 14,014 ranking features related to various Google services.



Here's what (13 things) we found: pic.twitter.com/ueEWM2Z6ea — Hridoy Rehman (@hridoyreh) May 28, 2024

החומר שדלף מצביע על כך שגוגל אוספת ועשויה להשתמש בנתונים שנציגי החברה אמרו שהם אינם תורמים לדירוג דפי אינטרנט בחיפוש גוגל, כמו קליקים, נתוני משתמשים בכרום ועוד. אלפי המסמכים פועלים כמאגר מידע עבור עובדי גוגל, אך לא ברור אם ובאיזה בחלק מהנתונים באמת נעשה שימוש בפועל לדירוג תוכן חיפוש. המסמכים גם אינם חושפים כיצד מרכיבים שונים משוקללים בחיפוש, אם בכלל.

ובכל זאת, המידע המפורסם עשוי לגרום לאפקט פרפר בענפי ה-SEO, השיווק והפרסום. גוגל בדרך כלל חשאית מאוד לגבי אופן הפעולה של אלגוריתם החיפוש שלה, אבל המסמכים הללו - יחד עם עדויות אחרונות בפרשת ההגבלים העסקיים של משרד המשפטים האמריקאי - הבהירו קצת יותר לגבי המאפיינים שגוגל חושבת עליהם בכל הנוגע לדירוג אתרים במנוע החיפוש.

לבחירות שגוגל עושה בחיפוש יש השפעה עמוקה על כל מי שמסתמך על האינטרנט לצורך עסקים וקבלת החלטות, משמע כל העולם. המסמכים הפנימיים מציעים לפחות תחושה של הבנה לגבי מה חושבת החברה השולטת ברשת.