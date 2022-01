עמוד הפייסבוק של מיה קאליפה, כוכבת הרשת הלבנונית-אמריקאית, ננעל והפך לעמוד "יזכור" בסוף השבוע האחרון, מה שהביא לכך שגולשים רבים דאגו לה ודרשו בשלומה. אחרי מספר שעות, קאליפה עשתה סוף לשמועות וצייצה בטוויטר בנושא.

בשעות הבוקר המוקדמות של שבת, מעריצים רבים שמו לב שמשהו מוזר קרה לפרופיל הפייסבוק הרשמי של קאליפה. בחשבון שלה, שיש לו 4.2 מיליון עוקבים, תמונת הפרופיל נעלמה ומעל שמה נכתב: "זוכרים" (remembering).

בהודעה נכתב: "זוכרים את מיה קאליפה. אנחנו מקווים שאנשים שאוהבים את מיה קאליפה ימצאו נחמה בביקור בפרופיל שלה כדי לזכור ולחגוג את חייה".

כל הפוסטים שלה נעלמו והוחלפו בחלון אשר מאפשר לעוקבים לפרסם "מחווה" כלפיה, לזכור ולכבד אותה. מדובר בתכונה של פייסבוק שהופכת פרופילים של אנשים שמתו לעמודי זיכרון, ומאפשרת לאנשים לשתף את הזיכרונות שלהם מיקיריהם על הקיר. נכון לכתיבת שורות אלו, הפרופיל שלה עדיין נראה כך.

מעריצים רבים היו מודאגים, וכתבו בין היתר בטוויטר: "מישהו יודע מה עם מיה קאליפה?", "מיה קאליפה את בסדר?", ומישהי אחרת כתבה: "החשבון שלה נפרץ נכון?"

Does anyone know what is happening with Mía Khalifa? pic.twitter.com/7XQ4LfW6Xw — Gael rodriguez (@GaelRdgzMx) January 29, 2022

Ummm she got hacked right? @miakhalifa pic.twitter.com/OjrMwFAkNU — Latina Mexicana ❤️‍ (@DafneDarlen) January 29, 2022

לפני מספר שעות קאליפה הרגיעה את המעריצים כאשר העלתה ציוץ לחשבון הטוויטר שלה, שאחריו עוקבים 4.1 מיליון עוקבים, ובו הכחישה למעשה את "מותה". היא העלתה תמונה מתוך הסרט "הגביע הקדוש" של מונטי פייטון שעליה נכתבו המשפטים הבאים: "תביאו את המתים שלכם; אני לא מת עדיין! אני מרגיש טוב!"

pic.twitter.com/unzTAL4xEi — Mia K. (@miakhalifa) January 30, 2022

גם בסטורי שלה באינסטגרם קאליפה הייתה פעילה בשעות האחרונות, והעלתה בו, בין היתר, את אותו ציוץ, המהווה צפירת הרגעה.