הספירה של לאס וגאס, אולם ההופעות המדובר ביותר בחודשים האחרונים נפתח בסוף השבוע האחרון והטיקטוק מפוצץ בסרטונים מתוך אותה הופעה של להקת יו-2. האולם הפך למפורסם בזכות החזות החיצונית שלו, כדור עצום בגובה של יותר מ-111 מטר ורוחב של יותר מ-160 מטר אשר מאותר כולו ב-1.2 מיליון צגי LED שמכילים כל אחד 48 לדים בתוכו, בעצם יכולים להקרין כל תצוגה בעולם. ברשת כבר התלהבו משלל המיצגים שהכדור הקרין, אבל כעת שהוא נפתח קיבלנו הצצה לטירוף האמיתי - חווית ההופעה.

הספירה לא רק מחזיקה ב-54 אלף מטר מרובע של מסכי לד כלפי חוץ. יש לו גם מסך LED ברזולוציית 16K בגודל של 15,000 מטרים רבועים (מעל 76 מטר גובה), הוא בעצם המסך הגדול בעולם ובעל הרזולוציה הגבוהה ביותר. בנוסף למסך, שכאמור הוא בצורה של כדור, יש גם מערכת שמע מרחבית המבוססת על מודול הרמקול X1 של Holoplot. היא משתמשת בטכנולוגיה של יצירת אלומה וסינתזה של שדות גל ומצוידת ב-96 דרייברים כל אחד. מערכת הסאונד כוללת 1,600 רמקולים X1 שהותקנו מאחורי לוחות ה-LED, יחד עם 300 מודולים ניידים, ובסך הכול יגיעו ל-167,000 רמקולים, אה וזה כולל גם מערכת קול דרך לוחות הרצפה כדי שתוכלו להרגיש אותה מכל מקום, קשה להסביר במילים עד כמה חווית הסאונד הזאת מוצלחת - חייבים לשמוע אותה ובלייב. בעתיד הספירה תוסיף גם מימד רביעי הכולל ריח ורוח מה שהיפוך את הספירה לסימולטור הגדול והמתקדם טכנולוגית בעולם.

"זה גורם לך להשאר שקוע לגמרי כשאתה יושב בספירה הזו. פעם אהבתי את IMAX בניו יורק, אבל זה יפוצץ לכם את המוח". כך תיאר את החוויה ריץ' קלפי, סמנכ"ל התפעול של המקום.

כאמור להקת יו-2 שריינה מראש 25 הופעות במקום וביום שישי התקיימה ההופעה הראשונה, מהר מאוד הסרטונים משם הפכו לוויראלים ברשת וניתן לראות שמפיקי המופע השתמשו במסך המטורף כדי ליצור מופע אור-קולי שאולי אפילו התעלה על הלהקה עצמה, קצת קשה להתרכז בבונו ודה אדג' כאשר קיר עצום מול העיניים הופך למסך כזה ענק. עוד לפני ההופעה אמר דה אדג' בראיון: "אין שום דבר שמתקרב לזה, זה מתקדם שנות אור יותר מכל אולם אחר בעולם".

אם כל הפלא שקורה בתוך האולם לא מספיק לכם, אז בכניסה להיכל חיכה לאורחים הרובוט האנושי ביותר שיש - אורה כדי לקבל את פניהם. הרובוט, אשר מכיל בינה מלאכותית, דיבר עם כל מי שרצה וענה על שאלות, למשל מה השיר החביב עליו של יו-2.

מי שהצליח להשיג כרטיסים להופעה טען שהיה כמובן מטורף, גולש אחד כתב: "חווית הבידור בחיים לא תחזור להיות מה שהייתה", עוד גולש צייץ: "זה פשוט מטורף" והבנתם את הלך הרוח.

האולם אגב לא גדול במיוחד, הוא יכול להכיל רק כ-20 אלף צופים וניכר שהחלק המשמעותי שלו הוא המסך מאחורי הבמה. בעתיד יוכלו להתרחש בו גם טקסים, הופעות של להקות שונות, אירועים, אירועי ספורט כמו קרבות איגרוף, צפייה בסרטים, צפייה במשחקי ספורט ועוד.

הפלא הטכנולוגי הזה צפוי לקבל אח תאום גם בלונדון והחברה שבנתה אותו בעלות של 2.3 מיליארד דולר מתכננת לעשות עוד כאלה בעולם.

אם אתם במקרה בווגאס ורוצים לבקר בספירה, כדאי שתדעו שרוב הכרטיסים להופעות של יו-2 כבר נמכרו אבל תמיד תוכלו לרכוש כרטיסים ל-"חוויה" של הספירה, כנהוג באטרקציות בארה"ב, תמורת 50 דולר תוכלו לעשות סיבוב במקום, לדבר עם הרובוט וללמוד על מה שקורה שם. בינתיים נסתפק בסרטונים המטורפים מההופעה.

