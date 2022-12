האם אילון מאסק מפר את חוקי הבנייה בקליפורניה? תמונות חדשות של משרדי טוויטר שהודלפו לאמצעי התקשורת חושפים כיצד אילון מאסק, שהשתלט לאחרונה על החברה, הפך משרדים אחדים במטה החברה בקליפורניה לחדרי שינה.

באחת מהתמונות שהפכו לוויראליות בשעות האחרונות, ניתן לראות מיטה זוגית ולצידה זוג נעלי בית מהודרות, מהסוג שמוצאים לרוב בבתי מלון. התמונות הללו תואמות להלך הרוח שמתארים עובדי טוויטר, לפיו הבוס החדש מאסק דורש מהעובדים "לעבוד שעות ארוכות בעצימות גבוהה", כפי שנכתב במייל כללי שנשלח על ידי ההנהלה לאחרונה. על פי עובד לשעבר, מאסק עצמו ישן במשרדי טוויטר מאז השלים את הרכישה בחודש אוקטובר האחרון.

There are also multiple pictures of sofas set up as beds. Clearly lots of staff have been sleeping at Twitter pic.twitter.com/fN7zm9KZzI — James Clayton (@JamesClayton5) December 7, 2022

ה-BBC מדווח היום שרשויות אכיפת החוק בסן פרנסיסקו, ובפרט המחלקה לביקורת מבנים, חוקרת הפרות של ייעוד השימוש בבניין לאור תלונות שהתקבלו. בציוץ שנמחק כעת, מאסק טען שהוא עצמו מתכוון לעבוד ולישון במשרד "עד שהארגון יתוקן". עם זאת, הוא הדף את הטענות על הפרות בנייה וטען כי העיר תוקפת חברות על כך שהן מספקות מיטות ל"עובדים עייפים". עם זאת, נראה שהתופעה רחבה יותר: בתמונה נוספת של חדר ישיבות ניתן לראות שעון מעורר ואפילו תמונה שתלויה מעל המיטה.

דרך העבודה היצירתית של מאסק מעוררת ביקורת גם בקרב פוליטיקאים. "עכשיו הוא גורם לעובדים לישון במשרדים. ברור שלא באמת אכפת לו מאנשים, לא אכפת לו מהאנשים שעובדים אצלו", אמר סקוט ווינר, הסנאטור הדמוקרטי מטעם מדינת קליפורניה, ל-BBC.

This is apparently a newly installed washing machine - so staff can wash their clothes pic.twitter.com/sp9qsoPfzq — James Clayton (@JamesClayton5) December 8, 2022

פטריק האנן, פקיד המחלקה לפיקוח על מבנים, מסר לכלי התקשורת שיש במעשיו מאסק עילה להפרת תקנות, שכן יש כללים שונים לבניינים המשמשים למגורים מאלו המשמשים למשרדים, גם אם מדובר בשהות קצרת טווח.