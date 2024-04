בזמן שישראלים העבירו את השעות המתוחות של ליל הטילים מאיראן באכילה רגשית, חרדות או המצאת ממים מצחיקים על המצב כמו יהודים טובים - ברשתות היו לא מעט גולשים ש"חגגו" את המתקפה עלינו. אנחנו לא מדברים חשבונות של המשטר האיראני, אלא על אנשי המערב שמאז ה-7.10 פשוט הפכו את ישראל לאשמה בכל דבר בעולם.

מנהיג האנטישמים החדשים בטוויטר, ג'קסון הינקל, העביר את הלילה בציוצים של שמחה לאיד ופיזור רעל ופייק ניוז נגד ישראל. בין השאר העלה תמונה של עצמו מרים אצבע משולשת, מעשן סיגר בזמן שהוא מחייך וכתב: "זה המסר שלי לישראל".

My message to @Israel right now! pic.twitter.com/zrlEfFSyjH — Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) April 13, 2024

התמונה הזאת לבד נחשפה לכמעט 9 מיליון גולשים. הינקל ממש לא הסתפק בזה, הוא צייץ עשרות ציוצים שבהם הוא תמך באופן חד משמעי באיראן, העלה סרטונים שקריים של "קריסת מערכות בישראל בעקבות הטילים", קילל את ביידן על התמיכה שלו בישראל וכמובן רב עם החשבון של משרד החוץ הישראלי והעלה פוסטר שמהלל את איראן וכתב שישראל היא מדינת טרור ולעומתה איראן נלחמת בטרור.

❌ ISRAEL IS A TERRORIST STATE

✅ IRAN IS FIGHTING TERRORISM pic.twitter.com/5fegj45BUU — Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) April 14, 2024

גם דוקטור אנסטסיה מריה לופיס, קונספירטורית נוספת ומוכרת, חגגה את הטילים על ישראל והעלתה כמה ציוצים בנושא. למשל סרטון ישן מהר הבית בו נראים הרבה אנשים "חוגגים" את הטילים האיראניים, מה שכמובן מדובר בשקר - בסרטונים שיצאו אתמול מהר הבית נראו בעיקר המיירטים של צה"ל פוגעים בטילים הבליסטיים. בנוסף לופיס גם קראה למלך ירדן בוגד בעקבות העזרה של הממלכה במאמץ היירוט.

Scenes outside Aqsa mosque after iranian drones attack on israel

pic.twitter.com/H4Hj77uoH9 — Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) April 13, 2024

אותם צייצנים גם השתמשו בסרטונים ערוכים וישנים כדי להפיץ פייק ניוז בעולם בנושא. פייק ריפורטר, ארגון שנאבק בדיסאינפורמציה ברשת, העלו היום שרשור ארוך עם כל הסרטונים המדוברים. בין היתר סרטון בו נראית כביכול תקיפה על תל אביב.

סרטון שפורסם סביב השעה 1 בלילה בישראל, בטענה כי רואים בו פגיעה של כטב"ם איראני בתל אביב. ברקע נשמעת אזעקה.

בפועל: לא הופעלה אזעקה בת"א או בסביבתה באותן שעות ולא היתה נפילה באזור.

יודעים מה המקור לסרטון? שלחו לנו pic.twitter.com/Mh1P9gVjtN — פייק ריפורטר | FakeReporter (@FakeReporter) April 14, 2024

אבל גם סרטון אחר שהופץ ע"י המשתמשת Syrian Girl בו נראית כביכול פגיעה ישירה של טיל על "התנחלות" ישראלית. מדובר בווידאו מהמלחמה בין אוקראינה לרוסיה מלפני יותר משבועיים.

Iranian Missiles hitting Illegal Israeli settlements. pic.twitter.com/VaI5J7GoJz — Syrian Girl (@Partisangirl) April 14, 2024

סרטון נוסף שהופץ ע"י הינקל וחבריו הגיע לחשיפה של מעל 5 מיליון משתמשים, באותו קטע נראים אנשים נסים על נפשם משהו שאנחנו יודעים שלא קרה. במציאות מדובר בסרטון של מעריצים של זמר ארגנטינאי שרצים ברחובות בואנוס איירס.

This video, posted by Jackson Hinkle and others and viewed nearly 5 million times, claims to show "Israelis panicking" as Iran's missiles and drones reach Israel.



in fact, it shows Louis Tomlinson fans near Four Seasons Hotel in Buenos Aires, Argentina last week; verified by… pic.twitter.com/11tX9bL0sh — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) April 14, 2024