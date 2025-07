סהאם פרק הוא אולי העובד המצטיין הכי מצטיין שתכירו, הוא כל כך מצטיין שהוא מצליח לעשות זאת במקביל בכמה סטארטאפים שונים. ברשת X (לשעבר טוויטר) השם סהאם פרק (Soham Parekh) הפך לבדיחה, כאשר משתמשים צוחקים שפרק מחזיק לבד את כל תשתית הדיגיטל המודרנית, ואחרים משתפים ממים שבהם הוא עובד מול עשרות מסכים או ממלא את מקומם של אלפי עובדים שמיקרוסופט פיטרה לאחרונה.

Soham Parekh is just the tip of the iceberg, just like this Redditor pulling $800k a yr working 5 jobs.



r/overemployed is a ~500k community where people just maniacally discuss this.



There are 1000s of Soham Parekhs we don't know about. pic.twitter.com/UKyH7uqRUf — Deedy (@deedydas) July 2, 2025

POV: you’re Soham Parekh about to check in for the day pic.twitter.com/Dzn2nZ9JYb — VCs Congratulating Themselves (@VCBrags) July 2, 2025

לפי הפוסטים ברשת, פרק הוא מהנדס תוכנה שנראה כי התראיין לעשרות סטארטאפים בשנים האחרונות - ובמקביל עבד בכמה מהם בו־זמנית. סטארטאפים רבים גילו זאת ב־2 ביולי, לאחר שסוהייל דושי, מנכ"ל Playground AI פרסם פוסט עם אזהרה: "יש מישהו בשם סהאם פרק (מהודו) שעובד ב-3 או 4 סטארטאפים במקביל. הוא מנצל חברות שהשתתפו ב־Y Combinator ועוד. היזהרו. פיטרתי אותו בשבוע הראשון ואמרתי לו להפסיק לשקר ולרמות אנשים. שנה אחרי - הוא עדיין לא הפסיק. אין יותר תירוצים".

Probably 90% fake and most links are gone. pic.twitter.com/h9bnLc8Cwj — Suhail (@Suhail) July 2, 2025

הפוסט של דושי הציף תגובות רבות עם סיפורים דומים. בן סאות', מייסד Variant, כתב: "גם אנחנו ראיינו אותו, אבל עלינו על זה בשלב בדיקת ההמלצות. התברר שיש לו 5-6 פרופילים שונים, וכל אחד מציין שהוא עובד במספר חברות". בריאיון ל-The Verge אמר סאות' שחשד בפרק כבר במהלך הריאיון, מה שגרם להם לבצע בדיקת רקע מוקדמת ואז התגלה שהוא עובד בכמה משרות במקביל.

לדברי יזמים שונים, קורות החיים והמיילים של פרק נראו מרשימים מאוד במבט ראשון, מה שעזר לו למשוך עניין מכמה חברות. "היה לו ניסיון בסטארטאפים ופרויקטים שונים בגיטהאב", סיפר מרקוס לאו, מייסד אפליקציית ה-AI Create. "הוא גם היה מאוד חזק טכנית בריאיון שלנו".

יום לאחר שהסיפור התפוצץ, פרק התראיין לפודקאסט TBPN ואישר את מה שחלק מהיזמים חשדו: הוא אכן עבד בכמה חברות במקביל: "אני לא גאה במה שעשיתי, ואני גם לא ממליץ לאחרים לעשות את זה. אבל אף אחד לא באמת רוצה לעבוד 140 שעות בשבוע. עשיתי את זה מתוך הכרח. הייתי במצב כלכלי קשה מאוד". בפודקאסט הוא גילה כי הוא "ציפור לילה" והכחיש את ההאשמות ששכר צוות מהנדסים שיעזור לו או השתמש בבינה מלאכותית. "כל חברה שעבדתי בה, באמת היה אכפת לי ממנה".

פרק הצליח להרשים רבים ברושם ראשוני. מנכ"ל Digger, איגור זלוצקי, אמר שכמעט שכר אותו כי "הוא נראה מבריק בראיונות", וגם ג'סטין הארווי, מייסד AIVideo.com, אמר שפרק "כמעט התקבל לעבודה" ושהוא "פשוט ניצח את הראיון". ג'ורדן דירסלי, מייסד שותף ב-Vapi, אמר שפרק היה "הראיון הטכני הטוב ביותר" שראה - אבל לא עמד בהתחייבויותיו.

החברות שבכל זאת שכרו את פרק לא החזיקו אותו לאורך זמן. לאו סיפר שחשד התעורר אצלו כאשר פרק דחה שוב ושוב את מועד תחילת העבודה. בהתחלה טען שהוא נוסע לבקר את אחותו בניו יורק, ואז אמר שהוא חולה. "משהו פשוט לא הרגיש לי נכון", סיפר לאו.

לאו בדק את פרופיל ה־GitHub של פרק וגילה שהוא מבצע עבודות למאגר פרטי, בדיוק כשהיה אמור להיות חולה. בהמשך מצא גם פעילות עדכנית בפרויקט של סטארטאפ אחר מסן פרנסיסקו ואף גילה שפרק מופיע בחומרים שיווקיים שלהם, למרות שלא ציין זאת בקורות החיים. החברה Create פיטרה אותו אחרי שלא סיים משימה שהוטלה עליו.

פרק אף עבד ככל הנראה תקופה מסוימת במטא. ב־2021 החברה פרסמה פוסט שסיפר את סיפורו כשותף בפרויקט מציאות מעורבת (WebXR). בפוסט פרק אמר: "הדרך הכי טובה להשתפר בפיתוח תוכנה היא לא רק לתרגל, אלא להשתמש בה לפתרון בעיות אמיתיות". מטא לא הגיבה לנושא

למרות שהתרמית נחשפה, העתיד של פרק אולי לא לגמרי אבוד. הוא אמר שמצא עבודה בסטארטאפ AI בשם Darwin שמתמחה בעריכת וידאו אוטומטית והמנכ"ל אישר זאת. "סהאם הוא מהנדס מוכשר בצורה יוצאת דופן, ואנחנו מאמינים שהוא יכול לעזור לנו להביא את המוצר שלנו לשוק", אמר המנכ"ל סנג'יט ג'ונֵהָה לאתר The Verge.