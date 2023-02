אתמול דיווחו מספר רב של גולשים בטוויטר כי הם נתקלים בציוצים של המנכ"ל אילון מאסק, גם מבלי לעקוב אחריו. הדבר עורר את חשדם של כלי תקשורת שהעריכו כי המיליארדר גרם לכך שהוא יופיע בעמוד ה"פור יו" של הרשת החברתית, מאסק בעצמו צייץ סוג של אישור לכך וכתב: "בבקשה הישארו מעודכנים בזמן שאנו מבצעים התאמות אה…לאלגוריתם".

Please stay tuned while we make adjustments to the uh .… “algorithm” — Elon Musk (@elonmusk) February 14, 2023

כעת נחשף בזכות האתר Platformer כי לא מדובר בתאוריית קונספירציה, אלא בגחמה חדשה של מאסק. על פי עדויות שנחשפו בפני האתר, בשעה 02:36 שבין יום ראשון לשני (ערב הסופרבול האמריקאי) שלח ג'יימס מאסק, בן דודו של אילון מאסק, הודעה בהולה בסלאק המשרדי של עובדי טוויטר ובה כתב: "אנחנו צריכים לטפל בבעיה של חשיפות ברחבי הרשת החברתית" ותייג את כל מי שמחובר, "כל מי שיכול לפתוח דשבורד ולכתוב קוד שיכול לעזור בנושא, בבקשה תעזרו, זה בהול, אם אתם יכולים לעזור תעשו לייק להודעה הזאת".

כאשר המתכנתים של טוויטר התחברו באמצע הלילה כדי להתחיל לעבוד הם הבינו את הסיבה, הציוץ של מאסק על הסופרבול הפסיד בהרבה לזה של ביידן ברמת החשיפה.

נשיא ארה"ב צייץ עוד לפני המשחק שהוא יתמוך באשתו שאוהדת את פילדלפיה איגלס וזכה לחשיפה של 29 מיליון משתמשים, מנגד הציוץ של מאסק, שגם הוא תמך באיגלס, הגיע "רק" ל-9.1 מיליון משתמשים, לפני שהוא נמחק, אולי מתוך תסכול. לאחר המשחק מאסק עלה על המטוס הפרטי שלו חזרה לאזור סאן פרנסיסקו כדי לדרוש תשובות מהצוות שלו.

As your president, I’m not picking favorites.



But as Jill Biden’s husband, fly Eagles, fly. https://t.co/YtgaEC83Qj — President Biden (@POTUS) February 13, 2023

Elon Musk deleted his Eagles tweet after they lost lol pic.twitter.com/orz8mllGwE — Matt Binder (@MattBinder) February 13, 2023

התוצאות לא איחרו לבוא, בתוך יממה משתמשי טוויטר הוצפו בציוצים של מאסק. לפי Platformer, לאחר שמאסק איים בפיטורים על שארית המהנדסים שלו, הם כתבו קוד שרק מאסק ייהנה ממנו ויציב אותו בראש הפיד של רוב המשתמשים.

לפי Platformer, מאסק אובססיבי כבר זמן מה לגבי נתוני החשיפה שלו. בשבוע שעבר הוא פיטר את אחד משני המהנדסים הבכירים שנותרו לו, לאחר שהאחרון אמר לו שהירידה בחשיפה לציוצים שלו נובעת גם מירידה בעניין סביב מאסק עצמו. הצוות שלו גם הזהיר את שאר המתכנתים כי אם לא יטפלו "בבעיה" הזאת בסופ"ש, גם הם יאבדו את עבודתם.

ביום ראשון בערב מאסק בעצמו כינס את העובדים כדי לדון באותה בעיה, בערך 80 עובדים התקבצו כדי לעבוד על הפרויקט, שמהר מאוד הפך למשימה מספר אחת של החברה. במהלך אותו לילה הם הריצו בדיקות שונות שאמורות לבדוק למה הציוצים של המנכ"ל לא מגיעים לכמות אנשים שהם אמורים להגיע ובחנו פתרונות אפשריים. בין התאוריות שהוצעו, שמאסק הושתק על ידי מספר רב של משתמשים וגם שהציוצים שלו לא נקראים ע"י האלגוריתם כציוצים מוצלחים.

ביום שני אחר הצהריים (שעון ארה"ב) הצליחו למצוא "פתרון". הקוד שהוטמע בפלטפורמה נתן "אור ירוק" באופן אוטומטי לכל הציוצים של מאסק, מה שאומר שכל מה שיכתוב, יעקוף את האלגוריתם של טוויטר, שמראה רק את הציוצים עם התוכן הטוב ביותר. כעת האלגוריתם משדרג את הציוצים של מאסק באופן מלאכותי פי 1,000. לא רק שהקוד מקפיץ את הציוצים של מאסק, הוא גם עוקף מנגנון של טוויטר שאמור למנוע ספציפית מאדם אחד "להציף" את הפיד.

זה מסביר מדוע למחרת מיליוני משתמשים ראו ציוצים של מאסק, גם בלי לעקוב אחריו. לפי הערכה פנימית בחברה כ-90% מהעוקבים שלו ראו ציוץ שלו בתחילת העמוד שלהם.

באותו היום מאסק צייץ מם המתייחס לשינוי עם תמונה של אישה שמכריחים אותה לשתות חלב, כאשר האישה היא משתמשי טוויטר והחלב הוא הציוצים שלו. לפי מקורות בחברה, מאסק ביקש לחזור בו מהשינוי והוריד את המינון, אך לא ביטל לחלוטין את השדרוג שקיבל. הציוצים שלו בזמן הזה הגיעו לחשיפה של 43 מיליון משתמשים.

pic.twitter.com/iZUukCVrl5 — Elon Musk (@elonmusk) February 14, 2023

אחד מהעובדים שלו סיכם את הפרשה: "הוא קנה את החברה, הקפיד להציג את מה שלדעתו היה לא תקין תחת הניהול הקודם, ואז מסתובב ומתמרן את הפלטפורמה כדי שהציוצים שלו יופיעו אצל כל המשתמשים. אני חושב שעברנו את הנקודה שבה אנחנו מאמינים שהוא בעצם רוצה את מה שטוב עבור כולם כאן".