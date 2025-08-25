אתר Seret משיק גרסת מובייל חדשה עם שורת פיצ'רים חדשים

אתר הקולנוע והטלוויזיה הוותיק משיק אתר מובייל בעיצוב "חדשני ומודרני", לאחר מחקר שנערך במשך חודשים ומשובים של אלפי חברי מועדון של האתר. כך זה ייראה

Seret, אתר הקולנוע והטלוויזיה שקיים מזה 25 שנה, נצח במושגי האינטרנט הישראלי, השיק בימים אלה גרסת מובייל עדכנית, בעיצוב "חדשני ומודרני" ובשילוב שורה של פיצ'רים מתקדמים.

המהלך מגיע לאחר מחקר שנערך במשך חודשים ומשובים של אלפי חברי מועדון של האתר, במטרה להתאים את החוויה בדיוק להעדפות ולצרכים העדכניים של חובבי קולנוע וסדרות. בין היתר, הגרסה החדשה מציעה נגישות משופרת, חוויית משתמש ידידותית יותר ותכנים מועשרים ומעודכנים, כאשר בקרוב היא תכלול לראשונה גם המלצות AI מותאמות אישית למשתמשי האתר לפי הסרטים שדירגו בעבר.

אתר Seret | צילום: ללא

הממשק המעודכן כולל בין היתר אפשרות לפילוח ממוקד של שעות הקרנה בבתי הקולנוע, ממשק לרכישת כרטיסים לחלק מבתי הקולנוע, ביקורות מבקרים מקצועיות לצד ביקורות גולשים, טבלה חדשה של הגולשים הפעילים ביותר, חדשות קולנוע וטלוויזיה - כולל ראיונות בלעדיים וסקירות מפסטיבלים מהארץ ומהעולם, ממשק צפייה בטריילרים חדשים, מתחם סלבס הכולל ימי הולדת ועוד. גם הלוגו המוכר עבר מתיחת פנים במובייל, עם התאמה מיוחדת למסכים קטנים.

אתר Seret | צילום: ללא

לאתר יש כחצי מיליון מבקרים חודשיים שונים, מיליוני צפיות בכלל הפלטפורמות, עמודי פייסבוק ואינסטגרם בעלי מעורבות גבוהה, וקהילה פעילה של למעלה ממאה אלף חברי מועדון.

עורך האתר, אלעד שלו: "אנחנו גאים להציג גרסת מובייל עדכנית שמביאה את כל עולם הקולנוע והטלוויזיה ישירות לכף היד באופן ממכר! ההשקה היא חלק מהמחויבות שלנו להמשיך ולהוביל את התחום בישראל, ולספק חוויית משתמש נגישה, עדכנית ועם תכנים מצוינים לחובבי סרטים וסדרות".