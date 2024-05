קמפיין פרו ישראלי על 7 באוקטובר | צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

חברת מטא הסירה מאינסטגרם את הסטורי שהפך לוויראלי ביממה האחרונה, שעלה כתשובה לקמפיין הפרו-פלסטיני שהפך לוויראלי. בסטורי, שעלה כטמפלייט על ידי משתמש בשם בנג'מין גיארמון, היה איור שנוצר באמצעות בינה מלאכותית בו נראה תינוק עם שיער ג'ינג'י (כבן דמותו של התינוק החטוף, כפיר ביבס) לצד איור של מחבל נוח'בה. מעל נכתב: Where were your eyes on October 7? - היכן היו העיניים שלכם ב-7 באוקטובר?.

הסטורי עלה כתשובה לקמפיין שרץ ברשתות החברתיות מאז התקרית הקשה ברפיח, בו נכתוב - All eyes on Rafah - על העיניים על רפיח. יש אף שטענו שהקמפיין המדובר שנוצר גם הוא על ידי בינה מלאכותית, הפך לתמונת ה-AI הוויראלית ביותר.

לא די בהסרת הטמפלייט, אלא שגם היוצר שלו, בנג'מין גיארמון, נחסם מהפלטפורמה מסיבה לא ברורה.

מחברת מטא טרם נמסרה תגובה.