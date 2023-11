תדהמה בעמק הסיליקון: סם אטלמן, המנכ"ל והמייסד של חברת OpenAI ומי שאחראי לאחד מסיפורי ההצלחה הגדולים בעולם הטכנולוגיה בשנים האחרונות, פוטר מהחברה. זמן קצר לאחר הודעת הפיטורים נודע כי לצד אלטמן עוזב את החברה גם הנשיא שלה גרג ברוקמן, שהודיע שהוא מתפטר בעקבות המהלך. לפי הערכות, שורה של בכירים ב-OpenAI צפויים לעזוב אותה בימים הקרובים. כבר עתה שלושה מהמדענים הבכירים ביותר בחברה הודיעו על התפטרותם.

הדחתו של אלטמן, שנודע כפנים של OpenAI ושל ההתפוצצות שחווה בשנה החולפת תחום הבינה המלאכותית כולו, היא צעד חריג בעולם הטכנולוגיה. OpenAI אחראית למוצרים שהזניקו את תחום הבינה המלאכותית לתודעה הציבורית בשנה-שנתיים האחרונות, ובראשם הצ'טבוט החכם ChatGPT וכן מחולל התמונות Dall-E.

בהודעה שבה דיווחה OpenAI על פיטוריו של אלטמן הואשם המנכ"ל המודח בהסתרת מידע מהדירקטוריון: "עזיבתו של מרק אלטמן מגיעה בעקבות תהליך בדיקה מפורט שערך דירקטוריון החברה, שביא למסקנה כי הוא [אלטמן] לא תמיד היה גלוי לב בתקשורת שלו עם הדירקטוריון, באופן שפגע ביכולותו לבצע את מחויבויותיו. לדירקטוריון אין יותר אמון ביכולות שלו להמשיך להנהיג את OpenAI", הודיעה החברה בפרסום בבלוג שלה.

אלטמן כתב בטוויטר כי אהב את זמנו בחברה וציין כי יהיה לו עוד לומר בנושא בהמשך.

i loved my time at openai. it was transformative for me personally, and hopefully the world a little bit. most of all i loved working with such talented people.



will have more to say about what’s next later.