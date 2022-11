מפסידה נוספת מקריסתה של FTX: חברת הקריפטו BlockFi הגישה בקשה להגנה מפני פשיטת רגל (צ'פטר 11) בעקבות קריסתה של הרוכשת המשוערת של החברה, FTX. בהגשה ציינה החברה כי יש לה יותר מ-100 אלף נושים, כאשר התחייבויותה והנכסים שלה נעים בטווח רחב שבין מיליארד דולר ל-10 מיליארד דולר.

חברת הקריפטו, לה פלטפורמת מסחר ושירות שמירת מטבעות קריפטוגרפיים שנושא ריבית, הייתה אחת מני חברות רבות שהתמודדו עם בעיות נזילות חמורות לאחר התפרקות Three Arrows Capital. מוקדם יותר החודש BlockFi אף השעתה משיכות במה שהגדירה בזמנו "הפסקה", וזאת בשל בעיות נזילות קשות.

BlockFi הייתה אחת החברות הראשונות ש"ניצלה" על ידי חברת FTX הקורסת של המיליארדר לשעבר סם בנקמן-פריד, בעסקה שדווחה בתחילה בשווי של עד 240 מיליון דולר. העסקה, שכללה מסגרת אשראי של 250 מיליון דולר עם אופציה לרכישה, הצילה את BlockFi מלהכריז על פשיטת רגל באותה עת. על פי דיווח מאוחר יותר של CNBC, השווי האמיתי של העסקה נמוך משמעותית ונע בין 25 ל-50 מיליון דולר.

עורכי הדין של BlockFi כבר הגיש "הודעה על הופעה" במהלך תיק פשיטת הרגל של FTX בביהמ"ש לפשיטות רגל במחוז דלאוור (Notice of Appearance, מסמך שמודיע לבית המשפט ולשאר המעורבים שהם משתתפים בתיק).

