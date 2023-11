דרמה רודפת דרמה בסאגה של OpenAI: החברה היתה בדיונים להשיב את סם אלטמן כמנכ"ל החברה, אך נראה שהמשא ומתן התפוצץ. איליה סוצקבר, חבר הדריקטוריון והמדען הראשי בחברה, הודיע לעובדים ולמשקיעים כי אלטמן כבר לא ישוב. במקומו ייכנס לתפקיד אמט שיר, מנכ"ל חברת הווידיאו Twich בבעלות אמזון, זאת למרות שאין לו שום קשר לתחום ה-AI.

שעות ספורות אחרי ההודעה של OpenAI, מנכ"ל מיקרוסופט מעדכן בחשבון האיקס (לשעבר טוויטר) האישי שלו כי סם אלטמן מצטרף למיקרוסופט, ויובל שם צוות מחקר AI חדש. מיקרוסופט היא המשקיעה העיקרית ב-OpenAI, מה שמעורר חשד כי מיקרוסופט תבנה לעצמה מנוע AI משלה ותסיים את ההסכם וההשקעה ב-OpenAI.

בנוסף, גרג ברוקמן, מי שהיה נשיא OpenAI, מצטרף גם הוא למיקרוסופט. חלק מהעובדים שעזבו את החברה ביומיים האחרונים צפויים להצטרף לאלטמן במיקרוסופט.

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett… — Satya Nadella (@satyanadella) November 20, 2023

ההחלטה יכולה להעמיק את המשבר ב-OpenAI, ואת חוסר האמון בדריקטוריון, שרק לפני יומיים, כשהודיע על פיטורי אלטמן, מינה לתפקיד המנכ"ל את מירה מוראטי, מהנדסת בכירה בחברה. לפי הדיווחים, במשא ומתן מול אלטמן היו חילוקי דעות בין הצדדים בנוגע לתפקידו של הדריקטוריון בחברה והיכולת שלו לפטר את המנכ"ל, וכמו כן דרישה מצד אלטמן לפטר את חברי הדריקטוריון ולהעניק לו סמכויות נוספות בחברה.

אלטמן העלה אתמול תמונה שלו עם תג "אורח" וכתב "פעם אחרונה שאני עונד אחד מאלה".

first and last time i ever wear one of these pic.twitter.com/u3iKwyWj0a — Sam Altman (@sama) November 19, 2023

לפי דיווח של האתר The Information, עובדים בחברה נטשו את מטה החברה בסן פרנסיסקו דקות אחרי ההודעה על ההחלטה. אחד מהעוזבים הוא מנהל המחקר של החברה, בוב מקגרו, שהיה אחד המובילים להחזרת סם אלטמן כמנכ"ל. ביחד עם אלטמן עזבו גם נשיא החברה ומדענים בכירים נוספים.

הדיונים להחזרת סם אלטמן התקיימו בעקבות לחץ מהמשקיעים של החברה, ובעיקר מהמשקיעה העיקרית, מיקרוסופט. לפי הדיווחים, במיקרוסופט מאוד לא אהבו את הפיטורים המהירים, ומאוד לא אהבו את העובדה שהם לא היו מעורבים בהחלטה.

ערב ההדחה עמדה OpenAI בפני השלמת סבב גיוס הון במכירת מניות עובדים - מה שמכונה גיוס סקנדרי - שהיה משקף לחברה שווי של 86 מיליארד דולר. אך מהלך הבזק בצמרת החברה סיכן את הגיוס וכן את היחסים עם המשקיעה העיקרית בה מיקרוסופט - ודאי בהתחשב בכך שלפי דיווח Axios במיקרוסופט גילו על ההדחה רק דקות ספורות לפני פרסומה לתקשורת.

לפי דיווח באתר Axios, בהודעה פנימית שעליה חתום סמנכ"ל התפעול (ה-COO) של OpenAI בראד לייטקאפ, הדחת אלטמן לא הגיעה על רקע חשד למעילה בכספי או נכסי החברה או התנהלות זדונית אחרת - אלא חוסר תקשורת בינו ובין הדירקטוריון. "אנחנו יכולים להגיד שהחלטת הבורד לא היתה כתגובה לעבירה או משהו הקשור לצד הכספי, העסקי, הבטיחותי או להתנהלות בנוגע לפרטיות משתמשים" כתב לייטקאפ, "הסיבה היא שבר בתקשורת בין סם לבין הבורד".

ההחלטה למנות את קמט שיר לתפקיד ה-CEO של החברה היא הפתעה גמורה, לאור העובדה שלשיר אין שום ניסיון בעולמות ה-AI. שיר ניהל את פלטפורמת הווידאו Twich שבבעלות אמזון, חברה שקיצצה בעובדים והצטמצמה מאוד בשנה האחרונה.