אין כסף - אין לייקים: טוויטר של אילון מאסק הולכת לעבור עוד שינוי משמעותי שעשוי לעצבן לא מעט משתמשים בטוויטר. בציוץ שפירסם היום הודיע המיליארדר שהחל מ-15 באפריל, צייצנים שבחרו לא לשלם על מנוי לא יופיעו בפיד For You, שמציג לגולשים משתמשים שהם לא עוקבים אחריהם, ולא יוכלו להשתתף בסקרים בטוויטר.

המשמעות של פיד For You שמורכב רק ממנויי Twitter Blue היא שבכל פעם שהמשתמשים יפתחו את האפליקציה, הם יראו רק משתמשים ששילמו כדי לקבל חשיפה, ורק אם יבחרו בכך, יוכלו לעבור לפיד נוסף שכולל את המשתמשים שהם עוקבים אחריהם, וכך לא יחשפו למשתמשים אחרים שלא שילמו והם לא עוקבים אחריהם.

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.



The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.



Voting in polls will require verification for same reason. — Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2023

רשימת המיוחסים

במקביל, היום נחשף כי לטוויטר יש רשימה חסויה של 35 משתמשים בלבד, שמקבלים יחס מועדף בטוויטר: הם מקבלים קדימות לציוצים שלהם, קדימות בחשיפה לתגובות שלהם, והיא מנטרת אותם על מנת לראות את הנתונים שלהם. הרשימה כוללת דמויות פוליטיות, סלבריטאים, ואת אילון מאסק עצמו.

ברשימה ניתן למצוא את שחקן הכדורסל לברון ג׳יימס, את חברת הקונגרס האמריקאי הדמוקרטית אלכסנדריה אוקסיו-קורטז, הפרשן הפוליטי האולטרה-ימני בן שפירו, נשיא ארה"ב ג'ו ביידן, כוכב היוטיוב MrBeast ומשתמש שמרן עם שם העט ״חרא של חתול 2״ (Catturd2). בנוסף, ישנם מספר עיתונאים שנמצאים ברשימה, כמו גלן גרינוואלד.

הרשימה נוצרה אחרי שמאסק שם לב שהחשיפה שלו בטוויטר ירדה בחודשים האחרונים. הוא דרש מהמפתחים בטוויטר ליצור רשימה של יוזרים בעלי כוח והשפעה, שעליהם המפתחים יוכלו לפקח ולראות כיצד שינויים באלגוריטמים משפיעים על החשיפה שלהם.

הגילוי עומד בניגוד מוחלט לדברים שאמר מאסק בנוגע לתוכניותיו לרשת החברתית. ב-1 באפריל, טוויטר מתכוונת לקחת את הוי הכחול ממשתמשים שקיבלו אישור בעבר, ולהשאיר את הוי הכחול המאשר את זהות המשתמש רק למשתמשים משלמים. כשהשחקן וויליאם שטנר התלונן על כך בטוויטר, אילון מאסק השיב לו שהצעד נועד להתייחס לכל המשתמשים בצורה שווה, כך שאנשים לא יקבלו וי כחול רק בגלל שהם מפורסמים או שיש להם השפעה מסוימת ברשת. הרשימה הפנימית מעלה את הטיעון הזה בספק.