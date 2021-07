שחקנים שחורים בקבוצת הכדורגל באנגליה ספגו התעללות גזענית קשה ברשת, לאחר תבוסת קבוצתם בגמר היורו שנערך אמש (א'). מתקפת הקללות המכוערת, שהתרכזה בעיקר בטוויטר, הייתה כה מאסיבית ונרחבת, עד כדי כך שהיא הובילה לחסימות ומחיקות מטעם טוויטר ואף לגינויים חריפים בממלכה.

שחקני הנבחרת מרקוס רשפורד, ג'דון סאנצ'ו ובוקאיו סאקה ספגו את עיקר הקללות, לאחר שהחמיצו שערים בבעיטות פנדל מול איטליה בתום שלב ההארכה במשחק הגמר. המתקפה על השחקנים אפילו יצאה אל מחוץ לרשת, לאחר שציור קיר של רשפורד הושחת במנצ'סטר בעקבות ההפסד הצורם.

Absolutely ridiculous. This guy is a great role model for everyone yet people still abuse him for the colour of his skin #kickitout



BBC News - Marcus Rashford mural defaced after England Euro 2020 defeathttps://t.co/6dXNIUrQis — Giovanni (@bumblejaybee) July 12, 2021

התגובות הגזעניות הובילו לפתיחתה של חקירה משטרתית. דובר טוויטר אמר כי הרשת החברתית הסירה יותר מ-1,000 ציוצים וחסמה לצמיתות מספר חשבונות, וציין כי "להתעללות גזענית מתועבת אין מקום בפלטפורמה שלנו".

"במהלך 24 השעות האחרונות, באמצעות שילוב של אוטומציה מבוססת למידה ממוחשבת ובדיקה אנושית, הסרנו במהירות למעלה -1000 ציוצים והשעינו לצמיתות מספר חשבונות בגין הפרת הכללים שלנו - שרובם הגדול זיהינו בעצמנו, באופן יזום, באמצעות טכנולוגיה", נמסר מטוויטר.

הנסיך וויליאם, שגם מכהן כנשיא ההתאחדות לכדורגל, אמר כי הוא חש בחילה בעקבות תגובות הגולשים. "זה לגמרי לא מקובל ששחקנים צריכים לסבול את ההתנהגות המתועבת הזו", כתב הנסיך בטוויטר. "זה חייב להיפסק עכשיו וכל המעורבים צריכים לתת דין וחשבון".

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night’s match.



It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.



It must stop now and all those involved should be held accountable. W — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 12, 2021

מההתאחדות הבריטית לכדורגל נמסר כי אוהדים שהפגינו "התנהגות מגעילה" כזו אינם רצויים, ודחקו ברשויות לגזור את "העונשים הקשים ביותר האפשריים". גם באופ"א גינו את המתקפה הגזענית וקראו להטיל עונשים כבדים על המגיבים בטוויטר.

מלבד טוויטר, גם בפייסבוק ובאינסטגרם נרשמו תגובות גזעניות ופוגעניות נגד השחקנים האנגלים. דובר פייסבוק אמר כי החברה הורידה במהירות תגובות כלפי השחקנים, בעיקר באינסטגרם: "איש לא צריך לחוות התעללות בגזענות בשום מקום, ואנחנו לא רוצים את זה באינסטגרם. נמשיך לנקוט צעדים נגד אלה שמפרים את הכללים שלנו".