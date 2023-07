סערת הציוצים השבועית של אילון מאסק התחילה מוקדם הפעם. היום בבוקר הבעלים של טוויטר הכריז ברשת החברתית שלו על היפרדות מהשם והסמל של טוויטר: "בקרוב נגיד שלום למותג טוויטר ובאופן הדרגתי לכל הציפורים". מאסק פרסם תמונה של "X" מרצד, ובהמשך בצ'אט של טוויטר, Spaces, השיב "כן" כשנשאל האם הלוגו של טוויטר ישתנה, והוסיף כי "זה היה צריך להיעשות מזמן". הוא גם הציע ש"אם לוגו מספיק טוב של X יעלה לרשת הלילה, אנחנו נעלה איתו ברחבי העולם מחר".

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

השינוי הצפוי הוא חלק מהמעבר למטריית מותג אחיד בשם "X", במסגרתה כל המוצרים של מאסק יהפכו לחלק מאותו בית.

תחת כהונתו הסוערת של מאסק מאז רכש את טוויטר באוקטובר, החברה שינתה את שם העסק שלה ל-X Corp, מה שמשקף את החזון של המיליארדר ליצור "אפליקציית על" כמו WeChat הסינית. החברה לא הגיבה לבקשת תגובה, כפי שהיא עושה בחודשים האחרונים.

לפי האתר של טוויטר, הלוגו של הרשת, הציפור הכחולה, הוא "הנכס הכי מוכר שלנו, ובגלל זה אנחנו כל כך מגנים עליו". הציפור הוחלפה באופן זמני באפריל בכלב שיבה הינו של מטבע הקריפטו דוג'קוין בסוג של הטרלה מצד מאסק, מה שסייע לעלייה בשווי השוק של מטבע הממים.

מאסק ממשיך בקרב שלו לנסות לגרום למשתמשים להירשם לטוויטר בלו, המנוי בתשלום של החברה, וכעת החברה הודיעה כי היא תגביל את כמות ההודעות הפרטיות שאפשר לשלוח למשתמשים אחרים, אם אין לכם מנוי. התירוץ מאחורי ההגבלה דומה מאוד לסיבה שנתנו כאשר החליטו להגביל את כמות הציוצים שאפשר לראות - למנוע ספאם. בפועל זה נראה כמו מהלך לא מוצלח לנסות לגייס מנויים חדשים.

למרות שבחודש האחרון קמה המתחרה הכי גדולה של טוויטר, ת'רדס של מטא, נראה שהציפור הכחולה עם כל הבעיות שלה מצליחה לעמוד במלחמה, בעיקר בגלל ההייפ שירד מהרשת החדשה של מארק צוקרברג. האפליקציה שהחלה בבום אדיר וצברה מעל 100 מיליון משתמשים ב-5 ימים בלבד מתחילה לגמגם. לפי נתונים של חברת ניתוח השוק Sensor Tower, התעבורה לת'רדס צנחה ב-75 אחוז מאז הופעת הבכורה שלה ב-6 ביולי. בינתיים, נתוני SimilarWeb מראים שהזמן הממוצע שמשתמשים מבלים באפליקציית ת'רדס ירד ל-4 דקות מ-19 דקות ב-iOS ו-5 דקות מ-21 דקות באנדרואיד.