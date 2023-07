חקלאי קנדי חויב לשלם 82 אלף דולר בגין הפרת חוזה לאחר שהשתמש באמוג'י "אגודל למעלה" בהודעת טקסט. על פי מסמכים מבית המשפט ממרץ 2021, רוכשי תבואה מחברת סאות' ווסט טרמינל שלחו הודעת טקסט לספקי תבואה שביקשו לקנות פשתן תמורת 17 דולר לבושל, יחידת מידה המשמשת למדידת נפח של סחורות יבשות בתפזורת, למשלוח בחודשים אוקטובר, נובמבר או דצמבר של אותה שנה. לאחר שיחות טלפון עם החקלאים בוב וכריס אכטר, החברה ניסחה חוזה עבור כריס אכטר למכירת 86 טונות של פשתן תמורת 17 דולר לבושל ולספק את הפשתן בנובמבר.

נציג החברה חתם על החוזה ידנית, ולאחר מכן שלח תמונה של החוזה באמצעות הטלפון הנייד לכריס אכטר יחד עם ההודעה "נא לאשר את חוזה הפשתן". אכטר הגיב בעזרת האמוג'י "אגודל למעלה", לפי המסמכים. אכטר מעולם לא מסר את הפשתן בנובמבר 2021. עד נובמבר, מחיר הפשתן עלה למחיר של 41 דולר לבושל.

נציג של חברת סאות' ווסט טרמינל אמר לפי מסמכי בית המשפט שהוא ניהל לפחות ארבעה חוזים נוספים עם אכטר באמצעות הודעות אס אמ אסים. לדבריו, ההבדל היחיד הפעם הוא שאכטר הגיב באמוג'י "אגודל למעלה" במקום לענות "בסדר", "יאפ" או "נראה טוב".

1. A Canadian court has ruled that sending the thumbs up emoji can be interpreted as agreeing to a contract.



This comes after farmer Chris Achter responded to a a photo of a drafted contract sent by a grain cooperative in 2021, with a "". pic.twitter.com/jy7sE6KG5Q — BFM News (@NewsBFM) July 9, 2023

לפי מסמכי בית המשפט, אכטר טען כי "האמוג'י של האגודל פשוט אישר שקיבלתי את חוזה הפשתן. זה לא היה אישור שהסכמתי לתנאי החוזה. התנאים המלאים של חוזה פשתן לא נשלחו אליי, והבנתי שהחוזה המלא יגיע בפקס או בדוא"ל כדי שאוכל לעיין בו ולחתום עליו. הוא שלח לי הודעות באופן קבוע ורבות מההודעות היו לא רשמיות".

סנגורו של אכטר אמר במסמכים, "לתת לאמוג'י פשוט מסוג אמוג'י עם אגודל למעלה, אישור כסימון הסכמה וקבלה, יהפוך לתקדים כדי לאפשר כל מיני מקרים, שבהם יבקשו פרשנויות לגבי המשמעות של אמוג'ים שונים - למשל מה עושה אמוג'י של אגרוף, או פירוש אמוג'י של יד לוחצת יד וכו'. עורך הדין טוען שבתי המשפט יוצפו בכל מיני מקרים דומים, אם בית המשפט ימצא שהאמוג'י יכול לתפוס בתור חתימה". אכטר גם אמר שלעולם לא יחתום על חוזה למוצר מבלי לכלול סעיף של "כוח עליון", לפי מסמכי בית המשפט.

השופט סיכם כי נראה שהעסקה "שווה להסכמה מילולית". הוא כתב, "לדעתי, כשבוחנים את כל הנסיבות, משמעו של האמוג'י הוא אישור חוזה הפשתן, ולא רק שהוא קיבל את החוזה והולך לחשוב על זה. לדעתי, כצופה מן הצד, סביר שאכטר ידע את כל הרקע ויגיע להבנה האובייקטיבית שהצדדים הגיעו למודעה בקונצנזוס, בדיוק כפי שעשו בהזדמנויות רבות אחרות". השופט קבע שאכטר חייב לסאות' ווסט טרמינל כ-82 אלף דולר בתוספת ריבית והוצאות בגין אי מסירת הפשתן.