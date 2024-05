האם חברה ישראלית תוכל לתת תחרות לחברות כמו מטא ואפל בתחום משקפי המציאות הרבודה? חברת סאייטפול (Sightful) הישראלית, שחשפה לפני שנה לפטופ עם משקפי מציאות רבודה המעניק חוויית עבודה מרחבית בהיקף של 100 אינץ' - מגיעה לשלב המסחרי. היום החברה מכריזה על השקתו המסחרית של Spacetop G1 – המוצר המלא הראשון של החברה, אשר זמין כעת להזמנה מראש עבור פיקדון של $100 וישלח ללקוחות עוד השנה תמורת 1,900 דולרים. בינתיים בארה״ב בלבד.

הרעיון הוא מחשב שכולל מקלדת, פאד, ובמקום מסך המשתמש מרכיב משקפיים שיקרינו את מסכי העבודה שלו ישירות אל תוך העיניים. המשקפיים גורמות לכך שהמשתמש רואה מסך בגודל של כמאה אינץ׳, אותו הוא יכול להקרין על כל משטח מאחר וההקרנה מתבצעת דרך המשקפיים לתוך העיניים.

המשקפיים מצויידים ברמקולים זעירים שמאפשרים פרטיות עד לווליום של 50%. תג המחיר אמנם גבוה מזה של המטא קווסט של חברת מטא, אך המשקפיים אמורות להיות קלות יותר ולכן נוחות יותר לשימוש ארוך. המכשיר החדש מכוון את עצמו להיות כלי עבודה, ופחות מותאם למשחקים או לצפיה בסרטים.

מחשב ה-Spacetop G1 של חברת סייטפול | צילום: Sightful

ל-G1 יש 8 שעות של חיי סוללה, 48 TOPS (מספר Trillions of Operations per Second) של מחשוב תומך AI, ערכת שבבים חדשה של Qualcomm שמהירה ב-70% יותר מהדור הקודם, קצב ריענון אופטיקה של 90 הרץ ופונקציונליות מובנית של בינה מלאכותית.

סאייטפול הוקמה ביוני 2020 על ידי טמיר ברלינר המנכ"ל ותומר קהן, ה-COO. ברלינר הוא ממייסדי PrimeSense שנמכרה ב-2013 לאפל תמורת 350 מיליון דולר והיתה אחראית לפיתוח קונסולת הקינקט של XBOX שנמכרה בעשרות מיליוני יחידות. קהן כיהן כסגן נשיא ב-N-trig שנמכרה למיקרוסופט ב-2015. השניים הכירו בעבודה משותפת ב-Magic Leap, ענקית מחשוב המרחבי האמריקאית, שם שימש ברלינר מנכ"ל הפעילות בישראל וקהן כדירקטור בכיר.

סאייטפול גייסה עד כה 61 מיליון דולר בשני סבבים כשהאחרון היה סבב A במסגרתו גייסה החברה 33 מיליון דולר במאי 2022. המשקיע המוביל בסבב זה היה קרן ההון סיכון Corner. במסגרת סבב הסיד גייסה החברה 28 מיליון דולר בשני חלקים בהובלת של קרן אלף (Aleph) הישראלית של מייקל אייזנברג ואדן שוחט. קרן קורנר (Corner) לקחה אף היא חלק בגיוס הסיד.

"השקנו את G1 כדי לשחרר אנשים ממגבלות הזמן והמרחב, ואת תעשיית המחשבים הניידים מהתלות במסכים," אומר טמיר ברלינר, מנכ"ל ומייסד משותף של Sightful. "אנחנו שואפים לשנות את 'עולם העבודה הניידת' ומאמינים גדולים בכוחה של מציאות רבודה. עד היום, המציאות הפיזית תמיד היוותה גורם מגביל להגשמת מלוא הפוטנציאל של מציאות רבודה - קסדות מגושמות ולא נוחות, סוללה וכוח עיבוד מוגבלים, ועולם שעדיין לא בנוי לשימוש יומיומי במציאות רבודה. זו הסיבה שהשקענו את כל המשאבים שלנו בפיתוח חומרה ותוכנה שמתאימות בצורה חלקה לחיי היומיום שלנו - דבר שאף חברה אחרת לא השיגה."

לדברי ברלינר, "כל ענקיות הטכנולוגיה בעולם הצהירו בבירור שהן רואות במחשוב מרחבי את העתיד - ואנחנו הראשונים שמביאים אותו להווה."