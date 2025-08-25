אנטון אוסיקה, מנכ"ל חברת Lovable, שפיתחה פלטפורמת וויב קודינג (Vibe Coding), שמאפשרת לתכנת באמצעות בינה מלאכותית, אומר שלדעתו אנשים צריכים להפסיק לראות בתואר במדעי המחשב כרטיס כניסה בטוח לקריירה בהייטק. "לא הייתי אומר שזה חסר ערך, אבל כן נראה שהיתרון עבר למקום אחר", אמר אוסיקה בראיון לביזנס אינסיידר.

אוסיקה, בן 35, אמר שבעוד שתואר במדעי המחשב "אינו חסר תועלת", הערך שלו השתנה. "סקרנות, הסתגלות ויכולת להשיק מוצרים איכותיים במהירות יכולים להיות חשובים יותר מתעודות", הוסיף. "לרוב האנשים, תואר כבר אינו כרטיס הכניסה להייטק. אפשר לבנות, להשיק ואפילו להקים חברות בלעדיו", אמר אוסיקה.

לדבריו, לתואר עדיין יש ערך אם רוצים להעמיק במערכות, תאוריה או מחקר. "יש שם יסודיות שהכלים לא יחליפו. אבל המסלול שהיה ברירת המחדל - 'אני צריך תואר במדעי המחשב כדי להיות רלוונטי בהייטק' - מרגיש היום הרבה פחות נכון", המשיך.

אוסיקה ציין שבעבר צוואר הבקבוק בתכנות בהייטק היה "הידע הטכני", שדרש "שנים של הכשרה רק כדי להתחיל". אבל היום, לאנשים יש את הכלים "לעבור מרעיון למוצר עובד מבלי שיהיה להם בכלל השכלה פורמלית במדעי המחשב", אמר.

אוסיקה ייסד את Lovable בשנת 2023. הפלטפורמה שפיתחה החברה מאפשרת לאנשים עם ידע מצומצם בתכנות ליצור תוכנה באמצעות בינה מלאכותית, בדומה ל-base44 הישראלית שפיתח מאור שלמה ונמכרה השנה לוויקס.

לפי PitchBook, לסטארטאפ של אוסיקה יש כיום 45 עובדים, והוא מגייס ל-16 משרות פתוחות בעמוד הקריירות של החברה. ביוני דיווח ביזנס אינסיידר שחברת ההשקעות Accel צפויה להוביל סבב גיוס חדש ב-Lovable, שיעריך את שוויה ב-1.5 מיליארד דולר.

פול גרהם, מייסד חממת הסטארטאפים Y Combinator, כתב בפוסט ברשת X ב־5 באוגוסט שעבודות תכנות בסיסיות "כבר נעלמות" בזכות AI. זאת מכיוון שהבינה המלאכותית "טובה בעבודות השחורות".

"אבל באותו הזמן, המתכנתים הטובים ביותר (למשל אלה שטובים מספיק כדי להקים חברות בעצמם) מקבלים תגמול יוצא דופן", כתב גרהם.