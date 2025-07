קבוצת ההאקרים הידועה לשמצה "חנדלה" (Handala) הודיעה היום על פריצה למערכות של "איראן אינטרנשיונל", ערוץ תקשורת היושב בלונדון ומסקר את איראן אבל לא מטעם הממשל. הערכות שונות טוענות שמקורות המימון של הערוץ הם סעודיים ומנהליו נחשבים מתנגדי משטר. על פי קבוצת ההאקרים, "כל מערכות הרשת, השרתים והתשתית התקשורתית שלה נפרצו באופן מלא והודבקו. מאגר נתונים פנימי שלם הופק מתוך המערכות".

על פי טענת ההאקרים, הם מחזיקים בתקשורת פנימית וחיצונית חסויה, פרטים אישיים וביטחוניים של אנשי הצוות, זהויות, רישומי בנק, חוזים כספיים, היסטוריית עסקאות, נתונים אישיים, ארכיוני תוכן מערכתיים ותיאומים עם שירותים זרים.

Iran International has been successfully hacked. All of the network’s systems, servers, and communication infrastructure have been fully compromised and infected.

— Handala (@Handala_Channel) July 8, 2025

על פי ההודעה של קבוצת ההאקרים: "איראן אינטרנשיונל, שמוצגת בטעות כגוף תקשורת 'עצמאי', מקבלת עשרות מיליוני דולרים מדי חודש מהמוסד, ופועלת ככלי תעמולה ללוחמה פסיכולוגית והפצת דיסאינפורמציה ברחבי האזור". הקבוצה גם איימה להתחיל להפיץ את הנתונים בתוך דקות, ונראה שכך באמת עשתה.

הערוץ החל להוציא מידע אישי וכתב: "נכון לעכשיו, החשבון המרכזי לקבלת הודעות נפרץ לחלוטין ונלקח לשליטה מלאה. הערוץ הזה, ששימש זמן רב כקו 'מאובטח' לתקשורת עם מודיעים, מרגלים, בוגדים וסוכנים זרים, נמצא כעת בשליטה מוחלטת שלנו. במהלך המבצע הופקו כל ההודעות הנכנסות, הקבצים המצורפים, הדוחות, התמונות והסרטונים שנשלחו לערוץ הזה. ברשותנו כעת פרופילים מלאים של יותר מ-71,000 אנשים שפנו לרשת הזו. הניתוח שלנו מאשר את קיומה של רשת ריגול והשפעה מבוססת-תקשורת שמנוהלת על ידי המוסד, הפועלת במסווה של 'עיתונות עצמאית'".

לאחר מכן החלו ההודעות על העיתונאי האיראני מוג'תבא פורמוחסן, שגם כתב בדצמבר 2024 טור לעיתון "ישראל היום". הארגון טען שיש לו הקלטות, תמונות וסרטונים של פורמוחסן עם ה"מפעיל" שלו במוסד. למעשה התכנים שיצאו באותה הודעה הם יותר אינטימיים מאשר תכני ריגול, כולל תמונות לא צנועות שנראה שצולמו על ידו.

למרות זאת, חשוב לציין שאין אישור לכך שהתכנים אותנטיים ובעבר כבר טענו שפרצו למאגרי "איראן אינטרנשיונל", דבר שהתגלה כשקר. האתר "איראן אינטרנשיונל" לא התייחס לנושא וממשיך לעבוד כרגיל בשלל הפלטפורמות שלו, אך מנגד סוכנות הידיעות הפרסית פארס טענה שהפריצה אמיתית - זאת בזמן שקבוצת האקרים חנדלה ממשיכה לאיים לשחרר חומרים סודיים נוספים על אנשי הערוץ.

