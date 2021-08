רדג'ה פריירה דה אוליביירה, נערה בת 18 מברזיל, איבדה את חייה כאשר ברגע אחד של חוסר מזל, ביתה נפגע מברק בדיוק בזמן שהשתמשה במכשיר הסמארטפון שלה בזמן שהיה בטעינה.

התקרית הטרגית אירעה ביום ראשון האחרון בשעות הבוקר המוקדמות בסנטארם שבמדינת פארה. רדג'ה התחשמלה מהברק דרך מכשיר הסמארטפון ואיבדה את הכרתה מיד. כוחות החירום נקראו למקום, אך עד שהגיעו לזירת האירוע, הוריה כבר פינו אותה לבית החולים - שם, לצערם, נקבע מותה ברגע ההגעה.

למרבה ההפתעה, לא מדובר באירוע יחיד במדינת פארה. רדג'ה היא השנייה שמתה שם לאחרונה כתוצאה מהתחשמלות דרך מכשיר הסמארטפון והשלישית בברזיל בתוך שבועיים. רק לפני ימים ספורים, ב-25.8, התחשמל למוות אדם בשם סמאו טאווארס בדיוק באותה דרך, בזמן שהיה בשיחת טלפון. כוחות החירום הגיעו אליו כשעוד היה בחיים, אך הוא מת מאוחר יותר מפצעיו.

כמו כן, בת שנתיים איבדה את חייה גם כן ביום שני בשבוע שעבר, לאחר שנגעה במכשיר טלפון נייד בזמן שהיה בטעינה. היא הובהלה לטיפול בבית חולים, אך מאמצי ההחייאה לא צלחו. נסיבות מותה עדיין נחקרות משום שלא ברור עדיין מה גרם להתחשמלות.

בעקבות מקרי ההתחשמלות דרך מכשירי טלפון ניידים בברזיל ולנוכח הסופות הקשות, מומחים מיהרו להזהיר תושבים שלא להשתמש בטלפונים ניידים בזמן שהם מחוברים לחשמל עבור טעינה - ובטח שלא לקחת את הסיכון במזג אוויר סוער.