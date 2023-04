לא בכל יום נתקלים בטרנד טיקטוק שקשה להוריד ממנו את העיניים, לי זה קרה השבוע כאשר נתקלתי בטרנד "החיים על פי ווס אנדרסון", ומאז כל מה שאני רוצה לעשות ביום יום שלי הוא לצפות באנשים מחקים אותו. למי שלא מכיר, ווס אנדרסון הוא במאי קולנוע מפורסם ("משפחת טננבאום", "מלון גרנד בודפשט", "ממלכת אור הירח") עם חוש אסתטי ייחודי ומספר מאפיינים חזותיים שקל לזהות. הנופים על המסך של יוצר הסרטים הם חשובים לא פחות מהתסריט עצמו. בכל יצירה של אנדרסון, ארכיטקטורת הבארוק הצרפתי מגיעה בגווני פסטל, קרונות רכבת מקושטים שטופים בצבעים בוהקים, השחקנים לבושים בתלבושות מיוחדות המתכתבות עם הקירות המודרניסטיים והספות העתיקות. וכל שוט מצולם בסימטריה מושלמת, כאשר השחקן מביט ישר בקהל.

האובססיה סביב החוש האומנותי של אנדרסון היא לא חדשה, עמוד הטמבלר בשם"Wes Anderson Palettes" הקדיש את הפוסטים שלו למציאת פלטת הצבעים של סצינות שונות מסרטיו, עמוד האינסטגרם "accidentallywesanderson" נהג לעלות תמונות מהעולם האמיתי שאפשר בטעות לחשוב שלקוחות מסצנה של הבמאי וכעת הגיע המפץ הגדול - טיקטוק.

בזכות סאונד פופולרי שלקוח מתוך סרט נוסף של אנדרסון, "הכרוניקה הצרפתית", שהשתמשו בו כבר מעל ל-11 אלף פעם, וכמובן תיוגים הקשורים לבמאי כמו #wesanderson (עם מעל חצי מיליארד צפיות), משתמשי ברחבי הרשת החברתית הסינית מעלים את "הסרט של חייהם" בסגנון המזוהה עם הבמאי. התוצאות של הסרטונים האלה הם כנראה הסרטונים הכי יפים שתמצאו בטיקטוק.

#michaelbarrymore #fyp ♬ Obituary - Alexandre Desplat @themichaelbarrymore I like this trend x Part 2 here: @Michael Barrymore #wesanderson

חלק מעדיפים להראות את הטיול שלהם לליסבון (שמצטלם מעולה בסגנון הזה), חלק מראים את הטיול המשפחתי שלהם וחלק פשוט את היומיום שלהם. אבל כמעט כולם מתחילים עם משפט שאומר: "בבקשה אל תעשה את החיים שלך כאילו היית בסרט של ווס אנדרסון" ולאחריו - הדבר הכי דומה לסרט של ווס אנדרסון.

#lakecomo #brunate #funicularcomo ♬ Obituary - Alexandre Desplat @poilination This trend is so cute. I went for coffee on a mountain today ☺️ #wesanderson

#film#vlog #student #studying ♬ Obituary - Alexandre Desplat @christiedoodles Ive been procrastinating all day :D gonna go watch fantastic me fox and cry #wesanderson

הטרנד הזה אומנם נראה מוצלח, אבל כפי שקורה באינטרנט, יש גם סרטונים הזוכים לביקורות מצד הגולשים. "חסרה סימטריה" היא אחת התגובות הנפוצות שמקבלים המשתמשים המעלים את היצירות הפחות מוצלחות שלהם, אבל אם נמשיך להביט בתגובות של אנשים נגלה שרובם פשוט מאוהבים בטרנד. "אני לא יכול להפסיק להסתכל", כתב אחד מהם, "צפיתי בסרטון מיליון פעם", כתב אחר וכדומה.

ישנם גם סרטונים שהופכים לאגרוף לבטן, כמו זה של המשתמשת valerisssh, אשר העלתה תיעוד של חיים באוקראינה תחת הכיבוש הרוסי, כמובן בסגנון המדובר, וזכה כבר ל-1.8 מיליון צפיות.

♬ Obituary - Alexandre Desplat @valerisssh Inspired by a girl in TikTok who made a video about her train trip and I decided to make something like she, but about war consequences that happens everyday. #ukraine

אין זה פלא שסרטיו של אנדרסון מדברים לקהילת הטיקטוק. עבור היוצרים, זו הזדמנות נוספת למצוא יופי ביומיום, מטרה המוטבעת בעצם ב-DNA של האפליקציה. הרפרטואר של אנדרסון מציע באופן עקבי אסתטיקה ופנטזיה, לא רק מהלל את היומיום, אלא בעצם מחפש את האומנות שבו. בחיבור עם הזיקה של טיקטוק לרומנטיזציה של חיי היומיום, והנה טרנד שאי אפשר להסיט ממנו את המבט.

#lisbon #wesanderson #wesandersontrend #accidentalywesanderson ♬ Obituary - Alexandre Desplat @irinahp Lisbon, but make it Wes Anderson ;) Here some of my favorite spots: Ponto Final restaurant (try to make a reservation before) Conoba Café (lots of vegan options!) Miolo Café (perfect for brunch) best Pastéis de nata: Castro & Manteigaria #lisbonportugal

איך לעשות את הטרנד של ווס אנדרסון?

לא חייבים לגור במיקום דמוי אנדרסון, כמו תחנת רכבת בסגנון ארט דקו או רחוב פריזאי, גם כדי להשתתף בטרנד. טיקטוקרים מיישמים את סגנון הבימוי המזוהה בחיי היומיום שלהם בכל מקום, כולל חדרי שינה וסטארבקס. הסרטונים הפופולריים נפתחים בדרך כלל כשהדמות הראשית בוהה ישירות במצלמה, לצד הנחיה סרקסטית כמו "אנא אל תתנהג כאילו אתה בסרט של ווס אנדרסון היום" או "אתה לא הולך להפוך את הסיבוב הזה בסופרמרקט לסרט סרט ווס אנדרסון נכון?" משתמש בשם @esno.art מייעץ למשתמשים לזכור את חשיבות הסימטריה בסרטיו של אנדרסון ולמצוא אובייקטים בעלי קווים ישרים, בהם אפשר להשתמש כדי לכייל את הצילום הטיקטוקר גם מציע להישאר בזווית של 90 או 180 מעלות כשמצלמים את האובייקט, כדי שהצילום יהיה ישר ולא בזווית. בנוסף, הקליפים שלכם צריכים להיות סטטיים ולהיזהר לא לרעוד. הצילום צריך להיות חלק ואיטי ככל האפשר, כאשר עוקבים אחר כל אובייקט לאורך הפריים. טיפ נוסף הוא להתמקד במבנים ובנופים צבעוניים, במיוחד אם יש להם גווני אדמה חמים או פסטלים. בגדים וחפצים וינטג' הם גם תוספת אידיאלית לסרטון שלכם.

#alexandredesplat #wesandersonedit #wesandersonaethetic ♬ Obituary - Alexandre Desplat @esno.art How to create the perfect Wes Anderson edit #wesanderson

וזהו, נסו לשמור על מקצב שמתאים לשיר הספציפי ויש לכם סרטון ווס אנדרסון משלכם - חשוב לציין שלא נתקלנו עדיין בסרטונים כאלה בארץ, אז יש לכם הזדמנות טובה להיות בין הראשונים בישראל לעשות זאת.