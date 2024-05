גולשים רבים שמו לב לבאג באייפון שלהם שהרס להם את היום, אולי גם אתם נתקלתם בו. משתמשים שבסך הכול רצו לקום בבוקר איחרו למקומות העבודה שלהם לאחר שהשעון המעורר של האייפון פשוט לא עבד, כן זה לא סתם תירוץ לבוס זאת באמת בעיה.

#foryoupage ♬ original sound - Alyssa Sarracco @alyssasarracco i can't be the only one my alarms randomly don't work #fyp

#iphonealarm ♬ original sound - Elizabeth @elizabethannswenson Turn off “attention aware features” inside of face id and passcode #iphone15pro

אפל לא גילתה עדיין מדוע התקלה הזאת קורית בכלל ומה התפוצה שלה, אבל אם גם אתם נתקלתם בבעיה כדאי לבדוק כמה מההגדרות שלכם. אחת מהן היא לוודא שעוצמת הקול של הצלצול גבוהה וההתראות תחת הגדרות > צלילים ורטט אינטראקטיבי. זה יכול להיות קל להנמיך בטעות את עוצמת הקול של השעון המעורר אם כפתור השינוי ידני מופעל.

#iphonealarm #iphonehacks #hacksyoudidnotknow #iphoneupdate #applesupport #greenscreen ♬ original sound - MrsMotivated2025 @mrsmotivated2025 This stupid alarm and these updates need to stop messing with our settings. They said once you do this you wont have any issues! #alarms

בעקבות הכעס המוצדק של הגולשים שנאלצים להשאר במיטה בעל כורחם, אפל הודיעה כי היא עובדת על תיקון בנושא. עיתונאים שונים בארה"ב שפנו לחברה אישרו כי החברה "עובדת על פתרון לבעיה של השעון המעורר של חלק מהמשתמשים שלא משמיעים צליל". תוכנית ה-Today Show של NBC העלתה קטע בנושא שהציף מחדש את הבעיה.

If your alarm hasn't gone off recently, you’re not alone ⏰



Apple says it is aware of an issue causing some iPhone alarms to not play the expected sound and says it is working on a fix. @emilieikedanbc reports on the details. pic.twitter.com/poCvYwLvgg — TODAY (@TODAYshow) April 30, 2024

בעוד שהחברה אמרה שהיא עובדת על מציאת תיקון, היא עדיין לא ציינה מתי הוא יופץ וכיצד, למרות שככל הנראה מדובר בעדכון למערכת ההפעלה. בינתיים גולשים ברשת צוחקים על העובדה שהם צריכים להוציא את השעונים האנלוגיים שלהם כדי להתעורר בבוקר מכיוון שהם לא יכולים לסמוך על האייפון שלהם יותר.

♬ Roblox horror music - roblox.content4you @brielle_brazier like what is happening bruh #applealarm #wakeuplate #utah #fyp

גם כאן בקשת נתקלו עובדים שונים בבעיה, מה שמעיד שהבעיה קיימת גם בישראל, כאשר קמו בבוקר והיו בטוחים שהם פספסו את השעון המעורר אבל בדיעבד הבינו שהאייפון שלהם פשוט בגד בהם והשתיק את הצלצול לבד: "אז זו באמת לא אשמתי אלא האייפון", מסר ל', עורך באחד מאתרי הקבוצה.