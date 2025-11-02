שלושה מיליארדרים הפתיעו את הסועדים במסעדת עוף מטוגן פופולרית בסיאול ביום חמישי האחרון - ובסוף גם שילמו את החשבון של כולם.

ג’נסן הואנג, מנכ"ל אנבידיה, החברה עם השווי הכי גבוה בעולם, ביקר בפאב שמגיש את אחת המנות המוכרות בקוריאה - עוף מטוגן ובירה, יחד עם שניים מענקי הטכנולוגיה של דרום קוריאה: יו"ר סמסונג אלקטרוניקס, לי ג'ה-יונג, ויו"ר קבוצת יונדאי מוטור, צ'ונג אואי-סון. השלישייה נהנתה מהארוחה במסעדת Kkanbu Chicken שבלב הבירה, ערב לפני אירוע APEC, פורום כלכלי של אסיה - האוקיינוס השקט שנערך בגיונגג'ו.

"אני אוהב עוף מטוגן ובירה עם חברים, אז זה המקום המושלם, נכון?", אמר הואנג לעוברים ושבים הרבים ששידרו בשידור חי את הגעתו. לפי סוכנות הידיעות הקוריאנית יונהאפ, השלושה אכלו גם כדורי גבינה, מקלות גבינה, עוף ללא עצמות ועוף מטוגן רגיל, בליווי בירה מקומית ומשקה האורז הקוריאני סוג'ו.

צילומים מכלי תקשורת מקומיים ורשתות חברתיות הראו את השלישייה - ששווים יחד בכ-195 מיליארד דולר, יוצאת אל הקהל הרב שהתאסף מחוץ למסעדה, ואף גרם לסגירת הרחוב, ומציעים להם מהמנות שהזמינו.

לאחר מכן הואנג צלצל ב"פעמון הזהב", מחווה שמשמעה תשלום על החשבון של כל הסועדים, הקהל הריע, אך לפי יונהאפ, יו"ר סמסונג לי הוא ששילם על הארוחה, וצ'ונג שילם על הסיבוב השני.

What a historic Kkanbu Chicken moment tonight in Seoul thanks to @nvidia pic.twitter.com/DBsC5eykCo — Jaehwan Cho 조재환 (@hohocho) October 30, 2025

ביום שישי, בפסגה, נפגש הואנג עם נשיא דרום קוריאה לי ג'ה מיון, והודיע שאנבידיה תספק יותר מ-260 אלף יחידות עיבוד גרפי (GPU) לחברות קוריאניות, כולל אלו של שותפיו לארוחה. הואנג ציין שחברתו תעבוד עם סמסונג ויונדאי, כמו גם עם ענקית האינטרנט Naver ויצרנית השבבים SK, כדי לחזק את תחום ה-"AI הפיזי", למשל פיתוח רכבים אוטונומיים מבוססי בינה מלאכותית, כך לפי הודעת לשכת הנשיא.