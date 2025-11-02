מה קורה כשמנכ"לי אנבידיה, סמסונג ויונדאי נכנסים למסעדה? כאוס וארוחות חינם לכולם
שלושה מהאנשים העשירים והחשובים של עולם הטכנולוגיה נכנסו למסעדה מקומית של עוף מטוגן בסיאול, וגרמו למאות אנשים להגיע למקום. המנכ"לים הזמינו את באי המסעדה לארוחות חינם, ואף יצאו אל הקהל הרחב וחילקו אוכל חינם לכולם. מאז נאלצה המסעדה לסגור את אחד הסניפים בגלל עומס הזמנות
שלושה מיליארדרים הפתיעו את הסועדים במסעדת עוף מטוגן פופולרית בסיאול ביום חמישי האחרון - ובסוף גם שילמו את החשבון של כולם.
ג’נסן הואנג, מנכ"ל אנבידיה, החברה עם השווי הכי גבוה בעולם, ביקר בפאב שמגיש את אחת המנות המוכרות בקוריאה - עוף מטוגן ובירה, יחד עם שניים מענקי הטכנולוגיה של דרום קוריאה: יו"ר סמסונג אלקטרוניקס, לי ג'ה-יונג, ויו"ר קבוצת יונדאי מוטור, צ'ונג אואי-סון. השלישייה נהנתה מהארוחה במסעדת Kkanbu Chicken שבלב הבירה, ערב לפני אירוע APEC, פורום כלכלי של אסיה - האוקיינוס השקט שנערך בגיונגג'ו.
"אני אוהב עוף מטוגן ובירה עם חברים, אז זה המקום המושלם, נכון?", אמר הואנג לעוברים ושבים הרבים ששידרו בשידור חי את הגעתו. לפי סוכנות הידיעות הקוריאנית יונהאפ, השלושה אכלו גם כדורי גבינה, מקלות גבינה, עוף ללא עצמות ועוף מטוגן רגיל, בליווי בירה מקומית ומשקה האורז הקוריאני סוג'ו.
刷到黄仁勋和李在镕在韩国吃炸鸡的新闻，不得不感慨还是小作坊下料猛啊，虽然国人炒币已经很猛了，但是跟韩国人比简直小巫见大巫。大家都知道不管什么币上了Upbit就是一顿猛拉，泡菜溢价让人惊叹。— TraderS | 缺德道人 (@Trader_S18) October 31, 2025
但他俩这顿炸鸡也让韩国人当成MEME大肆炒作了一把，他们吃炸鸡的店叫Kkanbu… pic.twitter.com/I4nAbRB7Lk
צילומים מכלי תקשורת מקומיים ורשתות חברתיות הראו את השלישייה - ששווים יחד בכ-195 מיליארד דולר, יוצאת אל הקהל הרב שהתאסף מחוץ למסעדה, ואף גרם לסגירת הרחוב, ומציעים להם מהמנות שהזמינו.
לאחר מכן הואנג צלצל ב"פעמון הזהב", מחווה שמשמעה תשלום על החשבון של כל הסועדים, הקהל הריע, אך לפי יונהאפ, יו"ר סמסונג לי הוא ששילם על הארוחה, וצ'ונג שילם על הסיבוב השני.
What a historic Kkanbu Chicken moment tonight in Seoul thanks to @nvidia pic.twitter.com/DBsC5eykCo— Jaehwan Cho 조재환 (@hohocho) October 30, 2025
ביום שישי, בפסגה, נפגש הואנג עם נשיא דרום קוריאה לי ג'ה מיון, והודיע שאנבידיה תספק יותר מ-260 אלף יחידות עיבוד גרפי (GPU) לחברות קוריאניות, כולל אלו של שותפיו לארוחה. הואנג ציין שחברתו תעבוד עם סמסונג ויונדאי, כמו גם עם ענקית האינטרנט Naver ויצרנית השבבים SK, כדי לחזק את תחום ה-"AI הפיזי", למשל פיתוח רכבים אוטונומיים מבוססי בינה מלאכותית, כך לפי הודעת לשכת הנשיא.
נראה שהסרטונים של המנכ"לים של אנבידיה, סמסונג ויונדאי גרמו לבהלה לעוף המיוחד של Kkanbu, שנאלצו להודיע כי ייסגרו בשבת וראשון בעקבות עומס הזמנות חריג באחד הסניפים.