אפל צפויה להציג הערב, בשידור חי במהלך כנס ועידת המפתחים שלה, את משקפי המציאות המעורבת החדשים שלה, ריאליטי פרו. זאת, לאחר שמארק צוקרברג הכריז ביום חמישי האחרון על משקפי Meta Quest 3 בעלות נמוכה יחסית של 499 דולר.

האירוע החל כאשר מנכ"ל אפל, טים קוק, הכריז על אחד האירועים עם הכי הרבה חידושים. והחל עם מחשבי המק.

מחשבים

המחשב הראשון שהוצג הוא מקבוק אייר 15 אינץ', אותה גרסה של המחשב האהוב עם ה-13 אינץ' אבל גדול יותר. הוא שוקל רק 3.3 פאונד ומגיע ב-4 צבעים שונים. הוא מגיע עם השבב החדש והטוב ביותר של אפל ה-M2. לפי אפל הוא מחשב ה-15 אינץ' הטוב ביותר בשוק בזכות הבטריה, העיצוב, איכות המסך והביצועים הטובים ביותר במחיר של 1,299 דולר.

חידוש נוסף הוא שדרוג מחשב המק סטודיו, המחשב שמיועד בעיקר למעצבים ועורכים ומחזיק בשבבים M2 MAX ו-M2 ULTRA המשודרגים. הוא יעזור למי שצריך מחשב שולחני שצריך מעבד חזק אפילו יותר.

Apple introduces the 15" MacBook Air #WWDC23 pic.twitter.com/nFqlkENiCD — Apple Hub (@theapplehub) June 5, 2023

iOS17

שיחות

ההשקה ממשיכה למערכת ההפעלה של אפל למכשירי האייפון. הiOS 17 מתמקד בכמה שדרוגים. בין היתר של הטלפון עצמו עם אפשרות להוסיף תמונה של עצמכם או אימוג'יז של עצמכם באנשי קשר שלכם. מה שיציג את הטלפון בצורה שונה לגמרי כשתקבלו שיחה.

New customizable call screens in iOS 17 #WWDC23 pic.twitter.com/okTuzp3dHw — Apple Hub (@theapplehub) June 5, 2023

עדכון נוסף הוא ה-live voicemail. כעת תוכלו לראות תמלול ישיר של מה שהם אומרים בהודעה הקולית ותינתן לכם האפשרות לענות ישירות באותו זמן. למשל אם אתם באמצע ישיבה תוכלו לראות מה האדם השני רוצה להגיד לכם ותוכלו לצאת ממנה לצורך מענה.

גם הפייסטיים מקבל שדרוג, מעתה אם לא יענו לכם לשיחות תוכלו להשאיר הודעת וידאו כדי שהצד השני יוכל להנות.

הודעות

החיפוש השתדרג עם אפשרות לחיפוש כדי שתוכלו למצוא את ההודעה הספציפית. התווספה גם אפשרות של catch up שבה יציג לכם את ההודעה שבה עצרתם. שדרוג נוסף הוא תמלול הודעות קול שקיבלתם.

אפל הוסיפה גם אפשרות לשלוח התראה ישירה שתשלח לאדם שתרצו כדי שידעו שהגעתם בשלום לביתכם. כדי שתדעו שמי שאתם אוהבים בטוחים.

גם ה-AirDrop מקבל שדרוג בעזרת קירוב של שני מכשירים והאפשרות להעביר בין שני המכשירים (גם אפל ווטש) מידע אחד על השני.

Apple introduces NameDrop, a new way to share contact information when two devices are brought together #WWDC23 pic.twitter.com/Q343TkVh8P — Apple Hub (@theapplehub) June 5, 2023

בזמן שאתם מניחים את הטלפון לצד בזמן ההטענה תקבלו ממשק חדש של מידע בשם סטנד-ביי שיראה לכם שעון מסוגנן, תמונות, לוח שנה ו-ווידג'טים שונים. בנוסף אפשר להתשמש בסירי באותו זמן כדי לקבל עוד מידע. בזמן הלילה האור יתאים את עצמו לתאורה של החדר כדי לא להפריע יותר מידי. בנוסף סירי משתנה מ-"היי סירי" לרק "סירי" כפי שדווח בעבר.

Apple introduces Standby in iOS 17 #WWDC23 pic.twitter.com/yKaS1i0x58 — Apple Hub (@theapplehub) June 5, 2023