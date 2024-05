אתר הקניות הסיני טמו (Temu) הצליח לסחוף את העולם עם מחירים אטרקטיביים, שיטות שיווק אגרסיביות ומוצרים חמודים (גם אם לא בהכרח שימושיים). כבר חודשים ארוכים שהאפליקציה מדורגת במקום הראשון בחנויות האפליקציות של אפל וגוגל, אבל הביקורות על המתחרה העוד יותר זולה של עלי אקספרס לא פוסקת.

האפליקציה נחשדת לא פעם בכך שהיא עושה שימוש לרעה בפרטים האישיים של הקונים, מוכרת אותם לגורמים עלומים בעלי אינטרס או פשוט לא שומרת על הפרטיות שלהם. לא מעט קונים דיווחו שהם נפלו קורבן למתקפות פישינג וגניבת פרטי אשראי אחרי שקנו באתר, ואנליסטים ומשקיפים של חברות סיניות אף כינו אותה "האפליקציה המסוכנת ביותר בתפוצה רחבה". המחירים הנמוכים במיוחד שמוצעים בטמו גורמים לרבים לתהות באילו תנאים, או יותר נכון תת-תנאים, מייצרים את אותם מוצרים שנמכרים במחירי הפסד.

סרטון שרץ בשבועות האחרונים ברדיט מתיימר לחשוף את אותן סדנאות יזע שבהן מיוצרים לכאורה המוצרים שנמכרים בטמו. בסרטון ניתן לראות גברים, חלקם ללא חולצה, במעין האנגר ענק מעמיסים חבילות על מסוע שנע במהירות.

אלא שמספר פרטים בסרטון העלו את חשדם של הגולשים שלא מדובר במחסן של טמו - ובעיקר העובדה שמוצרי טמו נשלחים לרוב בשקיות ולא בקופסאות קרטון כפי שנראה בסרטון. מגיבה ציינה שלטמו כלל אין מפעלים משלה, אלא שהיא בסך הכל משווקת מוצרים שנשלחים באופן ישיר ממפעלים שונים בסין. עם זאת, בדיילי מייל הבריטי שיערו שמדובר בסרטון אמיתי שמתעד את תנאי העבודה הקשים בטמו ופרסמו אותו בחשבון הטיקטוק הרשמי של העיתון.

Vancouver, CANADA - Mar 8 2023 : An US-based online marketplace Temu website seen in an iPhone. Temu, LLC is a subsidiary of China based PDD Holdings Inc., (which also owns Pinduoduo) | צילום: Koshiro K, shutterstock

לאחר הפרסום, גורם רשמי מטעם החברה מסר לכלי התקשורת שאכן לא מדובר במחסן של טמו. בתגובה, הדיילי מייל מחקו את הסרטון, אך הוא עדיין רץ ברשתות החברתיות תחת משתמשים אחרים. כמו כן, גולשים שניסו להתחקות אחר מקורו של הסרטון הגיעו למסקנה שהוא מתעד בכלל יום עבודה ברשות הדואר הסינית.

על אף שהפעם מדובר בזיוף, סביר להניח שתנאי העבודה במפעלים שמייצרים מוצרים שנמכרים בטמו אכן קשים ולא הוגנים. לא מעט תחקירים נערכו בנושא, כמו למשל על תנאי ההעסקה במפעלים של ענקית האופנה שיאין (Shein), שאף ניסתה לנקות את התדמית שלה בכך שהביאה משפיעניות אמריקאיות לביקור מיוחצן היטב במשרדיה בסין.