הדליף את היומנים של זוגתו, יצר קשר עם עד נוסף, שימוש אסור ב-VPN - סם בנקמן פריד, מנכ"ל ומייסד בורסת הקריפטו הקורסת FTX, הובל למעצר הלילה לאחר ששופט ביטל את הערבות שלו עקב חשש אמיתי להדחת עדים והפרת תנאי שחרור.SBF ממתין בימים אלה למשפטו בעבירות הונאה והלבנת הון, אך מדצמבר האחרון שהה במעצר בית בבית הוריו בפאלו אלטו, בקליפורניה. משפטו אמור להתחיל באוקטובר.

מעצרו של בנקמן-פריד היה באוויר כבר זמן מה. כבר בינואר הזהירו התובעים שבנקמן-פריד יצר קשר עם אחד העדים - היועץ המשפטי של FTX - באמצעות האפליקציה המוצפנת סיגנל, וביקש לדבר איתו. במקרה נוסף שאירע בתחילת השנה, טענה התביעה כי בנקמן-פריד השתמש ב-VPN לגלישה באינטרנט, מה שעשוי להצפין את פעילותו ברשת בניגוד לתנאי הערבות. בנקמן-פריד טען שעשה זאת כדי לצפות במשחק פוטבול. בזמנו, הורה השופט להחמיר את תנאי הערבות - בין היתר נאסר על אורחים המגיעים לבית הוריו של בנקמן-פריד להכניס טלפונים ומחשבים.

BREAKING: FTX's Sam Bankman-Fried TO BE JAILED | Bail Revoked



SBF is being incarcerated for tampering with at least 2 witnesses.



He will be in jail prior to his October trial, facing a range of fraud and conspiracy charges.



He may have access to a laptop with an internet… pic.twitter.com/1sj8fMm8cO — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 11, 2023

המקרה האחרון, שאירע לפני כמה שבועות, כנראה היטה את הכף סופית. לפי התביעה, בנקמן-פריד הדליף לניו יורק טיימס את יומניה הפרטיים של זוגתו ושותפתו העסקית לשעבר, קרולין אליסון, בניסיון לערער את אמינותה. ביומנים כתבה אליסון, ששימשה מנכ"לית קרן הגידור של FTX, על כך שהיא אינה מרגישה כשירה לתפקיד. אליסון צפויה להיות עדת מפתח נגד בנקמן-פריד. לפי טענת התביעה בשימוע, בנקמן-פריד ביקש גישה לגוגל דרייב לכאורה עבור גילוי ראיות ואיתור חומרים. כשהגישה ניתנה לו, הוא השתמש בה על מנת להעביר את המסמכים של אליסון - שהיו בפורמט גוגל דוקס - לתקשורת.

לואיס קפלן, השופט בשימוע, קבע שכל המקרים הללו מסתכמים בניסיון לאיים ולהשפיע על שני עדים לפחות, כדי שיסוגו משיתוף הפעולה שלהם עם התביעה, וכי SBF "חצה את הגבול שוב ושוב", לדבריו.

מיד בתום השימוע, בנקמן-פריד הוריד את הז'קט שלבש, את שרוכי נעליו ואת חגורתו, נאזק על ידי משמר בית המשפט והובל למעצר. אמו ואביו היו עמו בבית המשפט. עורכי דינו של בנקמן-פריד ערערו על ההחלטה, אך בקשתם לדחות את המעצר עד מיצוי ההליכים נדחתה.

מאז שהיה עצור כמה ימים באיי הבהאמה לקראת הסגרתו לארה"ב, בנקמן-פריד העביר את כל התסבוכת המשפטית שלו עד כה מחוץ לכותלי בית הסוהר. הוא הועבר לבית מעצר לנאשמים הממתינים למשפט בניו יורק, בו שהתה גם גיליאן מקסוול, אך צפוי להיות מועבר לכלא המחוזי פוטנם, שם לדברי התביעה תינתן לו גישה מבוקרת ללפטופ כדי שיוכל להמשיך לנהל את התיק.