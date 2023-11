בינאנס (Binance) הבורסה הגדולה והפופולרית בעולם למסחר בקריפטו, הגיעה להסדר פשרה עם משרד המשפטים האמריקאי, משרד האוצר, רשות המיסים ו-OFAC (המשרד לבקרה על נכסים זרים בארה"ב) במסגרתו תשלם 4.3 מיליארד דולר קנס, אולם תמשיך לפעול.

במסגרת הפשרה הודתה באשמת עבירות הלבנת הון ומימון טרור חמורות מאד, כולל מדיניות אי-דיווח על ארנקים שמפרים סנקציות בידיעה מראש, כולל איראן וחמאס. בנוסף, בינאנס עודדה משתמשים בארה"ב לטשטש את מיקומם (באמצעות שימוש ב-VPN) כדי שהחברה תוכל להימנע מציות לחוקים בארה"ב נגד הלבנת הון. בנוסף, הסכימה בינאנס להכניס בקר מטעם משרד האוצר האמריקאי שתהיה לו גישה לספרים של החברה וניהול העסקאות שלה.

המנכ"ל CZ, צ'אנגפנג ז'או, הודה באשמה גם כן בבית המשפט של סיאטל, התפטר מתפקידו ונקנס באופן אישי ב-50 מיליון דולר. ג'או עומד בפני עונש מאסר מקסימלי של 18 חודשים על פי הנחיות הענישה הפדרלית. גזר דינו ייגזר במועד מאוחר יותר.

"עשיתי טעויות, ואני חייב לקחת אחריות", כתב ז'או ב-X, לשעבר טוויטר. "זה הכי טוב עבור הקהילה שלנו, עבור Binance ועבור עצמי". ריצ'רד טנג, שכיהן כראש השווקים האזוריים של החברה ובעבר מנהל רגולוציה ראשי של הבורסה בסינגפור, יחליף את ז'או.

Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.



Binance Coin, המטבע המקורי של הבורסה, ירד ב-5.3% מערכו יום קודם ל-$242, לפי נתוני CoinDesk. ביטקוין, מטבע הקריפטו החזק ביותר, ירד ב-1.5% באותה תקופה.

הסדר הטיעון מסיים שנים של חקירות של בינאנס. ז'או הקים את החברה ב-2017 והפך אותה למרכז החשוב ביותר בשוק הקריפטו העולמי. החקירה הפלילית העיבה על החברה גם כשנתח השוק שלה צמח לאחר קריסתה בשנה שעברה של FTX של סם בנקמן-פריד, אחת המתחרות העיקריות שלה.

מה צפוי עכשיו לבינאנס?

"הסדר הטיעון מביא לסיום סאגת ארוכת שנים", אומר בן סמוחה, מייסד CryptoJungle וקהילת "מדברים קריפטו" בפייסבוק. "מדובר בבורסה שחולשת על יותר מ-50 אחוז משוק המסחר בקריפטו, הכי פופולרית עם הכי הרבה משתמשים. אני צופה שהיא תאבד ממעמדה. הפרקטיקות שהביאו את בינאנס למעמד שלה היום שילבו אלמנטים לא חוקיים מובהקים, והיא אפשרה מימון טרור במאות מיליוני דולרים. כשנכנס בקר חיצוני, ניתן להניח שזה יוביל לירידה הדרגתית בנתח השוק שלה. תוך פחות שנה מהיום היא תתפוס 20-30% מנתח השוק בעיניי".

סמוחה מציין כי הרשות לניירות ערך בארה"ב עומדת לקבל החלטה מתי לאשר קרן סל, המכשיר הפיננסי הרגולטורי המפוקח ברמה הגבוהה ביותר, שיחקה אחד לאחד את מחיר הביטקוין. "היה חשש ממניפולציות בשוק הזה, בין היתר בגלל כוחן של חברות גדולות כמו בינאנס בתעשייה, וברגע שהגיעו להסדר הזה, המעמד שלה יפחת, וזה פותח את הדלת לאישור קרן הסל", סבור סמוחה.

ומה לגבי הישראלים שמחזיקים כסף בביאנס?

סמוחה: "הרבה פונים אליי ושואלים אותי. עושים צרות לבינאנס בגלל החקירה הפתוחה. עצם זה שהגענו להסדר טיעון לא אומר שזהו, מסירים את כל המגבלות. לישראכרט, ויזל כאל ומקס יש מגבלות חמורות הרבה יותר על בינאנס, ישראכרט לא מאפשרת לקנות באשראי דרכה למשל. בשלב זה נהיה מאוד לא סביר שבינאנס תקרוס, אבל אני ממליץ לא להחזיק כרגע כסף בבינאנס, עד שהסאגה לא מאחורינו לחלוטין. בכלל, אם אנשים לא סוחרים בצורה שוטפת בביטקוין, כדאי להחזיק את הכסף בארנק שהם שולטים בו ולא בבורסה".

אנשים ימשכו עכשיו את הכסף מהבורסה?

"על פניו האופציה קיימת, ב-24 השעות האחרונות נמשכו מיליארד דולר מבינאנס, אבל יש בה יותר מ-65 מיליארד דולר של כספי לקוחות. בדצמבר שנה שעברה היא התמודדה עם משיכות של יותר מ-6 מיליארד דולר בשבוע. אז בינתיים זו לא מגמה מטרידה".