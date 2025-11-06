טינדר, כמו גם שאר אפליקציות ההיכרויות, נמצאת בבעיה. אחרי שכבר תשעה רבעונים רצופים נרשמת ירידה במספר המנויים המשלמים, כעת היא פונה לבינה מלאכותית כדי לנסות להחיות מחדש את אפליקציית הדייטינג שלה. חברת Match Group, שמפעילה את האפליקציה אבל גם כמה מהמתחרות שלה, אמרה בשיחת המשקיעים ביום שלישי כי טינדר בודקת פיצ'ר חדש בשם Chemistry (כימיה), שיכלול אלגוריתם שיכיר את המשתמשים דרך שאלות, ובאישורם גם יקבל גישה לתמונות מגלריית המצלמה בטלפון, כדי ללמוד על תחומי העניין והאישיות שלהם. הפיצ'ר כבר נבחן בניו זילנד ובאוסטרליה וצפוי להיות "עמוד תווך מרכזי בחוויית המוצר של טינדר ב-2026", כך לפי מנכ"ל Match Group, ספנסר ראסקוף.

Match Group היא לא היחידה שמבקשת גישה לתמונות פרטיות בטלפון. גם מטא השיקה בחודש שעבר פיצ'ר שמבקש להשתמש בבינה מלאכותית על תמונות שנמצאות אצלכם במכשיר, גם כאלה שלא שיתפתם, כדי להציע עריכות אוטומטיות. ובשני המקרים, התועלת למשתמש היא די שולית.

במקרה של טינדר, החברה אומרת שהמערכת תשלח למשתמשים שאלות אינטראקטיביות ותלמד עליהם באמצעות AI כדי להציע התאמות טובות יותר. לכאורה זה אומר: אם יש לכם הרבה תמונות מטיולים, טיפוס הרים או טבע - האפליקציה תנסה להתאים אתכם לאנשים עם תחומי עניין דומים.

אבל הניסוי הזה עולה כסף. החברה הודיעה שהתחזיות לרבעון הרביעי כוללות השפעה שלילית של 14 מיליון דולר על ההכנסות הישירות של טינדר כתוצאה מהבדיקות האלה. יחד עם מגמות רוחב בשוק הדייטינג, Match עדכנה את תחזית הרבעון האחרון ל-865 עד 875 מיליון דולר, בזמן שהאנליסטים ציפו להכנסות גבוהות יותר של 884.2 מיליון דולר.

Match משלבת AI גם בתחומים אחרים: למשל מערכת מבוססת מודל שפה גדול ששואלת משתמש לפני שליחת הודעה שעלולה להיות פוגענית: "בטוח/ה שאתה רוצה לשלוח את זה?" בנוסף, היא משתמשת בבינה מלאכותית כדי לעזור למשתמש לבחור את התמונות הכי טובות לפרופיל.

הבינה המלאכותית היא לא המהלך היחיד. טינדר הוסיפה גם "מצבי דייט", דאבל דייטים, אימות פנים, ועיצוב מחדש של פרופיל עם מידע שמופיע כבר בתמונה הראשונה. ועדיין הבעיות נמשכות. חלק מהצעירים מעדיפים להכיר אנשים בחיים האמיתיים, והאמריקאים שממשיכים להשתמש באפליקציות מוציאים פחות כסף בגלל קשיים כלכליים ורוח המיתון הנושבת בארה"ב.

