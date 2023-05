תמונות ויראליות שנוצרו בבינה מלאכותית הן לא דבר חדש. בחודשים האחרונים מספר דוגמאות עשו את הסיבוב שלהן ברחבי הרשת, עד שהבינו שמדובר בחיקוי מאוד מוצלח שנוצר במחשב. האפיפיור במעיל, טראמפ נעצר ברחוב ואפילו סלינה גומז שעשתה ביקור במט גאלה, למרות שבכלל לא הייתה שם. אבל מעט מהתמונות האלה הופכות גם לחדשות בפני עצמן.

בימים האחרונים תמונות של אילון מאסק, הבעלים של טוויטר, טסלה וספייס X מתנשק עם דמות של רובוטית הפכו לוויראליות, ויותר בעייתי מזה גרמו לסבב שמועות שטסלה עובדת על רובוטית שתתפקד בתור בת זוג לכל דבר.

בסדרת התמונות מאסק נראה רוקד, מתנשק ומתגפף עם הרובוטית. הדיווחים אפילו נתנו לה שם "קאטלינה" וטענו שהיא עובדת על אנרגיה סולארית, יכולה לחוות רגשות ולספק צרכים אינטימיים של הבעלים שלה. כל זה במחיר של בין 32 ל-79 אלף דולר.

הרעיון מאחורי הרובוט - רעיה של מאסק הוא לא מופרך לחלוטין. חברת טסלה עובדת על רובוטים הדומים לבני אדם ויום אחד יוכלו לבצע פעולות דומות לבני אדם. בין היתר, הם מסוגלים כבר לסדר קופסאות ולהחזיק חפצים, ובעתיד ככל הנראה שיבצעו מטלות בית במקומנו. אבל לא, רובוט למטרות זוגיות עדיין לא בתכנון של אילון מאסק.

למרות שאין עדיין רובוט שיכול לתפקד כבן/בת זוג של חברת טכנולוגיה ענקית כמו טסלה, לא מדובר במדע בדיוני כפי שהיה לפני עשור. כבר היום ישנן חברות שמייצרות רובוטי סקס בהתאמה אישית ללקוח תמורת כמה אלפי דולרים, בממוצע נמכרים כ-56 אלף רובוטים כאלה ברחבי העולם כל שנה. אם נוסיף את ההתפתחויות בתחום הבינה המלאכותית בחודשים האחרונים, הרי שנוכל לחבר אותן לאותם רובוטים ולקבל סוג של יצור שיודע גם ללמוד. אבל כל זה עדיין נשמע מאוד בדיוני, ולמרות ששוק רובוטי הסקס גדל, הוא עדיין נחשב נישה שמצריכה מהרוכשים שלה לשבור מחסום מנטאלי לא פשוט.

בחזרה לתמונות של מאסק, במבט לא מקצועי הן אולי נראות מציאותיות, אך התבוננות קצת מעבר לכך תגלה שכמו בשאר תמונות הבינה המלאכותית, הן לא מושלמות. מי שיצר אותן הוא אותו משתמש שיצר את האפיפיור עם מעיל הבלנסיאגה - אדם המכנה את עצמו "Guerrero Art" ובעל חשבונות אינסטגרם ופייסבוק, שם הוא מעלה את היצירות שלו. יוצרת נוספת שעזרה בנושא היא המשתמשת "Diana Stark", שאפילו העלתה את התיאור שביקשה ממידג'רני. גררו גם שיתף בעמוד שלו סדרת תמונות של מארק צוקרברג מתנשק עם רובוטית משלו.

למרות שהרעיון של זוגיות עם רובוטים מתקרב, שלל התמונות בנושא עשויות בבינה מלאכותית והדיווחים על בנייה של רובוטים כאלה ע"י מאסק הם שקריים.