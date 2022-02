סטודנט בשם ג'ק סוויני הקים חשבון טוויטר שבו הוא עוקב אחרי מטוסים פרטיים של עשירי הטכנולוגיה בעולם כמו אילון מאסק, ביל גייטס וג'ף בזוס. החשבון בעל השם @ElonJet משתמש באלגוריתם מתוחכם כדי לעקוב אחרי אותם טייקוני הייטק ולגלות לכולם היכן הן נמצאים וכמה הם משתמשים באחד מכלי התחבורה המזהמים בעולם.

Took off from Hawthorne, Elon got PIA blocking program but already found the aircraft. pic.twitter.com/nOxNUxy5y5 — Elon Musk's Jet (@ElonJet) January 26, 2022

לפני כמה חודשים הציעו אנשי מאסק 5,000 דולר לסטודנט כדי שיעלים את אותו חשבון, אך סוויני סירב ומאז צבר 340,000 עוקבים. בזמנו סוויני אמר לעיתון הגארדיאן שידרוש 50,000 דולר כדי להוריד אותו. "מאסק ענה לי שהוא חושב על זה. לאחר כמה זמן הוא אמר, 'אני לא חושב שזה בסדר לשלם כדי להוריד את זה' ומאז חסם אותי. ביקשתי חמישים אלף כי זה יכול לעזור לי לשלם את הקולג' שלי, וחשבתי שזה יכול להיות מגניב אם אוכל לקנות רכב טסלה", אמר סוויני.

היזם סקוט פיינטר גם התערב בנושא והציע לסוויני טסלה 3 כדי שיסגור את החשבון למרות שהוא בכלל לא ברשימת הנעקבים של החשבון. פיינטר כתב בטוויטר: "היי ג'ק סוויני, אין לי צד בנושא הזה אבל אם אתה באמת רוצה טסלה דגם 3, יש לי אחת לתת לך. רוצה לעשות עסקה? הנה התנאים - תסגור את החשבון ובתמורה תקבל את המינוי לרכב".

Hey @JxckSweeney, I DO NOT have a dog in this fight BUT ☝️ if what you *really* want is a Tesla Model 3 - I DO have one that you can drive! Want to make a trade?



Here is the offer. Shut down @ElonJet et al



IN EXCHANGE @Drive_Autonomy will give you a Model 3 subscription ‍♂️ — Scott Painter (@TheScottPainter) February 4, 2022

סוויני לא נשאר חייב וסירב להצעה: "אני רוצה רכב משלי, לא רכב שאצטרך להחזיר לאחר שלוש שנים. חוץ מזה יש יותר מידי רמזים שמדובר בהתערבות של אילון מאסק בנושא. אם באמת אקבל רכב אוריד את החשבון".

אילון מאסק ממש לא אוהב את הרעיון שיודעים היכן הוא נמצא וכתב באחת ההזדמנויות לסוויני: "אני לא מחבב את הרעיון שמשוגע יכול לירות בי". סוויני אומנם לא סגר את החשבון אבל כן הבהיר: "אנחנו צריכים לזכור מה הגבולות, אם לא נעשה זאת, אצטרך לסגור את החשבון, ElonJet התחילה כדי לעקוב אחרי צעדיהם של אנשי עסקים, לא כדי שאנשים יוכלו לארוב לאילון מאסק".

באשר לעניין הטכני, סוויני משתמש בקוד פתוח שמקבל את נתוניו מרחבי הרשת ולכן הוא עומד מאחורי חוקיות העמוד שלו: "אם אתם רוצים להתלונן אתם מוזמנים לפנות לארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית כדי לשפר את מדיניות הפרטיות שלהם. להוריד את החשבון שלי לא יפתור את הבעיה, אחרים יוכלו לשחזר את הקוד הפתוח שלי בכל מקרה".