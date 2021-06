יש לכם כמה מיליונים בכיס? אילון מאסק מוכר את הנכס האחרון שנותר לו באזור המפרץ של סן פרנסיסקו. בהודעה שפרסם אתמול (שני) בטוויטר כתב היזם שהוא מייעד את "המקום המיוחד" עבור "משפחה גדולה", כשאת ההכנסות בגובה 37.5 מיליון דולר הוא יקדיש לבניית קולוניה על כוכב מאדים.

Decided to sell my last remaining house. Just needs to go to a large family who will live there. It’s a special place. — Elon Musk (@elonmusk) June 14, 2021

לא מדובר בנכס הראשון שמאסק מוכר מתוך אידאולוגיה. מייסד ומנכ"ל טסלה הכריז בעבר שהוא מתכוון לשלוח מיליון אנשים למאדים עד שנת 2050, ואמר פעם אחר פעם שהוא מתכנן למכור את רוב נכסיו כדי לממן את ההתיישבות מחוץ לכדור הארץ. ואכן, הוא מכר את יתר נכסי הנדל"ן שלו, ששווים המצטבר הגיע ל-100 מיליון דולר – למעט אותו "מקום מיוחד".

הבית המדובר הוא אחוזה בת 100 שנה שמשתרעת על פני 1,500 מ"ר ומוקפת על ידי קצת פחות מ-600 דונם של גינות, מדשאות ומסלולי הליכה פרטיים. באחוזה עצמה ישנם 10 חדרי שינה ו-9 וחצי חדרי שירותים, בנוסף לחדר אירועים, חדר ארגון פרחים וספריה. זה לא נגמר כאן: מחוץ לנכס תמצאו כ-11 חניות, כמובן. הנכס נרכש בשנת 2017 עבור 23.4 מיליון דולר, והוצע למכירה במאי 2020 באתר Zillow עבור 35 מיליון דולר. הוא הוסר ממנו בנובמבר 2020, וכעת מחירו העדכני עומד על 37.5 מיליון דולר.

ההכרזה של מאסק מגיעה כשבוע אחרי התחקיר של ProRepublica, לפיו מאסק שילם 455 מיליון דולר במיסים בין השנים 2014 ו-2018 – למרות שהונו גדל ב-14 מיליארד דולר לאורך התקופה הזו. בתגובה לתחקיר, בו צוינו מולטי-מיליארדרים נוספים כמו באפט ובזוס, צייץ מאסק בטוויטר שהוא ימשיך לשלם מיסים בקליפורניה גם אחרי המעבר לטקסס שהשלים בשנה שעברה, והדגיש שהוא מחזיק בנכס אחד בלבד במדינה – הבית באזור המפרץ שאותו הוא משכיר לאירועים. את יתר בתיו, כך הוא מדגיש, הוא כבר מכר.