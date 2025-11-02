הריב שאינו נגמר: אלטמן ביקש להחזיר את הטסלה שהזמין - מאסק הגיב בזעם
היריבות בין מנכ"ל OpenaAI ומנכ"ל טסלה, שפעם עבדו יחד כדי לייסד את חברת ה-AI, לא נגמרת. בסוף השבוע סם אלטמן ביקר את חברת הרכבים החשמליים שמתעכבת עם הדגם החדש של רכב הרודסטר, וביקש את כספו חזרה. מאסק לא נשאר חייב והאשים אותו שוב שהוא "גנב עמותה ללא מטרת רווח" ושהוא משקר. במקביל, התייחס מאסק בפודקסט של ג'ו רוגן לשאלה מתי יציג מכונית חשמלית מעופפת
אילון מאסק וסם אלטמן ממשיכים לעקוץ אחד את השני - והכול, כמובן, על גבי הרשת החברתית של מאסק, X או טוויטר לשעבר. כזכור השניים היו ממייסדי OpenAI, שם אלטמן מכהן כיום כמנכ"ל, אך מאז דרכיהם התפצלו וכעת האינטראקציה ביניהם מוגבלת בעיקר לעימותים בפומבי, שכוללים רשתות חברתיות, כתבי תביעה ופוסטים רשמיים.
הריב האחרון החל כשאלטמן פרסם פוסט שכינה "סיפור בשלוש מערכות" עם צילומי מסך, שבהם הראה שהזמין מכונית טסלה רודסטר בשנת 2018, ולאחרונה ניסה לבטל את ההזמנה ולבקש את ההחזר על המקדמה של 50 אלף דולר ששילם - אך המייל שלו חזר. "באמת התרגשתי מהמכונית!" כתב אלטמן. "ואני מבין עיכובים. אבל 7.5 שנים זה יותר מדי זמן לחכות". הדור השני של רכב הרודסטר הוכרז לראשונה בנובמבר 2017, אך נדחה שוב ושוב. מאסק, שהוא מנכ"ל טסלה, אמר לאחרונה שגרסה חדשה תיחשף עד סוף השנה.
I really was excited for the car! And I understand delays. But 7.5 years has felt like a long time to wait.— Sam Altman (@sama) October 30, 2025
מאסק הגיב לפוסט של אלטמן וכתב: "גנבתם עמותה", ביקורת שהוא כבר השמיע בעבר נגד אלטמן ו-OpenAI, לא רק בציוצים אלא גם בתביעות ובניסיונות לרכוש את החברה כדי למנוע את המעבר שלה למבנה עסקי למטרות רווח (תהליך ש-OpenAI השלימה לאחרונה, כאשר הזרוע ללא מטרות רווח עדיין מחזיקה בשליטה על החברה המסחרית). בנוסף לחזרה על הביקורת שלו כלפי אלטמן ו-OpenAI, מאסק רמז שאלטמן לא הציג את כל הסיפור: "שכחת לציין את המערכה הרביעית - שבה הנושא נפתר וקיבלת החזר תוך 24 שעות. אבל זה טיפוסי לך".
And you forgot to mention act 4, where this issue was fixed and you received a refund within 24 hours.— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2025
But that is in your nature.
מאסק אף הקים חברת בינה מלאכותית מתחרה בשם xAI, שתובעת את OpenAI ואת אפל בטענה שהן משתפות פעולה כדי לחסום תחרות. אלטמן הגיב כי "זו האשמה מדהימה. בהתחשב במה ששמעתי שאילון עצמו עושה כדי לתמרן את X לטובתו, לפגוע במתחרים ובאנשים שהוא לא אוהב".
מתי תהיה מכונית חשמלית מעופפת?
בהמשך לרואדסטר שאמור להגיע מתישהו בעתיד, מאסק הופיע ביום שישי בפודקאסט המפורסם של ג'ו רוגן, The Joe Rogan Experience, והתייחס לאמירה של פיטר ת'יל, שאמר פעם כי "העתיד היה אמור לכלול מכוניות מעופפות" - מה שעדיין לא קיים, לא בכבישים ולא באוויר, לפחות לא בתור רכב.
כשג'ו רוגן שאל את מאסק אם הוא "שוקל ברצינות" לייצר מכונית חשמלית מעופפת, והאם יהיו לה כנפיים נשלפות, מאסק השיב בחיוך: "אני לא יכול לחשוף לפני החשיפה הרשמית". והוסיף: "אני חושב שיש לזה סיכוי להיות אירוע ההשקה הזכור ביותר אי פעם".
השיחה התקיימה בהקשר לדגם האב-טיפוס של Tesla Roadster הקרוב, שלדברי מאסק כולל "טכנולוגיה מטורפת" - כזו ש"אפילו יותר מטורפת מכל מה שראיתם אצל ג’יימס בונד". מאסק הוסיף כי הוא "מתקרב להדגמה" של הדגם, כנראה לפני סוף השנה, והבטיח שהאירוע יהיה "בלתי נשכח".
Elon Musk just announced a Tesla flying car — Joe Rogan Podcast pic.twitter.com/Do6Vvf4A2b— HOTROD (@RubenRodInSa) November 1, 2025
כך נולד סרטון הכיור הוויראלי של אילון מאסק
מאסק גם סיפר בפרק של הפודקאסט "All-In", על הסרטון הוויראלי שבו הוא מגיע למטה טוויטר עם כיור ביד, סרטון שצבר 1.2 מיליון לייקים ויותר מ-200 אלף שיתופים, רק בשביל הבדיחה (let that sink) כשקנה את הרשת, וחשף שכמעט הוא לא קרה בכלל.
"אני חושב שהחנות הייתה מבולבלת כי הצוות שלי ביקש 'איזה כיור שיהיה', ובדרך כלל אנשים לא מבקשים סתם כיור, צריך אחד שמתאים לחדר אמבטיה או לחיבור מסוים", אמר מאסק. "אז הם שאלו, 'איזה ברזים אתה רוצה?' ואני רק אמרתי - אני פשוט רוצה כיור". מאסק סיפר שהחנות כמעט סירבה למכור להם כיור מחשש לטעות. "הם היו ממש מבולבלים מהרעיון שאנחנו רוצים רק כיור, בלי לדעת למה נחבר אותו, הם כמעט לא נתנו לנו לקנות אותו, כי חשבו שאולי זה כיור לא נכון. זה פשוט נדיר שמישהו רוצה כיור רק כדי שיהיה לו כיור" סיכם מאסק את הסיפור המשעשע.