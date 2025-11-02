אילון מאסק וסם אלטמן ממשיכים לעקוץ אחד את השני - והכול, כמובן, על גבי הרשת החברתית של מאסק, X או טוויטר לשעבר. כזכור השניים היו ממייסדי OpenAI, שם אלטמן מכהן כיום כמנכ"ל, אך מאז דרכיהם התפצלו וכעת האינטראקציה ביניהם מוגבלת בעיקר לעימותים בפומבי, שכוללים רשתות חברתיות, כתבי תביעה ופוסטים רשמיים.

הריב האחרון החל כשאלטמן פרסם פוסט שכינה "סיפור בשלוש מערכות" עם צילומי מסך, שבהם הראה שהזמין מכונית טסלה רודסטר בשנת 2018, ולאחרונה ניסה לבטל את ההזמנה ולבקש את ההחזר על המקדמה של 50 אלף דולר ששילם - אך המייל שלו חזר. "באמת התרגשתי מהמכונית!" כתב אלטמן. "ואני מבין עיכובים. אבל 7.5 שנים זה יותר מדי זמן לחכות". הדור השני של רכב הרודסטר הוכרז לראשונה בנובמבר 2017, אך נדחה שוב ושוב. מאסק, שהוא מנכ"ל טסלה, אמר לאחרונה שגרסה חדשה תיחשף עד סוף השנה.

I really was excited for the car! And I understand delays. But 7.5 years has felt like a long time to wait. — Sam Altman (@sama) October 30, 2025

מאסק הגיב לפוסט של אלטמן וכתב: "גנבתם עמותה", ביקורת שהוא כבר השמיע בעבר נגד אלטמן ו-OpenAI, לא רק בציוצים אלא גם בתביעות ובניסיונות לרכוש את החברה כדי למנוע את המעבר שלה למבנה עסקי למטרות רווח (תהליך ש-OpenAI השלימה לאחרונה, כאשר הזרוע ללא מטרות רווח עדיין מחזיקה בשליטה על החברה המסחרית). בנוסף לחזרה על הביקורת שלו כלפי אלטמן ו-OpenAI, מאסק רמז שאלטמן לא הציג את כל הסיפור: "שכחת לציין את המערכה הרביעית - שבה הנושא נפתר וקיבלת החזר תוך 24 שעות. אבל זה טיפוסי לך".

And you forgot to mention act 4, where this issue was fixed and you received a refund within 24 hours.



But that is in your nature. — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2025

מאסק אף הקים חברת בינה מלאכותית מתחרה בשם xAI, שתובעת את OpenAI ואת אפל בטענה שהן משתפות פעולה כדי לחסום תחרות. אלטמן הגיב כי "זו האשמה מדהימה. בהתחשב במה ששמעתי שאילון עצמו עושה כדי לתמרן את X לטובתו, לפגוע במתחרים ובאנשים שהוא לא אוהב".

פרסומת

מתי תהיה מכונית חשמלית מעופפת?

בהמשך לרואדסטר שאמור להגיע מתישהו בעתיד, מאסק הופיע ביום שישי בפודקאסט המפורסם של ג'ו רוגן, The Joe Rogan Experience, והתייחס לאמירה של פיטר ת'יל, שאמר פעם כי "העתיד היה אמור לכלול מכוניות מעופפות" - מה שעדיין לא קיים, לא בכבישים ולא באוויר, לפחות לא בתור רכב.

כשג'ו רוגן שאל את מאסק אם הוא "שוקל ברצינות" לייצר מכונית חשמלית מעופפת, והאם יהיו לה כנפיים נשלפות, מאסק השיב בחיוך: "אני לא יכול לחשוף לפני החשיפה הרשמית". והוסיף: "אני חושב שיש לזה סיכוי להיות אירוע ההשקה הזכור ביותר אי פעם".

השיחה התקיימה בהקשר לדגם האב-טיפוס של Tesla Roadster הקרוב, שלדברי מאסק כולל "טכנולוגיה מטורפת" - כזו ש"אפילו יותר מטורפת מכל מה שראיתם אצל ג’יימס בונד". מאסק הוסיף כי הוא "מתקרב להדגמה" של הדגם, כנראה לפני סוף השנה, והבטיח שהאירוע יהיה "בלתי נשכח".

Elon Musk just announced a Tesla flying car — Joe Rogan Podcast pic.twitter.com/Do6Vvf4A2b — HOTROD (@RubenRodInSa) November 1, 2025

פרסומת

כך נולד סרטון הכיור הוויראלי של אילון מאסק

מאסק גם סיפר בפרק של הפודקאסט "All-In", על הסרטון הוויראלי שבו הוא מגיע למטה טוויטר עם כיור ביד, סרטון שצבר 1.2 מיליון לייקים ויותר מ-200 אלף שיתופים, רק בשביל הבדיחה (let that sink) כשקנה את הרשת, וחשף שכמעט הוא לא קרה בכלל.