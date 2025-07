כבר שנה שלמה שהפערים בתחום ה-AI בין אפל למתחרות מעסיקים את עולם הטכנולוגיה, כעת דיווח חדש של בלומברג עומד אולי לעזור לה לסגור קצת את הפער הזה. לפי מארק גורמן, החברה מקופרטינו שוקלת להיעזר ב-OpenAI או באנת'רופיק (Anthropic) כדי להפעיל את גרסת הבינה המלאכותית המשודרגת של סירי. לפי הדיווח, בעוד אפל ממשיכה להתקשות בפיתוח סירי שמבוססת על מודל שפה גדול (LLM), היא פנתה ל-OpenAI ולאנת'רופיק בבקשה ליצור גרסאות של המודלים שלהן לצורך בדיקות בתשתית הענן הפרטית של אפל.

במהלך החודשים האחרונים, אפל ניסתה להחזיר את סירי המשודרגת למסלול לאחר כמה דחיות. לאחר מכן מונה מייק רוקוול, ראש צוות Vision Pro, לנהל את תחום הבינה המלאכותית וסירי, לאחר שמנכ"ל אפל טים קוק איבד את האמון בראש הצוות הקודם, ג'ון ג'יאננדריאה.

The effort to explore outside large language models instead of its Apple Foundation Models has taken a toll on its AI team. Tom Gunter, one of its top engineers, left last week. And the team behind MLX, Apple’s open source AI framework, threatened to quit. — Mark Gurman (@markgurman) June 30, 2025

לפי בלומברג, רוקוול ביקש מצוותו לבדוק האם קלוד של אנת'רופיק, ChatGPT של OpenAI או ג'מיני של גוגל מתמודדים טוב יותר עם בקשות בסיסיות לעומת המודלים של אפל - כאשר נראה כי קלוד נחשב למבטיח ביותר. בזמן שגוגל משלבת את ג'מיני במכשירי אנדרואיד, סמסונג משתמשת ברישיון של מודל ה-AI של גוגל, ואף מדווח שהיא קרובה לעסקה עם חברת פרפלקסיטי, שכבר משתפת פעולה עם מוטורולה. מוקדם יותר החודש דווח בבלומברג כי בכירים באפל שקלו לרכוש את פרפלקסיטי כחלק משאיפות הבינה המלאכותית של החברה.

הגרסה המשודרגת של סירי נעלמה כמעט לחלוטין מכנס המפתחים של אפל (WWDC) שנערך בחודש יוני, שם הודה גרג ג'וסוויאק, סגן נשיא לשיווק גלובלי, כי הטכנולוגיה "לא עמדה בסטנדרטים שלנו". בלומברג מדווחת כי תוכניות אפל לשלב מודל AI חיצוני בסירי עדיין נמצאות בשלב מוקדם, והחברה עדיין שוקלת להשתמש גם במודלים פנימיים שלה.

המודלים של אפל מפותחים על ידי צוות של כ-100 איש, בראשות רואומינג פאנג (Ruoming Pang), מהנדס בכיר שהצטרף לאפל מגוגל בשנת 2021 כדי להוביל את הצוות. לא משנה באיזה כיוון אפל תבחר ללכת, השינוי המסתמן מכביד על הצוות, שכולל כמה מהטאלנטים המבוקשים ביותר בתעשיית הבינה המלאכותית. חלק מהעובדים הביעו חוסר שביעות רצון מכך שהחברה שוקלת שימוש בטכנולוגיה של צד שלישי, דבר שמייצר תחושה שהם אשמים, לפחות חלקית, בכשלים של אפל בתחום ה-AI. כמה מהם אמרו שהם שוקלים לעזוב לטובת חבילות שכר של מיליוני דולרים שמציעות בימינו מטא ו-OpenAI.

צוקרברג מטא | עיבוד: bloomberg.com, getty images

לפי מקורות, מטא, הבעלים של פייסבוק ואינסטגרם, מציעה למהנדסים חבילות שכר שנתיות שנעות בין 10 ל-40 מיליון דולר כדי להצטרף לקבוצת הסופר-אינטליגנציה החדשה של צוקרברג. מנגד, אפל משלמת לעיתים חצי, ולעיתים אפילו פחות, ממה שהמהנדסים יכולים לקבל בשוק החופשי.

אחד מהחוקרים הבכירים ביותר של אפל בתחום מודלי השפה הגדולים, טום גונטר, עזב בשבוע שעבר. הוא עבד באפל במשך כשמונה שנים, וחלק מהקולגות שלו רואים אותו כבלתי ניתן להחלפה בשל כישוריו הייחודיים והנכונות של מתחרות אפל לשלם סכומים עצומים עבור כישרונות כמותו.

בנוסף, אפל כמעט ואיבדה החודש את הצוות שעומד מאחורי MLX, מערכת קוד פתוח שלה לפיתוח מודלים של למידת מכונה על שבבי אפל החדשים. לאחר שהמהנדסים איימו לעזוב, אפל הגישה הצעות נגד כדי לשכנע אותם להישאר, ובינתיים הם נשארים.