בעוד שהוראות כמו "נא להשאיר את הקופסה במרפסת" או "צלצל בפעמון הדלת כשאתה מוריד את החבילה", הן הנחיות נפוצות שנהגים של אמזון עשויים לקבל מלקוח, לאחרונה העובדים מקבלים הערה חריגה יותר: "תרקוד בשבילי".

יותר ויותר לקוחות מבקשים מנהגי המשלוחים שלהם באמזון לבצע עבורם ריקודים בעת הורדת חבילות, אותם ריקודים מצולמים על ידי מצלמות מעקב ביתיות על דלתות כמו "רינג" ומשותפות ברשתות החברתיות. כעת נהגים רבים אינם מרוצים מהבקשות להפוך לכוכבי טיקטוק ללא אישורם.

המגמה הפכה לפופולרית בשבועות האחרונים לאחר שסדרת סרטונים הפכה לוויראלית, כולל אחד שפרסמה לקוחה של אמזון בחודש שעבר ובו רואים נהגת רוקדת לצלילי השיר "Teach Me How to Dougie" שצולמה במצלמת המעקב שלה.

"שמתי שלט שמבקש מהנהגים לרקוד", כתב הלקוח בסרטון. "הבחור הזה היה מדהים!! מישהו מכיר אותו??"

החשבון הרשמי של אמזון אפילו התערב בנושא והגיב "Poppin' and lockin' while dropin box" (רוקדים ומספקים, בתרגום חופשי). אמזון לא הגיבה רשמית בנושא לכלי התקשורת.

עבור נהגים, הריקודים יכולים לבזבז את הזמן המוגבל ממילא שיש להם לעמוד במכסות המשלוח הגבוהות של אמזון. זה יכול להתווסף גם להיבטים משפילים אחרים של העבודה, כולל העובדה שחלק מהנהגים אומרים שהם צריכים להשתין בבקבוקים, כי אחרת לא יהיה להם זמן לסיים את המשלוחים שלהם, טענה שאמזון הכחישה בעבר.

הבקשות עלולות להציב את הנהגים במקום קשה. יש החוששים שהם עלולים להיענש על התעלמות מההנחיות המיוחדות של לקוח, ובסופו של דבר מסתכנים בביקורת פחות טובה או אפילו בתלונה על אי ציות לרצון הלקוח.

"מבחינה טכנית, אם השליח לא ימלא אחר ההוראות, הם עלולים להסתבך במדדים שלהם על כך שלא עשו זאת", אמר בעל חברת משלוחים במערב התיכון למגזין Vice.

ובכל זאת, נהגי אמזון סיפרו ל-Vice שלמרות שהם מקבלים בקשות ריקוד, הם לפעמים מתעלמים מהן. "ראיתי את הבקשות האלה רק באפליקציה", אמר ל-Vice נהג בצפון מדינת ניו יורק. "אם הם היו אומרים את זה באופן אישי, כנראה הייתי מחטיף להם".